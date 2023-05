Amazon, migliori promo della settimana: sconti esagerati

Settimana molto interessante per chi è alla ricerca di uno smartphone top in super promo. E non stiamo parlando di uno smartphone qualsiasi, bensì del più desiderato dagli italiani: l’iPhone 14. Su Amazon è disponibile sia la versione "normale" sia quella Plus al minimo storico con uno sconto che raggiunge i 300€. Una promo da non farsi scappare. Ma non si tratta dell’unica super offerta che troviamo questa settimana sul sito di e-commerce per i prodotti tech. La lista è molto lunga e include anche diversi smartwatch, computer portatili e cuffie lowcost che costano meno di 20€ grazie al super sconto del 60%. A catturare l’attenzione, però, oltre all’iPhone 14, c’è lo smart TV Samsung NEO QLED da 55" che troviamo a meno di metà prezzo (sconto del 58%) che permette di risparmiare ben 1000€. Per scoprire tutti gli altri prodotti in promo basta scendere poco più in basso: troverete una lista e cliccando sul link accederete direttamente alla pagina prodotto. Per alcuni di questi dispositivi c’è anche la possibilità di pagare a rate a tasso zero.

Amazon, le migliori offerte della settimana

Abbiamo raccolto in questa lista le migliori promo Amazon di questa settimana che riguardano prodotti per la casa, smart TV, smartphone e tanti altri prodotto. Cliccando sul link si aprirà la pagina prodotto e scoprirete il prezzo, lo sconto e anche se c’è la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Per alcuni prodotti come l’iPhone 14 Plus, lo smart TV Samsung (con lo sconto del 58% risparmiate più di 1000€), la macchina per il caffè De’ Longhi dovete essere velocissimi perché l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro. Se, invece, volete approfondire le caratteristiche dei singoli prodotti, non vi resta che continuare a leggere l’articolo: troverete una breve descrizione per ognuno di loro.

iPhone 14 e iPhone 14 Plus

Non ha bisogno di molte presentazioni, molto semplicemente basta nominarne il nome. L’iPhone 14 è uno degli smartphone più desiderati degli ultimi mesi e sono tantissime le persone che aspettano una valida offerta per acquistarlo. Promo che troviamo proprio oggi, sia per l’iPhone 14 sia per l’iPhone 14 Plus la versione con schermo e batteria più grandi. Per l’iPhone 14 il prezzo scende per la prima volta sotto la soglia psicologica degli 800€, mentre per l’iPhone 14 Plus il prezzo è di 989€ con un risparmio netto che supera i 300€. Per quanto riguarda le caratteristiche, c’è poco da dire. Entrambi i dispositivi hanno in comune il processore (A15 Bionic) e il comparto fotografico, con una doppia fotocamera da 12MP nella parte posteriore. Sull’iPhone 14 troviamo uno schermo da 6,1", mentre sull’iPhone 14 Plus un display da 6,7".

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus

realme Narzo 50

Per un nuovo smartphone non è sempre necessario spendere delle cifre astronomiche, ma molto spesso basta aspettare l’offerta giusta. Se il budget non vi permette di superare i 150€, il realme Narzo 50 è il dispositivo che fa per voi. Oggi lo troviamo in offerta con uno sconto del 35% a un prezzo di 129,99€. Prezzo da entry-level, ma la scheda tecnica è quella tipica di un medio di gamma. A partire da uno schermo AMOLED con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90Hz che lo rende fluido nella vita quotidiana. Il processore MediaTek Dimensity 810 assicura la giusta potenza e la batteria da 5.000mAh ti accompagna per tutto il giorno senza troppi patemi. Cosa chiedere di più a uno smartphone che costa meno di 130?

realme Narzo 50

Amazfit Bip U e Amazfit GTS 2 Mini

Non solo smartphone lowcost, questa settimana è anche la volta degli orologi smart che costano pochissimo. Il merito è di Amazfit che, oltre a scontare i propri dispositivi, offre anche un ulteriore coupon che fa abbassare il prezzo fino a toccare il minimo storico. La promo riguarda due dispositivi destinati a fasce di mercato differenti, ma che sono accomunati dallo stesso destino: essere dei best-buy. Stiamo parlando dell’Amazfit Bip U e dell’Amazfit GTS 2 Mini, smartwatch che offrono tutte le funzionalità principali e anche qualcosa in più. Monitorano il tuo stato di salute, l’attività fisica (tanti allenamenti supportati) e hanno anche una super batteria. Se volete spendere poco, questo è l’orologio che fa per voi.

Amazfit Bip U

Amazfit GTS 2 Mini

Fitbit Sense

Quando si trova uno smartwatch top di gamma come il Fitbit Sense con uno sconto del 49% (lo si paga praticamente la metà), l’unica cosa da fare è solamente acquistarlo prima che la promo termini. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Il Fitbit Sense è un orologio smart veramente top, con uno schermo che si vede benissimo anche sotto la luce del sole, sensori di ultima generazione per lo sport (più di 20 esercizi disponibili) e funzionalità per monitorare costantemente il proprio stato di salute. Presente un sensore EDA per la gestione dello stress e un’app ECG per controllare la salute del proprio cuore. A un prezzo di 169€ è un super affare.

Fitbit Sense

Monitor MSI PRO da 24"

Super promo per questo monitor da ufficio che oggi troviamo in offerta su Amazon con uno sconto del 31%. Stiamo parlando del MSI PRO da 24", perfetto per un utilizzo casalingo per lo studio o per il lavoro. Puoi collegarci praticamente qualsiasi computer e ha anche un pannello antiriflesso per una visualizzazione più piacevole delle immagini e soprattutto che non dà fastidio alla vista. Le dimensioni sono anche piuttosto compatte e quindi non occupa troppo spazio.

Monitor MSI Pro da 24 pollici

iPad di decima generazione

L’ultime versione dell’iPad lanciata sul mercato è disponibile sul sito di e-commerce con un ottimo sconto che fa risparmiare quasi 100€ sul prezzo di listino. L’iPad di decima generazione è un ottimo dispositivo molto versatile da poter utilizzare sia per vedere film/serie TV sia per lavorare mentre si è in viaggio, essendo compatibile con l’Apple Pencil e con la tastiera Bluetooth. Rispetto ai modelli precedenti lo schermo è anche molto più grande (10,9" con tecnologia True Tone) e sotto la scocca è presente il processore A14 Bionic. Migliorato anche il comparto fotografico pensato appositamente per le call di lavoro.

iPad decima generazione

Samsung Neo QLED QE55QN85

Una delle migliori offerte della settimana su Amazon riguarda questo smart TV top di gamma Samsung Neo QLED QE55QN85. Si tratta di un televisore lanciato sul mercato da pochi mesi e che ha tutte le carte in regola per essere il vostro nuovo compagno di avventure. Oggi è disponibile con uno sconto eccezionale del 58% e lo si paga 749,99€. Il prezzo è elevato, ma il risparmio rispetto a quello di listino supera i 1000€ e questo fa intuire la bontà della promo. Tutto quello che si chiede a uno smart TV top di gamma, dall’ottima qualità delle immagini fino a un sistema operativo facile da utilizzare, lo troviamo all’interno di questo televisore Samsung. Approfittatene prima che la promo termini.

Smart TV Samsung

Samsung Galaxy Book3 Ultra

L’offerta che non ti aspetti per un PC passato un po’ in sordina, ma che come si può intuire dal nome è un vero mostro di potenza. Stiamo parlando del Samsung Galaxy Book3 Ultra, computer portatile con una scheda tecnica da far invidia a dispositivi molto più blasonati. Si tratta di un laptop molto versatile che si può utilizzare anche per giocare grazie alla presenza della scheda grafica NVIDIA RTX 4050. Il resto della scheda tecnica è altrettanto pauroso: processore Intel 7 di tredicesima generazione (i7-13700H), 16GB di RAM e SSD da 512GB, quanto basta per installare programmi di fotoritocco, montaggio video e salvare tutti i documenti di lavoro. A tutto questo si aggiunge un display Dynamic AMOLED 2x da 16" e una batteria con un’ottima autonomia. Il peso di soli 1,8Kg è la ciliegina sulla torta.

Samsung Galaxy Book3 Ultra

Oppo Enco Buds2

Tornano in offerta le Oppo Enco Buds2, tra le cuffie lowcost più vendute su Amazon. E il motivo è molto semplice: grazie allo sconto del 60% il prezzo scende sotto i 20€ e diventano delle vere best-buy. Sono compatibili con qualsiasi smartphone, hanno la tecnologia di riduzione del rumore, comandi touch, audio binaurale, un suono nitidi e la batteria ha un’ottima autonomia. Se volete spendere poco, ma allo stesso tempo cercate un prodotto di qualità, queste cuffie Oppo fanno al caso vostro.

Oppo Enco Buds2

Telecamera TP-Link Tapo C200

Altra super promo per uno dei prodotti più venduti nella sua categoria. Questa volta tocca alla telecamera Tp-Link Tapo C200 disponibile con un doppio sconto che fa scendere il prezzo a 26,99€. La videocamera IP ha un sensore che assicura riprese in alta definizione e una visione notturna fino a 8 metri. I sensori di movimento ti avvisano se notano qualche movimento sospetto e c’è anche un allarme acustico e luminoso. Infine, con l’audio bidirezionale puoi parlare direttamente con chi è in casa.

Telecamera Tp-Link Tapo C200

Ecovacs Deebot N8

Tra i dispositivi smart per la casa più ricercati ci sono sicuramente i robot aspirapolvere. Se siete alla ricerca di un modello che non costa eccessivamente e che allo stesso tempo offre prestazioni più che soddisfacenti, oggi è disponibile l’Ecovacs Deebot N8 con uno sconto del 38% e si risparmiano ben 150€ sul prezzo di listino. A poco meno di 250€ è un ottimo affare. Oltre ad aspirare la polvere, infatti, è anche in grado di lavare il pavimento e di mappare efficacemente l’abitazione. Lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone o con l’assistente vocale Alexa.

Robot aspirapolvere Ecovacs Deebot N8

De’Longhi Perfetto Magnifica S

Per fare un buon caffè a casa bisogna avere un buono strumento. E cosa c’è di meglio della macchinetta De’Longhi Perfetto Magnifica S? Si tratta di un modello veramente top e che riprende la stessa filosofia delle macchine che troviamo al bar. Puoi preparare fino a due tazzine per volta utilizzando il caffè in polvere o a grani. Con la console di comando puoi scegliere come preparare il caffè. Puoi preparare facilmente anche il cappuccino, in qualsiasi momento della giornata.

De’Longhi Perfetto Magnifica S

Friggitrice ad aria Electrolux

Chiudiamo con uno dei prodotti più amati dagli italiani in questo ultimo anno: la friggitrice ad aria. Se vi siete convinti di acquistarne una, questa è l’offerta da non farsi scappare. Sul sito di e-commerce troviamo la friggitrice ad aria Electrolux in offerta con uno sconto top del 39% e si risparmiano 70€ sul prezzo di listino. Offre ben 8 programmi differenti per cucinare tantissimi cibi differenti e grazie al cestello di ampie dimensioni puoi cucinare per 4-5 persone contemporaneamente. Ogni parte rimovibile della friggitrice può essere lavata in lavastoviglie.

Friggitrice ad aria Electrolux