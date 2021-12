I migliori film e serie tv italiani da guardare durante le feste su Prime Video

Quale momento migliore delle festività natalizie per fare una scorpacciata di serie TV e film italiani? E dove possiamo trovare una selezione delle migliori produzioni italiane degli ultimi anni? Naturalmente su Amazon Prime Video, la piattaforma di streaming video dell’azienda di Jeff Bezos. Il Natale è un momento da vivere insieme ai propri familiari, mangiando bene e scartando i regali di amici, parenti e colleghi di lavoro. Ma dopo la scorpacciata si può passare anche un po’ di tempo insieme vedendo qualche film e serie TV italiana su Amazon Prime Video, che ricordiamo è incluso gratuitamente nell’abbonamento Amazon Prime.

Tra le migliori produzioni da vedere in questi giorni di festa ve ne abbiamo segnalate un paio. Si va dai classici film di Natale (da pochi giorni è disponibile su Amazon Prime Video “Io sono Babbo Natale", ultimo film girato dal grande Gigi Proietti) fino alle serie TV più viste degli ultimi mesi come “The Ferragnez" (successo mondiale) e “Vita da Carlo" (una serie TV che ci fa vivere la vita di Carlo Verdone).

Per poter vedere gratuitamente questi film e serie TV italiani bisogna essere abbonati ad Amazon Prime che permette l’accesso non solo ad Amazon Prime Video, ma ad altri servizi dell’azienda di Jeff Bezos, come ad esempio Prime Reading, con centinaia di e-book da poter leggere gratis, un abbonamento gratuito al mese a un canale Twitch e anche la possibilità di vedere la miglior partita delle italiane in Champions il mercoledì sera (esclusiva Amazon Prime Video). Se ancora non sei abbonato ad Amazon Prime, puoi farlo cliccando qui: i primi 30 giorni sono gratuiti e puoi disdire l’abbonamento in ogni momento.

Film italiani da guardare durante le feste

Io sono Babbo Natale . Girato a gennaio 2020, si tratta dell’ultimo film dell’indimenticato (e indimenticabile) Gigi Proietti . Il film racconta la storia di Ettore (interpretato da Marco Giallini, co-protagonista della pellicola), un detenuto in cerca di redenzione che incontra per caso un anziano signore (Gigi Proietti, per l’appunto) che gli cambierà inaspettatamente la vita.

Serie TV italiane da guardare durante le feste

The Ferragnez . La docu-serie è disponibile da metà dicembre in esclusiva su Prime Video. Con “The Ferragnez" Chiara Ferragni e Federico “Fedez" Lucia ci fanno entrare nella loro intimità e nella loro quotidianità. Tra feste in famiglia, sedute dal consulente di coppia e parti simulati, scopriremo quel poco che ancora non sapevamo sulla coppia più social d’Italia

