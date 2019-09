Se hai voglia di personalizzare al massimo il tuo smartphone, devi conoscere quali sono gli Icon Pack che meritano di essere scaricati. Ma, prima di tutto, devi sapere che i sistemi operativi Android e iOS non permettono la medesima personalizzazione. Sui dispositivi Android, per cambiare le icone devi sì aver effettuato il download da Play Store, ma devi anche modificare il launcher predefinito con uno alternativo. Nello Store si possono trovare moltissimi launcher gratuiti o a pagamento che, una volta installati, ti permetteranno di andare a scegliere la tua icon pack preferita.

Su iOS purtroppo non è possibile avere una personalizzazione avanzata come su Android. Tuttavia, esiste un modo semplice per cambiare tema ed icone, senza jailbrack, ovvero senza andare a rimuovere le restrizioni imposte da Apple. In questa guida ti spieghiamo come installare gli icon pack su Android e su iPhone e ti facciamo scoprire quali sono gli Icon Pack gratis in grado di dare nuova vita al tuo telefono.

Personalizzare Android con gli Icon Pack

Come abbiamo anticipato nell’introduzione, per far funzionare i pacchetti di icone sul tuo dispositivo Android, non è necessario semplicemente effettuare il download come avviene con una normale app. È obbligatorio installare un launcher, ovvero il servizio Android grazie al quale puoi personalizzare al massimo livello il tuo ambiente digitale.

Quali sono i launcher più famosi per Android

I launcher più utilizzati, che si occupano dell’avvio del sistema operativo, della schermata iniziale, delle applicazioni e delle icone, sono i seguenti:

Nova Launcher . Su Play Store trovi questo launcher alternativo che ti permette di personalizzare a 360 gradi il tuo dispositivo: dalle icone, ai colori, allo stile delle cartelle;

. Su Play Store trovi questo che ti permette di personalizzare a 360 gradi il tuo dispositivo: dalle icone, ai colori, allo stile delle cartelle; Microsoft Launcher . Perfetto per i dispositivi meno potenti, questo launcher non va ad incidere particolarmente sulla batteria. Da apprezzare la presenza delle principali funzionalità di Microsoft Office;

. Perfetto per i dispositivi meno potenti, questo launcher non va ad incidere particolarmente sulla batteria. Da apprezzare la presenza delle principali funzionalità di Microsoft Office; Evie launcher. Se sei alla ricerca di un launcher leggero che ti consenta di ottenere la massima personalizzazione, questo è il launcher più adatto.

Per attivare un launcher su Android, dopo averlo installato da Google Play Store, basta soltanto premere Home e confermare di impostarlo come predefinito del sistema.

I migliori Icon Pack gratis per Android

Qui di seguito abbiamo scelto per te gli Icon Pack che offrono una moltitudine di icone davvero originali, in grado di conferire al tuo device uno stile unico.

Clean Android. Dallo stile minimal e pulito, questo pacchetto free contiene più di 1400 icone compatibili con qualsiasi launcher; Pixel Pie Icon Pack. Questo pacchetto contiene le icone per Android tra le più apprezzate in questo momento. Di forma rotonda ed ispirate alle icone dei Google Pixel, queste icone conferiscono al tuo smartphone un aspetto nuovo. Tra le 6700 proposte, siamo sicuri che troverai quella che più si adatta ai tuoi gusti; Viral. Se desideri qualcosa di più particolare e dall’aspetto vintage, ti consigliamo questo Icon Pack free per Android. Le icone sono un qualcosa di assolutamente originale e di alta qualità; Whicons. Anche questo pacchetto di icone è davvero particolare. Una volta installato, potrai avere sulla tua Home una serie di icone tutte bianche e con sfondi a tinta unica. Se sei in fase digital detox, questo è il pacchetto che fa per te; Silhouette Icon Pack. Sono solo 820 le icone presenti in questo pacchetto, ma tutte di grande impatto e di elevata qualità. Questo Icon Pack è compatibile con tutti i più recenti launcher.

Icon Pack su iPhone: come fare

Probabilmente hai visto qualche tuo amico che si diverte a personalizzare completamente il suo dispositivo Android e, in questo momento, stai rosicando tantissimo. Tranquillo, anche su iPhone è possibile cambiare icone tramite questo trucchetto, che stiamo per svelarti e che ha scoperto uno sviluppatore davvero geniale.

Per avere una nuova Icon Pack su Iphone, devi accedere a Safari e digitare nella barra degli indirizzi il seguente sito: www.iskin.tooliphone.net. Da qui potrai scegliere il tema con il pacchetto di icone che più ti interessa: selezionalo, scorri in basso e fai tap sulla voce “Generate Theme”. A questo punto il sistema operativo ti chiederà l’autorizzazione all’installazione di un profilo. Non dovrai far altro che accettare e installare il profilo generato dal sistema.