Galaxy S24 e smartphone al minimo storico: le migliori offerte di questa settimana

Oramai lo sappiamo molto bene: ogni inizio di settimana su Amazon troviamo tante nuove offerte sui prodotti più disparati. Sul sito di e-commerce hai solo l’imbarazzo della scelta grazie a un catalogo ampio su prodotti di categorie differenti. Come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcuni delle migliori promo che riguardano smartphone, smartwatch, dispositivi per la produttività o elettrodomestici per la casa. Soprattutto quest’ultima categoria è diventata una delle più ambite in questi ultimi anni, grazie a elettrodomestici sempre più intelligenti e che puoi controllare anche da remoto con le app dello smartphone. Questa è stata anche la settimana del lancio del primo smartphone premium del 2024. Parliamo della gamma Galaxy S24, composta anche dalla versione Plus e Ultra. E per l’occasione su Amazon trovi una promo lancio mai vista prima: solo per pochi giorni puoi acquistare una delle tre versioni con uno sconto che ti fa risparmiare centinaia di euro. E puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Per scoprire tutte le promo che abbiamo selezionato, basta scorrere poco più in basso: trovi una lista con alcune delle migliori offerte di questa settimana. Ti basta cliccare sul link per accedere alla pagina prodotto e scoprire il prezzo e quanto costano.

Amazon, le migliori offerte della settimana 22-28 gennaio

Una lista ricca e molto variegata. Come al solito ci sono gli smartphone tra i dispositivi più ricercati e amati dagli utenti. Della promo lancio sul Galaxy S24 ne abbiamo già accennato, ma c’è anche un’altra offerta altrettanto interessante e che riguarda il Redmi Note 11S, disponibile con uno sconto di ben il 51% e che paghi meno di metà prezzo. Promo eccezionale per le cuffie wireless disponibili con uno sconto dell’80% e che paghi meno di 10 euro. Da non farsi scappare l’offerta con doppio sconto disponibile sul tablet Blackview: lo paghi meno di 80 euro e risparmi ben l’80%. In tema di elettrodomestici e casa, trovi il termoconvettore Rowenta con un doppio sconto e un prezzo veramente mini. Altrettanto interessante il minimo storico sul robot aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum S10+: con lo sconto del 41% fai un super affare.

Queste sono solamente alcune delle offerte: tutte quelle selezionate da noi sono presenti nella lista qui in alto. Per accedere all’offerta basta cliccare sul link, mentre se vuoi approfondire le caratteristiche tecniche trovi qui in basso una breve paragrafo per ogni prodotto con le caratteristiche tecniche principali.

Gamma Galaxy S24

La novità principale di questi ultimi giorni è la nuova gamma Galaxy S24. Samsung punta molto su questa nuova generazione di smartphone top di gamma, i primi a montare un nuovo sistema di intelligenza artificiale pronto a rivoluzionare l’utilizzo dello smartphone. Seguendo quanto già fatto da Google con i Pixel 8, i nuovi Galaxy S24 sono in grado di sfruttare al meglio l’intelligenza artificiale e semplificare la vita in tante piccole attività quotidiane. A stupire sono soprattutto le novità del comparto fotografico: sfruttando l’IA puoi modificare le foto in base alle tue necessità.

Le novità non si fermano qui: a bordo trovi il nuovo processore Snapdragon 8 Gen 3 con a supporto tantissima RAM e memoria. Lo schermo è la solita sicurezza: risoluzione elevatissima e refresh rate che arriva fino a 120 Hz per la massima fluidità. Il Galaxy S24 Ultra è di un livello ancora superiore, grazie anche alla presenza della S Pen e di un comparto fotografico posteriore con ben quattro sensori e un teleobiettivo in grado di fare la differenza.

Trovate la gamma Galaxy S24 in questo articolo non tanto per le caratteristiche tecniche (che restano straordinarie) ma per la promo lancio disponibile su Amazon per tutte le versioni. Uno sconto che ti permette di risparmiare decine di euro e hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce. Inoltre, se hai partecipato all’evento UNPACKED puoi ottenere anche uno sconto extra di ben 200 euro.

Galaxy S24: 929 euro invece di 989 euro.

Galaxy S24+: 1189 euro invece di 1309 euro.

Galaxy S24 Ultra: 1499 euro invece di 1619 euro.

Galaxy S24

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24 Ultra

Redmi Note 11S

Una delle migliori offerte di questa settimana. Se non volete spendere delle cifre folli per acquistare il vostro nuovo smartphone, questa è la promo che fa per te. Il Redmi Note 11S ha tutto quello di cui hai bisogno nella vita di tutti i giorni: uno schermo fluido e con un ottimo processore, una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 108 megapixel e una batteria a lunga durata e con una ricarica rapida. Punta tutto sulle prestazioni, mettendo da parte i fronzoli. Grazie allo sconto del 51% il prezzo scende a meno di 150 euro e approfitti del minimo storico. Il risparmio supera i 150 euro. Approfittane immediatamente, potrebbe terminare molto presto.

Redmi Note 11S

Power bank 10.000mAh

Doppio sconto, prezzo al minimo. Non solo smartphone, nella nostra guida acquisto alle migliori promo di questa settimana trovi anche accessori utili nella vita di tutti i giorni. Tra questi rientrano anche i power bank. A catturare l’attenzione è stato questo modello disponibile con un doppio sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico. Si tratta di una promo a tempo e potrebbe terminare prima della fine di questa settimana. Oltre allo sconto fisso del 5%, puoi applicare un coupon sconto che fa scendere il prezzo del 50%. Lo paghi la metà e fai un super affare. Utilissimo da avere sempre con sé per ricaricare smartphone, smartwatch e cuffie wireless.

Power bank 10.000mAh

Auricolari wireless

Un dispositivo che trovi ogni settimana in offerta sono le cuffie wireless. Di modelli in promo ce ne sono tanti, noi abbiamo scelto quelli con lo sconto maggiore e che ti permettono di fare un vero affare. Si tratta di un modello disponibile con uno sconto dell’80% e che paghi solamente 8,99 euro. Sono compatibili con qualsiasi smartphone e assicurano una qualità audio veramente buona. Hanno anche il microfono integrato con la cancellazione del rumore. Sono resistenti al sudore e le poi utilizzare mentre fai sport. La batteria ha un’autonomia di circa 32 ore utilizzando la custodia di ricarica.

Auricolari wireless

Galaxy Watch4

Torna in offerta questa settimana il Galaxy Watch4. Lo smarwatch top di Samsung è disponibile con un ottimo sconto del 52% e lo paghi 129 euro. Le funzionalità sono quelle di un orologio intelligente top di gamma: monitoraggio avanzato della salute con notifiche in tempo reale se nota qualche dato anomalo (frequenza cardiaca o saturazione dell’ossigeno nel sangue) ed è anche in grado di effettuare un’analisi della composizione corporea. Non manca il monitoraggio del sonno avanzato con un report quotidiano. Le modalità sportive sono più di novanta e puoi condividere con i tuoi amici i risultati ottenuti.

Galaxy Watch4

Smart TV Hisense 43 pollici

Questa settimana la palma di miglior smart TV della settimana va a questo modello Hisense QLED con schermo da 43". Si tratta di un televisore intelligente molto amato su Amazon, come testimoniano le oltre 1.500 recensioni ottenute e il bollino "Scelta Amazon" presente nella pagina prodotto. Lo sconto del 40% permette di risparmiare più di 200 euro sul prezzo di listino e fa scendere il prezzo a 329 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un televisore dotato delle migliori tecnologie del momento e che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Lo puoi controllare con la voce utilizzando Alexa.

Smart TV Hisense da 43 pollici

Blackview tablet

Questa è una di quelle promozioni che puoi trovare solo su Amazon e che ti permettono di risparmiare centinaia di euro. Non a caso questo tablet Blackview disponibile su Amazon con un doppio sconto che ti fa risparmiare ben l’80% sul prezzo di listino è al momento il più venduto nella sua categoria di prodotto. Lo paghi meno di 80 euro e fai un vero affare. Si tratta del classico tablet da divano: schermo da 10,1 pollici, 8GB di RAM e 64GB di memoria interna, espandibile fino a 2TB. La batteria ti accompagna fino a fine giornata senza troppi patemi.

Tablet Blackview

Computer SGIN

Dal tablet lowcost, passiamo a un computer portatile lowcost. Anche in questo caso abbiamo a che fare con un dispositivo con un doppio sconto. Parliamo del computer portatile SGIN disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto fisso del 33% a cui aggiungere un coupon di ben 100€. Lo paghi solamente 169,99 euro e concludi un super affare. Perfetto per un utilizzo quotidiano grazie allo schermo da 17,3 pollici. processore Intel, 8GB di RAM e SSD da 512GB. Rispetto al prezzo mediano, il risparmio supera i 500 euro.

Computer SGIN

Soundbar LG SQC2

Questa settimana trovi anche una soundbar a un prezzo stracciato. Il merito è della LG SQC2 disponibile con uno sconto del 40% e che paghi solamente 119 euro. Un prezzo al minimo storico per un accessorio immancabile per il tuo televisore. Dotato di una cassa centrale con altoparlanti top e di un subwoofer che si collega tramite Bluetooth, ti sembrerà di essere al cinema. LG ha dotato la soundbar anche di tecnologie innovative che ti permettono di impostare l’audio in base alla tipologia di contenuto che stai vedendo. La colleghi al televisore in pochissimi minuti. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Soundbar LG SQC2

Ferro da stiro Rowenta TurboSteam

Altra offerta a tempo disponibile questa settimana. Entriamo nel mondo degli elettrodomestici con il ferro da stiro Rowenta TurboSteam disponibile in offerta con uno sconto del 38% e a un prezzo di 119,99 euro. SI tratta di un modello top di gamma, con un ottimo ferro e la caldaia collegata. Le prestazioni sono elevate il colpo di vapore fino a 2600 W assicura la miglior stiratura possibile di qualsiasi indumento. Lo puoi anche utilizzare per la stiratura verticale dei capi delicati. Non perdere questa occasione.

Ferro da stiro Rowenta TurboSteam

Rowenta Instant Comfort Aqua

Uno dei dispositivi più ricercati in questo periodo dell’anno è il termoconvettore portatile per riscaldare alcune stanze della casa che sono molto fredde. Solitamente lo si compra per il bagno, dove difficilmente trovano posti i condizionatori o i termosifoni. Questa settimana trovi una promo eccezionale per il termoventilatore Rowenta Instant Comfort Aqua, disponibile su Amazon con un doppio sconto. Oltre a quello del 33% presente in pagina, puoi applicare un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 10%. Lo paghi circa 45 euro e fai un ottimo affare. Anche in questo caso l’offerta è a tempo e devi essere veloce.

Rowenta Instant Comfort Aqua

Electrolux PerfectCare 500

Se siete alla ricerca di una nuova lavatrice, questa è la promo che stavate cercando. Trovi la Electrolux PerfectCare 500 in offerta con uno sconto del 38% a un prezzo di 391,99 euro e risparmi quasi 250 euro sul prezzo di listino. Cestello a carica frontale da 8 chilogrammi, programma di lavaggio AntiAllergy Vapor 60 e un cestello progettato per prendersi cura dei tuoi indumenti senza rovinarli. Puoi anche ritardare la partenza del lavaggio per adattarla alle tue esigenze. E grazie ai servizi offerti da Amazon, puoi anche richiedere il ritiro dell’usato gratuito.

Lavatrice Electrolux PerfectCare 500

Aspirapolvere Hoover HF1

Altra ottima offerta disponibile questa settimanale nel settore elettrodomestici. L’aspirapolvere senza filo Hoover HF1 è disponibile con uno sconto del 50% e la paghi solamente 99,99 euro. Meno di 100 euro per una scopa elettrica con un’ottima potenza di aspirazione e dotata di una modalità turbo per raccogliere tutto lo sporco accumulato sul pavimento. Sulla spazzola sono presenti anche delle luci LED che ti aiutano a illuminare gli angoli bui delle stanze. La batteria ha un’autonomia di circa 30 minuti.

Aspirapolvere Hoover HF1

Xiaomi Robot Vacuum S10+

Nella stessa categoria del prodotto precedente rientra anche il robot aspirapolvere Xiaomi Robot Vacuum S10+. Il robot e lavapavimenti di Xiaomi è disponibile in offerta con uno sconto eccezionale del 41% che fa scendere il prezzo a 199,99 euro e ti permette di risparmiare 140 euro sul prezzo di listino. Dotato di tutte le migliori tecnologie del momento, a partire dalla navigazione LDS che riconosce gli ostacoli e li evita. I sensori disposti lungo la scocca mappano tutta l’abitazione e tramite l’app puoi scegliere quali stanze pulire. Il robot ha una grande potenza di aspirazione e lo puoi controllare anche tramite gli assistenti vocali Alexa e Google Assistente.

Xiaomi Robot Vacuum S10+

Ariete Airy Fryer XXL

Nella nostra guida all’acquisto settimanale non poteva di certo mancare la friggitrice ad aria, l’elettrodomestico per la cucita più amato dalla famiglie italiane. Questa settimana abbiamo scelto la friggitrice ad aria Ariete Airy Fryer XXL disponibile con uno sconto del 33% e la paghi solamente 79,99 euro. Prezzo al minimo storico e ottimo affare per una friggitrice dotata di ben 7 modalità di cottura con le quali puoi cuocere veramente di tutto, dalla carne fino alla verdura. Le dimensioni sono generose, perfette per una famiglia generosa. Consuma poco olio e risparmi anche sulla bolletta della corrente.

Ariete Airy Fryer XXL