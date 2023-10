Amazon, sconti incredibili per Halloween: le migliori promo della settimana

Fonte foto: Samsung

Il mese di ottobre non poteva finire in maniera migliore: per festeggiare al meglio Halloween e dare il benvenuto a novembre, sul sito di e-commerce sono apparse decine di nuove promo dedicate a tantissimi prodotti differenti. Come sempre, noi di Libero Tecnologia abbiamo scandagliato Amazon alla ricerca dei migliori affari disponibili questa settimana e abbiamo selezionato per voi alcune offerte davvero molto interessanti che in alcuni casi ti permettono di risparmiare anche migliaia di euro sul prezzo consigliato. Nella lista qui in basso trovate smartphone, smartwatch, smart TV, accessori utili come il power bank e le cuffie wireless, ma anche alcuni elettrodomestici smart che oramai non possono mancare nella vostra cucina. Il nostro consiglio è sempre quello di approfittarne il prima possibile: in alcuni casi si tratta di offerte con un numero di coupon limitati e che possono scadere anche a breve. Tra le promo da segnalare c’è sicuramente lo smartphone medio di gamma Motorola edge 30 Neo che trovi su Amazon con uno sconto di ben il 45% (lo paghi praticamente la metà), oppure un mini PC con un doppio sconto che permette di risparmiare addirittura l’85%. Per chi, invece, vuole migliorare la sicurezza della propria abitazione c’è la telecamera Yi Home al minimo storico e costa meno di 20 €.

Alcune delle migliori offerte le trovate direttamente nella lista qui in basso: basta cliccare sul link per aprire la pagina prodotto e scoprire il prezzo e alcune caratteristiche tecniche.

Amazon, le migliori offerte della settimana 30 ottobre – 5 novembre

Una lista variegata e per tutte le stagioni. Sicuramente non è una lista che vi mette paura (Halloween è oramai alle porte), ma che, anzi, vi permette di risparmiare centinaia di euro sull’acquisto di decine di prodotti differenti. Di alcuni ve ne abbiamo già parlato nell’introduzione, altri li trovate nella lista. Ve ne segnaliamo qualcun altro: il Galaxy Watch4, orologio smart dalle ottime funzionalità e potenzialità disponibile con un super sconto del 52%, lo smart TV Samsung QLED da 55" in offerta al minimo storico con uno sconto del 43%, lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 in promo speciale con uno sconto del 63%. E per la pulizia della tua abitazione c’è il robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT X1+ con uno sconto del 45% e lo trovi al prezzo più basso di sempre e risparmi ben 500€.

Per acquistare immediatamente uno dei prodotti che ti abbiamo elencato, basta cliccare sul link in alto, mentre qui in basso trovi una breve descrizione con le caratteristiche, le funzionalità principali di ogni dispositivo e il banner per accedere alla pagina prodotto su Amazon. A te la scelta!

Motorola edge 30 Neo

Torna in offerta uno degli smartphone più interessanti lanciati negli ultimi mesi. E lo fa con un nuovo minimo storico da non farsi scappare grazie allo sconto del 45% che fa risparmiare più di 200€ sul prezzo di listino. Stiamo parlando del Motorola Edge 30 Neo, uno smartphone a metà tra un medio di gamma e un top di gamma. Come sempre l’azienda statunitense ha fatto un grande lavoro con il display: a bordo trovi uno schermo OLED da 6,5" con risoluzione FullHD, refresh rate fino a 120Hz e supporto all’HDR10+. Sotto la scocca è presente lo Snapdragon 695 che assicura la giusta potenza, con a supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Ottimo anche il comparto fotografico che si caratterizza per la fotocamera principale da 64MP con stabilizzazione ottica dell’immagine e obiettivo ultra-grandangolare. La batteria ti accompagna fino a fine giornata e grazie alla ricarica rapida impieghi pochissimo per avere il 100% di autonomia.

Galaxy A54

Il Samsung Galaxy A54 è senza dubbio uno smartphone top di gamma e lo si intuisce facilmente dalla scheda tecnica. Ma la notizia importante di questa settimana riguarda la super promo disponibile su Amazon: grazie allo sconto del 30% risparmi ben 150€. Un’ottima offerta per uno smartphone che difficilmente trovi scontato. Le caratteristiche principali sono lo schermo Super AMOLED da 6,4" con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz per un’elevata fluidità e scorrevolezza, il processore Exynos 1380 con supporto alla rete 5G e supportato da 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB utilizzando la scheda microSD). Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50MP di livello professionale, mentre nella parto frontale c’è una fotocamera da 32MP. Altrettanto valida la batteria da 5000mAh che ti accompagna per tutto il giorno e che con un utilizzo normale riesci a coprire fino a 48 ore.

Power bank da 10.000mAh

Sempre più fondamentale per finire le giornate intense con la batteria del telefono ancora carica. Stiamo parlando del power bank, un accessorio che oramai non può mancare nella vostra borsa. Questa settimana su Amazon è disponibile in offerta un modello da 10.000mAh con un ottimo sconto del 41% e lo paghi meno di 20€. Una promo eccezionale da non farsi scappare: è compatibile con qualsiasi smartphone e puoi ricaricare fino a due dispositivi per volta (anche tablet, smartwatch e cuffie Bluetooth). Dotato anche di un’utile torcia.

Honor Magic Watch 2

Un’offerta con doppio sconto da non farsi scappare per nessun motivo. Questa settimana su Amazon trovi l’Honor Magic Watch 2 in super promo e al minimo storico: oltre allo sconto fisso del 28% è disponibile un ulteriore coupon che fa scendere il prezzo di altri 15€. Si tratta di un orologio smart completo di tutte le funzionalità più importanti compreso il monitoraggio avanzato della salute grazie a sensori che controllano in tempo reale la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e altri parametri vitali. Non manca il monitoraggio dello stress e della respirazione. Per gli amanti del fitness a bordo sono presenti 15 diverse modalità di sport, tra cui tutte quelle più importanti e praticate. La batteria ti assiste fino a un massimo di quattordici giorni.

Galaxy Watch4

Altra super promo disponibile nuovamente da questa settimana. Su Amazon trovi il Galaxy Watch4 in offerta speciale con uno sconto del 52% e lo paghi meno della metà. Il risparmio è di ben 140€. L’orologio oramai non ha segreti, è uno dei migliori nella sua fascia di prezzo nonostante sia uscito sul mercato da più di un anno. Dimensioni compatte (schermo da 40mm), monitoraggio avanzato della salute grazie alla presenza del sensore Samsung BioActive 3 in 1 in grado di controllare anche la composizione corporea con la percentuale di grasso, acqua e muscoli nel tuo corpo. Le modalità sportive disponibili sono più di 90 e puoi condividere i risultati con i tuoi amici. A bordo è presente il sistema operativo WearOS con la suite di app di Google. La batteria ha una durata di poco inferiore alla settimana.

Samsung QLED da 55"

Nella nostra guida alle migliori promo della settimana di certo non poteva mancare uno smart TV e abbiamo scelto un modello con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Stiamo parlando di questo Samsung QLED da 55" di ultimissima generazione e da poco lanciato sul mercato. Oggi lo trovi con uno sconto di ben il 43% che ti permette di risparmiare poco meno di 500€ sul prezzo di listino e puoi anche dilazionare il prezzo a rate con il servizio presente nella pagina prodotto e che puoi attivare in fase di check-out. Lo schermo 4K supportato dal processore Quantum 4K Lite assicura immagini in altissima definizione e a bordo è presente il sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Compatibile anche con Bixby, Alexa e Google Assistant.

Mini PC UXX

Tra le migliori offerte di questa settimana c’è sicuramente questo mini PC che trovi con un doppio sconto da urlo. Infatti. Oltre allo sconto fisso dell’81% presente in pagina, c’è un ulteriore coupon che fa scendere il prezzo di un altro 22%. Il risparmio totale supera i 1000€ e fai un super affare. A bordo un processore Intel con a supporto 8GB di RAM e un SSD da 512GB. Le dimensioni sono super compatte e lo puoi portare comodamente anche in borsa. Ideale per lavorare da casa, in ufficio, oppure per studiare lezioni universitarie o per preparare le ricerche. Un computer versatile con cui puoi toglierti tante soddisfazioni.

Galaxy Tab A8

Se siete alla ricerca di un tablet da divano a un super prezzo, questa è la promo che fa per voi. Oggi su Amazon trovate il Galaxy Tab A8 in offerta con uno sconto del 39% a meno di 200€. Si tratta di un tablet con schermo da 10,5", con un ottimo processore e con cui puoi toglierti diverse soddisfazioni. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming, ma puoi anche divertirti con i videogame più popolari. All’occorrenza si trasforma anche in uno strumento di lavoro per modificare documenti e presentazioni di lavoro. La batteria ti accompagna per tutto il giorni.

Creative Sensemore Air

Doppio sconto con prezzo crollato. Un’altra promo top di questa settimana riguarda le cuffie wireless Creative Sensemore Air: oltre allo sconto fisso del 40% presente in pagina trovi un coupon di ben 25€. Le paghi poco meno di 35€ e fa un super affare: modalità ambiente, cancellazione attiva del rumore, quattro microfoni e una qualità audio molto elevata. Difficile trovare di meglio a così poco. Sono compatibili con qualsiasi smartphone, tablet e computer. L’autonomia è superiore alle 30 ore.

Oral-B Smart 4

Uno dei prodotti più venduti degli ultimi mesi nella categoria salute e igiene torna in promo al minimo storico. Stiamo parlando dello spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 4500N, un modello che assicura un’ottima pulizia dei denti e delle gengive e che trovi a un prezzo veramente unico grazie allo sconto del 63%. Nella confezione sono presenti anche 2 testine, una custodia per il viaggio e il dentifricio Oral-B Professional Rigenera Smalto. A questo prezzo è un affare per tutti..

Telecamera Yi Home

Vuoi migliorare la sicurezza all’interno della tua abitazione? Questa settimana in offerta con un doppio sconto c’è la telecamera Yi Home Camera. Grazie alla promo speciale la paghi praticamente la metà e approfitti di una super promo. Sensore fotografico con risoluzione FHD e visione notturna e grazie al sensore di movimento viene avvisato in tempo reale se accade qualcosa di anomalo. Non manca l’audio bidirezionale. Tramite l’app puoi controllare in ogni momento quello che accade all’interno della tua abitazione.

Ecovacs Deebot X1+

I robot aspirapolvere sono una presenza fissa nelle nostre abitazioni e oramai stanno diventando sempre più smart. Come ad esempio l’Ecovacs Deebot X1+ che trovi in promo questa settimana con uno sconto del 45% che ti permette di risparmiare ben 500€. Si tratta di un modello con stazione di svuotamento e grazie ai tanti sensori presenti sulla scocca è in grado di mappare accuratamente l’abitazione e a evitare gli ostacoli. La batteria assicura qualche ora di autonomia. La grande potenza di aspirazione assicura una pulizia accurata di ogni stanza. Tramite l’app puoi scegliere cosa e quando pulire con estrema facilità

Aspirapolvere e lavapavimenti EZVIV RH1

Altro elettrodomestico utilissimo da avere in casa è un aspirapolvere che all’occorrenza si trasforma anche in una lavapavimenti. Come questo modello Ezviv RH1 con funzionalità speciali e uniche. Oggi lo trovi con uno sconto del 40% che ti fa risparmiare ben 200€. Grande potenza di aspirazione, ideale per i peli degli animali. Non essendo dotata di filo la puoi portare in giro per casa senza troppe preoccupazioni. Un affare da non farsi scappare.

Friggitrice ad aria Tefal

Altro elettrodomestico che non manca mai nella nostra guida all’acquisto settimanale è la friggitrice ad aria. Per l’occasione abbiamo scelto questo ottimo modello Tefal disponibile con uno sconto del 48% e la paghi praticamente la metà. Le dimensioni sono generose e ti permettono di cucinare fino a 4-5 porzioni contemporaneamente. I programmi di cottura sono otto e puoi sbizzarrirti con tantissime pietanze differenti. Facile da pulire e i cibi sono croccanti e salutari.

