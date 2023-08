Amazon, le migliori offerte prima delle vacanze: ecco quali sono

Le vacanze sono alle porte e molti di noi sono oramai pronti a prendersi il meritato riposo. Prima di partire, però, Amazon ci delizia con un’altra settimana di offerte interessanti, soprattutto per quegli accessori che in spiaggia o in giro per qualche città d’arte si rivelano utili. Un esempio? Il ventilatore da collo ricaricabile che troviamo scontato di oltre il 70% e che costa pochissimo. Non sarà bellissimo esteticamente, ma si rivela utilissimo durante le calde giornate di agosto. Altro accessorio immancabile è il powerbank: se siamo in giro e restiamo senza carica allo smartphone, questo dispositivo è salvifico. E con il doppio sconto di questa settimana (44%+40%) lo si paga anche poco. Altre promo molto interessanti riguardano i prodotti Samsung. Il colosso sud-coreano ha appena presentati i suoi nuovi smartphone pieghevoli, nuovi tablet e nuovi smartwatch. Troviamo tutto in offerta lancio con uno sconto interessante.

Come sempre, noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato per voi le migliori promo di questa settimana selezionando sia dispositivi tech come smartphone, smart TV e smartwatch, sia elettrodomestici per la casa molto utili in questa estate rovente. Trovate la lista con le migliori offerte Amazon proprio qui in basso: per scoprire il prezzo basta cliccare sul link di ogni prodotto.

Amazon: migliori offerte della settimana

In questa lista trovate alcune delle migliori offerte disponibili oggi su Amazon. Come al solito abbiamo selezionato prodotti di diverse categorie, con un occhio di riguardo per quegli accessori che diventano fondamentali in questo periodo dell’anno, poco prima della partenza per le vacanze. Per questo motivo trovate un particolare ventilatore da collo disponibile su Amazon con uno sconto di ben il 73% e che costa pochissimo, oppure la custodia impermeabile per lo smartphone da portare in spiaggia. Questa settimana, inoltre, troviamo in promo lancio anche i nuovi dispositivi che Samsung ha appena presentato: il Galaxy Z Flip5, il Galaxy Z Fold5, il Galaxy Tab S9 e il Galaxy Watch6. Per ognuno di loro Amazon ha riservato un’offerta molto interessante e avete pochissimi giorni per approfittarne. Per scoprire il prezzo di ogni dispositivo, basta cliccare sul link presente qui in alto, invece se volete approfondire alcune caratteristiche tecniche trovate una breve descrizione qui in basso.

Ventilatore da collo

Non sarà il dispositivo esteticamente più bello del mondo, ma sicuramente offre un gran sollievo in questi giorni di caldo torrido. Stiamo parlando di questo ventilatore da collo che troviamo su Amazon a un prezzo eccezionale grazie allo sconto del 70%. Lo si paga solamente poco più di 10€ e si fa un super affare. Utilizzarlo è semplicissimo: lo si indossa come se fossero delle cuffie e per azionarlo basta premere il pulsante d’accensione. Offre tre diverse velocità di areazione ed è anche molto silenzioso. Funziona a batteria e lo puoi ricaricare con un normale caricatore USB.

Ventilatore da collo

Power bank da 10800mAh

Uno dei peggiori incubi di quando si è in giro è che lo smartphone si scarichi e non lo possiamo più consultare per avere informazioni in tempo reale su dove andare e cosa visitare. In questi casi la soluzione più semplice è avere sempre un power bank nello zaino, come quello che troviamo oggi in offerta su Amazon con un doppio sconto da urlo. Infatti, oltre allo sconto del 44% presente in pagina, è disponibile un ulteriore coupon che fa scendere il prezzo di un altro 40%. In questo modo, lo si paga poco meno di 15€ e il risparmio è notevole. Puoi ricaricare fino a due dispositivi contemporaneamente ed è dotato anche di un display LED dove controllare lo stato di carica del powerbank. Una promo da non farsi scappare. Compatibile con qualsiasi smartphone

Powerbank da 10800mAh

Custodia impermeabile per lo smartphone

Ve le avevamo proposte anche la scorsa settimana e visto che sono utilissime, le ripresentiamo anche questa settimana. Stiamo parlando della coppia di custodie impermeabili per smartphone da utilizzare quando si è in spiaggia, in modo che lo smartphone non si rovini con la sabbia o con l’acqua. Sono ancora in offerta con uno sconto che ce le fa pagare meno di 15€ e sono il prodotto più venduto nella loro categoria. Vi consigliamo di approfittarne immediatamente: la consegna è immediata e vi arrivano a casa anche in meno di ventiquattro ore, poco prima di partire per la meritata vacanza.

Custodia impermeabile smartphone

Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5

Ve li presentiamo in coppia, così come ha fatto Samsung la scorsa settimana. Da pochissimi giorni, infatti, il colosso sud-coreano ha presentato i suoi nuovi smartphone pieghevoli e su Amazon li troviamo già in offerta con una promo lancio davvero interessante.

Per il Galaxy Z Flip5 troviamo uno sconto di 120€ nella pagina prodotto, a cui aggiungere un ulteriore coupon del valore di 100€. Un risparmio totale di 220€ che per uno smartphone appena lanciato è davvero eccezionale. Il nuovo smartphone pieghevole di Samsung è un’ulteriore evoluzione rispetto al modello dello scorso anno: lo schermo esterno è più grande e permette di fare molte più cose. Una volta aperto, il display è di ben 6,7" e grazie alle componenti top di gamma assicura prestazioni elevatissime. Una soluzione un po’ costosa, ma che viene direttamente dal futuro. Non a caso è uno degli smartphone più venduti in questi giorni.

Galaxy Z Flip5

Anche per il Galaxy Z Fold5 troviamo una promo molto interessante. In questo caso lo sconto che troviamo in pagina è di 200€ a cui aggiungere un coupon del valore di 150€. Il risparmio totale in questo modo è di 350€. Puoi anche dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio di Amazon. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche c’è poco da dire: è uno degli smartphone Android più performanti tra quelli disponibili sul mercato, grazie a un processore Snapdragon di ultima generazione e a un comparto fotografico eccezionale.

Galaxy Z Fold5

Moto e32

Non solo smartphone appena usciti e dal prezzo abbastanza elevato. Questa settimana troviamo anche una promo per tutti. Su Amazon è disponibile lo smartphone lowcost Moto e32 con uno sconto del 39% che fa avvicinare il prezzo alla soglia psicologica dei 100€. Offre tutto quello che si richiede a un dispositivo di questo genere: schermo grande, un buon comparto fotografico (tripla fotocamera posteriore), un processore potente e una batteria a lunghissima durata da 5000mAh. Le prestazioni non saranno come quelle di un top di gamma, ma costa anche un decimo. Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone senza troppe pretese, difficilmente troverai qualcosa di meglio.

Moto e32

Galaxy Watch6 e Galaxy Tab S9

Non solo nuovi smartphone. Samsung ha appena lanciato anche il nuovo Galaxy Watch6 e il Galaxy Tab S9, rispettivamente i suoi smartwatch e tablet di fascia alta.

Il Galaxy Watch6 segue il solco dei precedenti modelli: design lineare che ricorda quello di un orologio analogico, funzionalità avanzate per monitorare il benessere e la salute. Troviamo il sensore Samsung BioActive in grado di misurare diversi parametri vitali, compresa la composizione del proprio corpo. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno, con un’analisi approfondita su tutte le fasi del proprio riposo notturno, e più di 90 modalità di allenamento. Acquistandolo ora su Amazon ottieni in omaggio il caricatore wireless e la Fabric Band.

Galaxy Watch6

Altrettanto interessante la promo che troviamo per il Galaxy Tab S9. Una delle migliori alternative all’iPad è disponibile con uno sconto di ben 120€ sul prezzo di listino. Le caratteristiche sono quelle di un tablet top: schermo da 11" con refresh rate fino a 120Hz, processore Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB di RAM e ben 256GB di memoria interna. Collegando una tastiera wireless lo puoi utilizzare tranquillamente come un PC portatile, anche grazie alla batteria a lunga durata.

Galaxy Tab S9

Garmin fenix 6 Solar

Se siete alla ricerca di un orologio che vi accompagni durante le escursioni in montagna o nelle vostre avventure in mezzo al mare, il Garmin fenix 6 Solar è quello che fa per voi. Soprattutto questa settimana che lo troviamo con uno sconto del 33% al prezzo più basso dell’ultimo periodo (risparmi 250€ sul prezzo di listino). Si tratta di un orologio molto particolare, che si caratterizza per una lente solare sulla scocca che trasforma i raggi solari in energia extra per la batteria. Realizzato con materiali super resistenti, ha superato tutti i testi militar USA per quanto riguarda la resistenza alle cadute e allo shock termico. Dotato anche di sensori che monitorano costantemente la tua salute e l’attività fisica.

Garmin fenix 6 Solar

LG QNED da 55"

Uno dei migliori smart TV in offerta questa settimana è questo modello LG QNED da 55". Lo sconto del 42% permette di risparmiare ben 500€ sul prezzo di listino e lo paghi il minimo storico. Si tratta di un televisore top di gamma, dotato delle migliori tecnologie del momento, tra cui NanoCell e Quantum Dot. La qualità delle immagini è elevatissima, anche grazie al lavoro del processore α7 GEN6 che sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare colori e contrasti in tempo reale in base alla tipologia del contenuto che si sta guardando. Il sistema operativo webOS23 è una sicurezza e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Difficile trovare di meglio a questo prezzo.

LG QNED da 55 pollici

Apple AirTag

Altro acquisto utile per le vacanze: l’Apple AirTag. Tra i dispositivi lanciati dall’azienda di Cupertino in questi anni è sicuramente quello più particolare: si tratta di un piccolo geolocalizzatore che ti aiuta a ritrovare portafogli o chiavi scomparse. E lo puoi mettere anche dentro la valigia che devi imbarcare, in modo da sapere esattamente dove si trova in qualsiasi momento. Questa settimana è in offerta con uno sconto del 26% e costa meno di 30€. Un acquisto utilissimo.

Apple AirTag

GoPro Hero 9

Vuoi immortalare ogni singolo istante delle tue vacanze? Allora la GoPro Hero 9 è il dispositivo che fa per te. Su Amazon è in offerta con uno sconto del 42% che fa risparmiare ben 180€ sul prezzo di listino. Puoi registrare video con una risoluzione 5K anche in mezzo al mare, essendo impermeabile e molto resistente. In alternativa, la puoi utilizzare per lo streaming live sui tuoi canali social. A questo prezzo è un best-buy.

GoPro Hero 9

Telecamera lowcost blurams

Per proteggere la vostra abitazione da sguardi indiscreti, la soluzione migliore è dotarsi di una telecamera di sicurezza, come questa che troviamo oggi in offerta su Amazon con un doppio sconto. Infatti, oltre a quello del 30% presente in pagina, è disponibile anche un ulteriore coupon del 20% che praticamente ce la fa pagare la metà. Offre tutto quello che si richiede a un dispositivo di questo genere, compresa la visione notturna e una qualità delle immagini con risoluzione 2K. Non manca il tracciamento dei movimenti con una notifica che ti arriva in tempo reale direttamente sullo smartphone.

Telecamera di sicurezza Blurams

Gaggia Viva Chic Industrial

Se ami il caffè del bar, questa macchinetta Gaggia Viva Chic Insutrial è quello che fa per te. Questa settimana la troviamo con uno sconto del 39% e risparmi quasi 50€ sul prezzo di listino. Puoi preparare 1 o 2 tazze per volta utilizzando il caffè macinato, come se fosse una moka. Facile da utilizzare e anche da pulire. Acquisto top, soprattutto a questo prezzo.

Gaggia Viva Chic Industrial

Lavatrice slim LG

Sconto super per questa lavatrice LG Slim da 8,5 chilogrammi. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 46% a cui aggiungere un ulteriore sconto del valore di 22,75€. La puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Puoi anche utilizzare l’intelligenza artificiale per rilevare il peso, la tipologia di tessuti e impostare automaticamente la tipologia di lavaggio. Con la tecnologia Turbo Wash, invece, fai un lavaggio in meno di un’ora con un risparmio energetico del 28%. A questo prezzo è un super affare.

Lavatrice LG slim

Condizionatore portatile Electrolux Comfort 600

Chiudiamo con uno degli elettrodomestici più ricercati e amati quest’estate: il condizionatore portatile. Questa settimana torna in offerta il climatizzatore Electrolux Comfort 600 con uno sconto del 44% che fa risparmiare 300€ sul prezzo di listino. Si tratta di uno dei migliori modelli per rapporto qualità-prezzo che trovi online: ottima potenza, tecnologie all’avanguardia e molto semplice da utilizzare. Da acquistare subito per rinfrescare la tua abitazione e non passare un agosto infernale.

Electrolux Comfort 600