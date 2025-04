IPhone 16 Pro e sconti fino al 90%: le migliori offerte di Amazon

Fonte foto: Michael Derrer Fuchs

Nuovo mese e nuove offerte su Amazon. Con l’inizio di aprile sul sito di e-commerce sono state lanciate tante promo su un numero praticamente infinito di prodotti, tra cui tanti dispositivi tech. E in questa nostra guida all’acquisto troverai proprio alcune delle migliori offerte disponibili su Amazon per smartphone, tablet, smart TV e gli elettrodomestici, diventati in questi ultimi anni sempre più intelligenti.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcuni prodotti che trovi qui in basso. Una selezione abbastanza ricca e che tiene conto delle esigenze di tutti. Si va da smartphone costosi come l’iPhone 16 Pro (che trovi in promo al minimo storico e con uno sconto di ben 250 euro su quello di listino) fino al moto g35 disponibile a poco più di 100 euro. Ottime offerte anche per quanto riguarda gli elettrodomestici, come dimostra l’aspirapolvere Rowenta disponibile con un super sconto del 47%. Non farti sfuggire queste opportunità e clicca sui link qui in basso per accedere direttamente alla pagina prodotto.

Amazon, le migliori offerte della settimana 7 – 13 aprile

Una lista piuttosto lunga e ricca di offerte quella che trovate qui in alto con alcune delle migliori promo della settimana. Oltre agli smartphone, ci sono ottime offerte anche per gli smartphone, come dimostra l’Apple Watch 10 disponibile al minimo storico. Non manca, poi, uno smart TV: abbiamo scelto il Samsung Neo QLED da 55 pollici in promo con il 50% di sconto. In tema elettrodomestici, invece, ottima l’offerta per la friggitrice ad aria Ariete. Lo sconto del 40% permette di pagarla solamente 60 euro.

Tutte le promo che abbiamo scelto le trovate qui in alto: cliccando sul link accedi direttamente alla pagina prodotto. Se, invece, vuoi approfondire le caratteristiche dei singoli prodotti, qui in basso trovi una breve descrizione e il banner per completare l’acquisto. A te la scelta e buona lettura.

iPhone 16 Pro

L’iPhone 16 Pro è una delle migliori offerte di questa settimana. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 19% che fa scendere il prezzo a 999 euro. Si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e anche di una delle migliori promo di tutto il web. Il risparmio è di quasi 250 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate da 199,80 euro al mese con il servizio presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e puoi scegliere tra diverse colorazioni.

Sulle caratteristiche e sulle performance dell’iPhone 16 Pro c’è ben poco da dire. Schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici (il più grande di sempre su un iPhone Pro), nuovo processore A18 Pro progettato appositamente per Apple Intelligence e l’intelligenza artificiale, tripla fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 48 megapixel e batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Un’occasione irripetibile che non devi farti sfuggire.

Galaxy S24

Ad Apple risponde Samsung con una super offerta per il Galaxy S24. Lo smartphone top di gamma è disponibile a un prezzo di 524,99 euro grazie allo sconto del 42% che ti fa risparmiare quasi 400 euro su quello di listino. Per lo smartphone top di gamma di Samsung si tratta del minimo storico e lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

A questo prezzo è uno dei migliori smartphone top che puoi comprare. Schermo Dynamic AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos 2400 super prestazionale, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo con zoom ottico 3x. Tra i pochi smartphone compatti ancora disponibili sul mercato.

Moto g35

Per chi vuole spendere un po’ di meno, ci sono ottime occasioni, come ad esempio il Moto g35, smartphone lowcost del brand statunitense che questa settimana costa veramente poco. Il merito è dello sconto del 47% che fa scendere il prezzo a soli 121,90 euro, minimo storico e tra i migliori prezzi di tutto il web. Trovare di meglio a questo prezzo è veramente complicato.

Il prezzo potrebbe trarre in inganno: la scheda tecnica del Moto g35 è quella di uno smartphone medio di gamma. Schermo da 6,72 pollici con risoluzione FHD, fotocamera principale da 50 megapixel, processore prestazionale con memoria interna da 256 gigabyte e batteria da ben 5000mAh.

Smartphone Blackview

Se vuoi spendere meno di 100 euro, questo è l’offerta che fa per te. Su Amazon è disponibile lo smartphone Blackview in promo con un doppio sconto. Al primo coupon sconto del 50% puoi aggiungere un secondo buono sconto che fa scendere il prezzo di altri 100 euro. In questo modo lo paghi solamente 99,99 euro.

Telefono versatile ed economico con cui puoi fare un po’ di tutto: chiamare, inviare messaggi sulle app di messaggistica, scappare buone foto e anche giocare. La batteria da 5000mAh è una garanzia.

N.B. Il prezzo nel banner è errato. Bisogna applicare i due buoni sconto presenti in pagina per vedere il prezzo corretto.

Cuffie Bluetooth lowcost

Come ogni settimana, oltre agli smartphone, ti proponiamo anche utili accessori che devi avere sempre con te. Come ad esempio questo paio di cuffie Bluetooth che trovi con uno sconto dell’82% che fa scendere il prezzo a meno di 25 euro. Il risparmio è notevole e acquisti un paio di cuffie che assicurano una buona qualità del suono, la cancellazione del rumore e sono anche impermeabili. Compatibili con qualsiasi smartphone. Se vuoi spendere poco, sono la migliore occasione di questa settimana.

Powerbank 10.000mAh

Altra super offerta da non farsi scappare. Su Amazon è disponibile questo powerbank da 10.000mAh in promo con uno sconto dell’82% che fa scendere il prezzo a soli 17,99 euro. Batteria esterna compatibile con qualsiasi smartphone e che ti permette di ricaricare il telefono per almeno un paio di volte. Utilissimo da avere sempre nello zaino, soprattutto quando si è in viaggio.

Apple Watch 10

Tra le promo della settimana c’è anche l’Apple Watch 10, l’ultima versione dell’orologio top di gamma dell’azienda di Cupertino. Grazie allo sconto IVA presente in pagina, il prezzo scende a 399 euro e ne risparmi circa centro rispetto a quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 79,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

L’Apple Watch 10 è il compagno ideale per tenere sempre sotto controllo il tuo stato di salute e gli allenamenti, grazie all’app Fitness che supporta tutte le principali attività fisiche. Puoi installare tantissime app e rendere l’orologio un sostituto dello smartphone.

TicWatch Pro 5

Il rapporto qualità-prezzo del TicWatch Pro 5 è eccezionale. L’orologio top di gamma è disponibile su Amazon a un prezzo di 169,41 euro grazie allo sconto del 49% che te lo fa pagare praticamente la metà. Un’occasione da non farsi assolutamente scappare: oltre a risparmiare 160 euro, hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartwatch di TicWatch è unico nel suo genere: oltre ad avere il chip Snapdragon W5 che assicura prestazioni top e supporta qualsiasi applicazione, è dotato di sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo i principali parametri vitali. Inoltre, grazie al doppio display la batteria può durare settimane impostando il risparmio energetico.

TicWatch Pro 5

Smart TV Samsung Neo QLED 55 pollici

Se state cercando lo smart TV per la vostra abitazione, ecco l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon è disponibile lo smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici in promo a un prezzo di 899 euro con uno sconto del 50% rispetto a quello di listino. Il risparmio è di ben 900 euro e approfitti anche del minimo storico per questa speciale versione. La possibilità di pagarlo in 5 rate da 179,80 euro al mese è la classica ciliegina sulla torta.

Le qualità di questo televisore sono inconfutabili, a partire dalla presenza del processore NQ4 AI di seconda generazione che assicura immagine con colori vividi e realistici. Schermo da 55 pollici con risoluzione 4K e tecnologia Quantum Matrix che assicura contrasti ultra definiti. Anche l’audio è da TV top di gamma e ti sembrerà di essere al cinema.

Smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici

TABWEE W90

Anche questa settimana su Amazon troviamo un’offerta shock che non puoi farti sfuggire. Il protagonista è il tablet TABWEE W90 che trovi su Amazon con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello del 50%, puoi aggiungere un ulteriore coupon che ti fa risparmiare altri 150 euro. In questo modo il prezzo finale è di 149,99 euro, con un risparmio di 350 euro su quello consigliato.

Il tablet è quanto di meglio tu possa trovare in questa fascia di prezzo. Schermo da 11 pollici, processore prestazionale, fino a 24 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 2 terabyte utilizzando la scheda microSD). Il tablet è versatile e lo puoi utilizzare sia per vedere film e serie TV, sia per lavorare mentre sei in viaggio. Ottimo anche per lo studio.

N.B. Il prezzo mostrato nel banner è errato e non contempla i due buoni sconto. Bisogna cliccare sul banner, aprire la pagina prodotto e applicare i coupon.

TABWEE W90

Tapo C21A

Se vuoi spendere poco e migliorare la sicurezza della tua abitazione, questa è l’offerta che fa per te. Su Amazon è in promo la telecamera Tapo C21A con uno sconto del 50% e la paghi solamente 19,99 euro. Un prezzo alla portata di tutti per una videocamera di sicurezza facile da utilizzare e da montare. Immagini in altissima risoluzione, sensore di movimento che ti avvisa quando nota qualcosa di anomalo in casa e audio bidirezionale per parlare in diretta con animali e persone. Puoi controllare in ogni momento le immagini tramite l’app dello smartphone. La puoi usare anche come baby monitor grazie alla funzione di rilevamento del pianto del bambino.

Tapo C21A

Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA

Ottima offerta per l’aspirapolvere top di gamma Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA. Da oggi è disponibile in promo con uno sconto speciale del 47% che fa scendere il prezzo a soli 199,99 euro, il punto più basso mai registrato su Amazon. Il risparmio è di 180 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate da 40 euro al mese.

Si tratta di una scopa elettrica senza fili che puoi utilizzare sia per aspirare la polvere sia per lavare il pavimento. Il merito è della speciale spazzola 2 in 1 in grado di fare entrambe le cose insieme. La tecnologia Flex permette di arrivare in qualsiasi angolo dell’abitazione senza fare nessun tipo di fatica. Grande potenza di aspirazione e autonomia fino a 45 minuti.

Rowenta X-Force Flex 9.60 AQUA

Ariete Airy Fryer XXL

Nella nostra guida all’acquisto di certo non può mancare la friggitrice ad aria. E questa settimana abbiamo optato per uno dei migliori modelli in offerta. Parliamo dell’Ariete Airy Fryer XXL disponibile con uno sconto del 40% e la paghi solamente 60 euro. Un prezzo ottimo per una friggitrice ad aria perfetta per un 3-4 persone e che ti permette di cucinare tantissime pietanze differenti, dalle classiche patatine al forno fino ai dolci e alla pizza. Facile da utilizzare e permette di risparmiare sia sull’olio utilizzato in cucina sia sull’elettricità.

Ariete Airy Fryer XXL

Oral-B iO 6

Tra le migliori promo di questa settimana impossibile non citare lo spazzolino elettrico Oral-B iO 6. Da oggi su Amazon è in promo con uno sconto del 54% che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi 119,99 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 24 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Nella confezione, oltre allo spazzolino, trovi anche due testine di ricambio, la custodia da viaggio e il caricabatterie. Gengive più sane in una sola settimana rispetto allo spazzolino manuale e grazie all’intelligenza artificiale migliorerai l’igiene orale.

Oral-B iO 6

Robot da cucina KitchenAid

Se stai cercando un robot da cucina, questa è la promo che fa per te. Questa settimana trovi la planetaria KitchenAid con cestello da 4.3 litri in promo con uno sconto del 56% che fa scendere il prezzo a soli 269,99 euro, con un risparmio di ben 350 euro su quello di listino. Un’occasione speciale per acquistare un elettrodomestico per la cucina utile e facile da utilizzare. Puoi preparare di tutto, dagli impasti per pasta, dolci e pizza, fino alle ricette più complicate.

Robot da cucina Kitchen Aid