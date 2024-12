Cosa vedere in streaming oggi 9 dicembre 2024

Fonte foto: Netflix

Storm Reid, giovane attrice già vista in The Last of Us ed Euphoria, è la protagonista di un thriller pregno di mistero che da oggi entra a far parte del catalogo Netflix. Tra i titoli da vedere in streaming oggi ci sono anche alcune commedie romantiche natalizie, film di animazione per grandi e piccoli e una serie tv avvincente su un ex agente della CIA.

Cosa vedere oggi su Netflix

Esce oggi su Netflix Missing, film del 2023 con protagonista Storm Reid nei panni della giovane June. La ragazza, quando la madre scompare in Colombia, si ritrova bloccata a Los Angeles, a migliaia di chilometri di distanza, e sfrutta la tecnologia a sua disposizione per provare a ritrovarla.

Decisamente più leggera è la visione di Una mamma senza freni, commedia argentina disponibile in streaming su Netflix da pochi giorni. Nella trama del film una madre single si offre come autista del pullman che porterà in gita suo figlio e i suoi compagni.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Da pochi giorni su Prime Video è disponibile Turbo, film di animazione del 2013 in cui una lumaca da giardino, in seguito a un bizzarro incidente, potrebbe realizzare finalmente il suo sogno: vincere la Indy 500.

È recentemente entrato a far parte del catalogo della piattaforma anche Ben-Hur, film del 2013 in cui il principe Judah Ben-Hur, falsamente accusato di tradimento, torna dopo anni in mare per vendicarsi del fratello adottivo che lo ha ingiustamente accusato.

Cosa vedere oggi su Disney+

Da oggi in streaming su Disney+ ci sono sei nuovi episodi dei corti di Bluey, cagnolina che vive con mamma, papà e sua sorella Bingo e che resta sempre coinvolta in imprevedibili avventure.

Per grandi e piccoli, sulla stessa piattaforma di streaming si può recuperare anche Encanto, magico film di animazione che racconta la storia della Famiglia Madrigal.

Chi preferisce una serie tv può cercare The Old Man. La seconda stagione è uscita a fine novembre: il thriller, con Jeff Bridges e John Lithgow, ha come protagonista un ex agente della CIA che deve rivangare alcuni aspetti sepolti del suo passato per proteggere il suo futuro.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

È ufficialmente la stagione delle commedie romantiche natalizie e, se piace il genere, su Paramount+ da pochi giorni si può vedere Christmas Tough Love. Diretto da Martin Wood, il film ha come protagonista una scrittrice di romanzi in bilico tra passato e futuro che resta coinvolta in un innevato triangolo amoroso.

Un’alternativa sulla stessa piattaforma è In Christmas of My Youth, Il Natale della mia giovinezza. Anche questa è una commedia romantica ambientata nel periodo delle feste: questa volta al centro della trama c’è un manager musicale che, tornando nei luoghi del suo passato, vuole riscoprire la magia del Natale e dell’amore.