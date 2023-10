Offerte imperdibili: ecco le migliori promo della settimana

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Xiaomi Redmi

Manca esattamente una settimana alla "Festa delle Offerte Prime", l’evento di due giorni (10-11 ottobre) dedicato a tutti gli iscritti a Prime e che permette di acquistare tantissimi prodotti al minimo storico e con sconti mai visti prima. E il sito di e-commerce sta già iniziando a lanciare le prime offerte e come sempre riguardano i prodotti a marchio Amazon. Un esempio? Il Fire TV Stick, la chiavetta multimediale che si collega alla porta HDMI del televisore e permette di accedere a tantissime applicazioni, in offerta al minimo storico e con uno sconto di ben il 53%. Ma non solo. Questa settimana troviamo anche i prodotti Ring dedicati alla sicurezza domestica: telecamere, videocitofoni smart e anche allarmi. Oltre a queste promo dedicate alla smart home, ne troviamo di altrettanto interessanti anche per i prodotto tech. Se siete alla ricerca di uno smartphone, il Redmi Note 11 Pro Plus è quello che fa per voi. Solo per questa settimana lo trovi in offerta con uno sconto di ben il 46% e lo paghi praticamente la metà. Promo eccezionale anche per alcuni accessori, come ad esempio le cuffie Oppo Enco Buds2 disponibili con uno sconto del 60% e le paghi meno di 20€ (sono compatibili con qualsiasi smartphone e tablet). Questa settimana su Amazon ha anche debuttato la PlayStation Portal, la nuova console portatile di Sony da utilizzare insieme alla PS5.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato come sempre alcune delle migliori promo Amazon di questa settimana e riguardano sia smartphone, smart TV, smartwatch, PC, sia prodotti per la smart home e gli elettrodomestici. Nella lista presente qui in basso trovate la nostra selezione: basta cliccare sul link per accedere alla promo e scoprire quanto costa.

Amazon, le migliori offerte della settimana 2-9 ottobre

Questo mese di ottobre non poteva aprirsi in maniera migliore. Su Amazon sono spuntate tantissime nuove offerte e con sconti molto elevati che non si vedevano da tanto tempo. L’avvicinarsi della "Festa delle Offerte Prime" sta sicuramente influendo: manca una settimana al grande evento del 10 e 11 ottobre e Amazon sta già lanciando le prime promo sui suoi dispositivi, come dimostrano le offerte per i Fire TV Stick, l’Echo Dot e i vari prodotti dedicati alla sicurezza realizzati da Ring (società che fa capo sempre al sito di e-commerce). Questa settimana torna anche la Champions League e per tutti i nuovi abbonati ad Amazon Prime Video c’è una prova gratuita di ben 30 giorni. Potete vedere la partita in streaming gratis e scoprire la ricca libreria di contenuti presenti sulla piattaforma di video streaming. Per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone, di uno smartwatch, di un computer o di uno smart TV di certo non mancano le offerte, come dimostra il bundle speciale dedicato allo Xiaomi 13T: acquistando il nuovo top di gamma dell’azienda cinese si riceve in regalo il Redmi Pad SE, tablet dal valore di ben 200€. Sconti esagerati anche sul fronte elettrodomestici: solo per questa settimana trovi la lavatrice Samsung con intelligenza artificiale scontata del 46%.

Se vuoi scoprire tutte le offerte che abbiamo raccolto per voi, le trovate nella lista qui in alto: cliccando sul link accedi direttamente alla pagina prodotto, se, invece, vuoi approfondire le singole caratteristiche trovi qui in basso una breve descrizione di ogni prodotto.

Offerte prodotti Amazon: il meglio della settimana

Un antipasto di quello che sarà la "Festa delle Offerte Prime" ci arriva dalle promo esclusive che sono partite questa settimana. Sul sito di e-commerce, infatti, già troviamo qualche promo dedicata all’evento e che riguarda i prodotti realizzati da Amazon. Partiamo con l’Echo Dot di quinta generazione, lo smart speaker di Amazon che permette di gestire facilmente tutti i prodotti intelligenti presenti in casa e di riprodurre anche i tuoi brani preferiti con un’ottima qualità audio. Grazie allo sconto del 46% lo paghi veramente poco e il prezzo si avvicina alla soglia dei 20€. Altra offerta interessantissima riguarda i Fire TV Stick. In questa settimana troviamo in offerta il Fire TV Stick "normale" e il Fire TV Stick 4K, per il quale lo sconto supera addirittura il 50% e lo paghi meno di metà prezzo. Non approfittarne sarebbe un grosso errore: costano poco e trasformano il TV in uno smart TV.

Echo Dot quinta generazione

Fire TV Stick

Fire TV Stick 4K

Borussia Dortmund – Milan in streaming gratis su Prime Video: ecco come fare

Torna la Champions League su Amazon Prime Video. Per questa seconda giornata del più importante torneo europeo dedicato ai club, Amazon Prime Video ha deciso di trasmettere in esclusiva il big match tra Borussia Dortmund – Milan. Il match è disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma e lo puoi vedere su smart TV, smartphone, tablet, computer e tutti i dispositivi che supportano l’app e la piattaforma di Prime Video. Per chi non è ancora abbonato, c’è una promo da cogliere al volo: tutti i nuovi abbonati hanno diritto a una prova gratuita di ben 30 giorni. Oltre alla Champions League, hai accesso a tutti i contenuti presenti sulla piattaforma: film, serie TV in esclusiva, documentari (anche sportivi) e programmi per i più piccoli.

ABBONATI GRATIS A PRIME VIDEO

Xiaomi 13T + Redmi Pad SE

Un’offerta lancio così vantaggiosa non la si vedeva da tantissimo tempo. Su Amazon è disponibile un bundle che comprende lo Xiaomi 13T e il tablet Redmi Pad SE. Acquistando il nuovissimo smartphone appena lanciato da Xiaomi si ottiene in regalo il tablet, dal valore commerciale di circa 200€. Lo sconto, quindi, si aggira sul 20%, una cifra tutt’altro che da disprezzare per uno smartphone appena uscito sul mercato. Lo Xiaomi 13T è uno smartphone top in tutto: dalla tripla fotocamera da 50MP realizzata insieme a Leica, fino allo schermo super scorrevole e con una luminosità elevatissima. Uno dei migliori telefoni lanciati in questi ultimi mesi. Il Redmi Pad SE, invece, è il classico tablet da divano: schermo grande, buon processore e puoi installare tutte le app che vuoi. La promo può scadere da un momento all’altro: approfittane subito.

Xiaomi 13T – nero

Xiaomi 13T Pro – 12/512GB

Xiaomi 13T Pro – 16/1TB

Redmi Note 11 Pro Plus

Una delle migliori offerte di questa settimana riguarda il Redmi Note 11 Pro Plus. Lo smartphone di Xiaomi uscito sul mercato da qualche mese è disponibile con uno sconto del 46% che fa risparmiare più di 200€ sul prezzo di listino e lo fa scendere al minimo storico. Per un telefono con schermo da 6,67" con refresh rate fino a 120Hz, fotocamera posteriore da 108MP, processore prestazionale e ben 256GB di memoria interna, si tratta di un prezzo mai visto prima. E a completare il tutto c’è anche la ricarica super rapida da 120W. Insomma, a un prezzo così non bisogna far altro che acqusitarlo.

Redmi Note 11 Pro Plus

Galaxy Watch 5

Super sconto per il Galaxy Watch5, lo smartwatch top di Samsung che stupisce per le funzionalità offerte e per le caratteristiche tecniche. La versione in offerta questa settimana è quella con schermo più piccolo da 40mm. Grazie ai sensori avanzati presenti sotto la scocca monitori costantemente il tuo stato di salute, compresa la percentuale di grasso, di acqua e di muscoli presenti nel corpo. L’orologio tiene sotto controllo anche lo stato di salute del cuore e ti avvisa in tempo reale se riscontra qualche problema. Per gli amanti delle attività sportive, ne trovi più di 90 a disposizione. Lo sconto del 33% fa scendere il prezzo sotto i 200€.

Galaxy Watch5

Smart TV LG OLED 55"

Nella nostra guida all’acquisto settimanale non può mancare uno smart TV e uno dei migliori che troviamo in offerta oggi è questo LG OLED da ben 55 pollici. Un televisore premium con un pannello unico nel suo genere: i neri sono profondissimi e puoi cogliere ogni dettaglio e ogni sfumatura. Ottimo anche il processore super prestazionale e il sistema operativo che supporta praticamente ogni applicazione. Oggi lo trovi in offerta con uno sconto del 45% e risparmi ben 900€ sul prezzo di listino. Una promo così non la si vedeva da tantissimo tempo.

Smart TV LG OLED da 55 pollici

Computer SGIN

Torna in offerta un computer portatile che assicura prestazioni top, ha ottime caratteristiche e soprattutto è pensato per un utilizzo casalingo, per studiare o per lavorare in smart working. Stiamo parlando di questo modello SGIN con schermo da 15,6", ben 12GB di RAM e un SSD da 512GB nel quale puoi salvare tantissimi documenti, video, immagini e installare tutti i programmi che vuoi, anche quelli più pesanti. Questa settimana è disponibile con uno sconto del 71% e risparmi più di 700€.

Computer SGIN

Galaxy Tab S8

Quando sul mercato debutta un nuovo modello, quello precedente vede il prezzo scendere vertiginosamente. Ed è quello che accade oggi con il Galaxy Tab S8, tablet premium di Samsung e diretto concorrente dell’iPad. Il dispositivo è dotato di una scheda tecnica con processore Snapdragon super prestazionale, uno schermo da 11 pollici ad alta risoluzione e ben 256GB di memoria interna. Ma il vero game changer è la presenza della SPen, il pennino integrato nel tablet che permette di utilizzarlo in tantissimi modi differenti e di prendere appunti oppure di disegnare. Grazie allo sconto del 38% approfitti del minimo storico.

Galaxy Tab S8

Oppo Enco Buds2

Gli smartphone senza gli accessori sono dei dispositivi monchi. E tra gli accessori di maggior successo ci sono sicuramente le cuffie Bluetooth. Una delle migliori offerte di questa settimana riguarda gli auricolari Oppo Enco Buds2, un modello lowcost e che questa settimana è proposto con uno sconto del 60% che fa scendere il prezzo sotto i 20€. La qualità del suono è elevata e dispongono anche della cancellazione del rumore. L’audio binaurale e la Gaming Mode impreziosiscono le caratteristiche di queste cuffie Bluetooth. Sono compatibile con qualsiasi smartphone e tablet.

Oppo Enco Buds 2

PlayStation Portal e Xbox Series X: le offerte per gli appassionati dei videogame

Un debutto e un’offerta da non farsi scappare. Questa settimana su Amazon ci sono promo molto interessanti per i videogiocatori.

Partiamo con un debutto: è possibile pre-ordinare sul sito di e-commerce la nuovissima PlayStation Portal, la nuova console portatile di Sony da utilizzare insieme alla PS5. Al momento è il dispositivo più acquistato su Amazon. La puoi ordinare adesso e riceverla il giorno di lancio (il 15 novembre 2023). Inoltre, hai la sicurezza della Prenotazione al prezzo minimo garantito.

La promo riguarda, invece, la Xbox Serie S. La console Microsoft è disponibile in bundle con dei contenuti esclusivi ispirati al mondo di Gilded Hunter e disponibili per Fortnite, Rocket League e Fall Guys. Nella confezione è presente anche Ea Sports FC24, il nuovissimo titolo che ha sostituito Fifa 24. Trovi tutto il bundle in offerta con uno sconto di ben 50€ e puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis.

PlayStation Portal

Xbox Series S + EA Sports FC 24

Ring Intercom + Echo Pop

Bundle Amazon in offerta per la smart home. Fino all’11 ottobre trovi il Ring Intercom con l’Echo Pop incluso in offerta con uno sconto di ben il 64% e lo paghi pochissimo, meno di 55€. L’Echo Pop è l’ultimo smart speaker lanciato da Amazon: dimensioni mini, ma ottima qualità audio. Ti aiuta a gestire tutti i dispositivi smart presenti in casa. Il Ring Intercom, invece, rende smart il citofono: lo colleghi e puoi controllare il campanello di casa da remoto con lo smartphone in modo semplice e intuitivo.

Ring Intercom + Echo Pop

Ring Indoor Camera

Altro prodotto Ring in offerta fino alla "Festa delle Offerte Prime". In questo caso si tratta della telecamera di sicurezza Ring Indoor Camera di seconda generazione, uno degli ultimi modello lanciati sul mercato. Sensore fotografico che assicura riprese in altissima definizione e sensore di movimento che ti avvisa ogni volta che nota qualche movimento sospetto. Acquistandola oggi risparmi ben il 42% rispetto al prezzo di lancio. Costa pochissimo.

Ring Indoor Camera

Samsung Ai Control UltraWash

Se siete alla ricerca di una lavatrice top di gamma con tecnologie avanzatissime, la Samsung Ai Control UltraWash è quella che fa per voi. E questa settimana su Amazon la trovate anche in offerta con uno sconto del 46% che fa risparmiare più di 500€ sul prezzo di listino. Tecnologie avanzatissime che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale e un cestello che può contenere vestiti fino a 9 chilogrammi. La puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio di Cofidis.

Samsung Ai Control UltraWash