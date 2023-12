IPhone 15 Pro e tanti prodotti Amazon: ecco le migliori offerte della settimana

Fonte foto: dontree_m/iStock

Dicembre è appena cominciato e ci siamo lasciati alle spalle la Black Week di Amazon che ci ha riservato grandi sorprese, ma soprattutto grandissimi sconti con tante offerte al minimo storico. Ma se pensavate che Amazon ci lasciasse tutto il periodo natalizio senza promo speciali, vi sbagliavate di grosso. Infatti, sul sito di e-commerce fino all’ultimo giorno sarà possibile fare grandi affari e acquistare il regalo perfetto. Con la possibilità di fare il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024: potete decidere di acquistare già oggi e restituire il prodotto dopo Natale senza nessuna fretta.

Questa settimana si apre con tantissime offerte per i prodotti più amati degli utenti. Come sempre noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo scegliendo i dispositivi con molta cura. Si va dagli intramontabili smartphone, fino ad alcuni elettrodomestici diventati oramai utilissimi nella vita di tutti i giorni, come la friggitrice ad aria o il robot aspirapolvere. Tutte le offerte che abbiamo selezionato le trovate nella lista qui in basso: basta cliccare sul link per scoprire il prezzo e accedere direttamente alla pagina prodotto. Non fatevi scappare questa super opportunità.

Amazon, le migliori offerte della settimana 4 – 10 dicembre

Nella lista qui in alto trovate alcune delle migliori offerte di questa settimana che si prestano a essere anche ottime idee regalo per Natale. La selezione è piuttosto variegata e si va dai tanti dispositivi Amazon disponibili a un prezzo molto vicino al minimo storico e con uno sconto che si avvicina anche al 70%, fino ad arrivare alle telecamere di sicurezza o ai robot aspirapolvere. Per gli amanti degli smartphone (uno dei prodotti più amati in questo periodo dell’anno) non mancano di certo le offerte e le scelte. E tra i telefoni in promo c’è anche lui, il re indiscusso: l’iPhone 15 Pro. Su Amazon lo trovate con uno sconto interessantissimo al minimo storico e avete anche la possibilità di dilazionare il prezzo a rate a tasso zero. Un’opzione da non sottovalutare quando il prezzo è abbastanza elevato. Se, invece, siete alla ricerca di smartwatch, trovi in offerta il TicWatch Pro 3 Ultra con uno sconto di ben il 58% e risparmi più di 200€. Un orologio con ottime caratteristiche e realizzato con materiali premium.

Se siete interessati a uno dei prodotti proposti, basta cliccare sul link in alto, mentre se volete approfondire le caratteristiche tecniche, qui in basso trovate un breve paragrafo dedicato a ogni dispositivo. A voi la scelta e buona lettura!

iPhone 15 Pro

Inutile girarci troppo attorno: sarà lo smartphone di questo Natale. Stiamo parlando dell’iPhone 15 Pro, l’ultima versione del dispositivo di punta Apple. Questa settimana è in offerta con uno sconto di quasi 100€ sul prezzo di listino e approfitti di un super prezzo. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. E per il reso hai tempo fino al 31 gennaio 2024. L’iPhone 15 Pro ha veramente poco da nascondere: è tra i migliori smartphone sul mercato. Display Super Retina XDR da 6,1" con tecnologia Pro Motion e refresh rate fino a 120Hz. La scocca è realizzata in titanio per una maggiore robustezza ed eleganza. Sotto la scocca, invece, c’è il nuovissimo A17 Pro, per prestazioni sempre al massimo. E il comparto fotografico è il migliore mai visto su un iPhone, a partire da una fotocamera principale da 48MP e un teleobiettivo 3x.

iPhone 15 Pro

Dispositivi Amazon

Le offerte su alcuni dispositivi Amazon non si sono concluse con il Black Friday, ma sono continuate anche nei giorni seguenti. E non si tratta di dispositivi qualsiasi, ma dei prodotti più amati e desiderati. Noi ve ne suggeriamo quattro, molto utili nella vita di tutti i giorni e che possono diventare anche delle ottime idee regalo in vista del Natale.

Partiamo da due smart speaker: l’Echo Pop e l’Echo Dot di quinta generazione. I due smart hub sono il centro nevralgico di qualsiasi smart home e senza di loro sarebbe impossibile gestire i vari dispositivi intelligenti. In questa settimana li trovi con un prezzo eccezionale che si avvicina tantissimo al minimo storico. L’Echo Pop, il più piccolino tra i due, è in promo a soli 19€ con uno sconto del 65%, mentre per l’Echo Dot il prezzo sale a 24,99€ (sconto sempre sul 60%). Molto simili nelle prestazioni, con l’Echo Dot che assicura una qualità audio leggermente superiore.

Echo Pop

Echo Dot

Poteva mancare un Fire TV Stick in offerta? Certo che no. Su Amazon è disponibile il modello "base" con telecomando vocale Alexa con uno sconto del 33% e lo paghi solo 29,99€. Dispositivo utilissimo: lo colleghi alla porta HDMI del televisore e alla rete Wi-Fi dell’abitazione per aggiungere i superpoteri al TV. Accedi a tantissime app esclusive e a tutte le piattaforme di video streaming. Un’idea regalo da non farsi scappare.

Fire TV Stick

È stato uno dei dispositivi più venduti del Black Friday e ora lo ritrovi con uno sconto eccezionale del 50%. Stiamo parlando dell’Echo Auto di seconda generazione, prodotto utilissimo per portare Alexa all’interno della propria vettura. Può fungere anche da cassa Bluetooth, oltre a tutte le funzioni messe a disposizione da Alexa. A questo prezzo è un affare.

Echo Auto seconda generazione

Motorola moto edge 30 Fusion

Le offerte sugli smartphone di certo non si fermano all’iPhone 15, ma riservano grosse sorprese. Come ad esempio questo Moto edge 30 Fusion disponibile al minimo storico con uno sconto eccezionale del 51% che ti fa risparmiare più di 300€ sul prezzo di listino. Al momento è una delle migliori offerte che puoi trovare su Amazon e su tutto il web per uno smartphone. Infatti, si tratta di un vero top di gamma che paghi quanto un medio di gamma e puoi anche approfittare della possibilità di dilazionare il costo 5 rate a tasso zero. Schermo super fluido con refresh rate fino a 144Hz, processore Snapdragon 888+ e una fotocamera principale da 50MP. Un affare da non lasciarsi scappare.

Moto edge 30 Fusion

Galaxy A04s

Non solo smartphone che costano centinaia di euro, ma anche telefoni economici per tutte le tasche. Come questo Galaxy A04s in offerta questa settimana a meno di 120€ grazie allo sconto del 35%. Si tratta del classico smartphone lowcost Samsung, una vera garanzia in questa fascia di prezzo. Schermo da ben 6,5" per vedere contenuti multimediali mentre sei in viaggio, tripla fotocamera posteriore e una batteria da ben 5000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni. E la memoria interna la puoi espandere con una scheda microSD. Uno smartphone da utilizzare come muletto, ma anche come telefono principale se non si ha troppe pretese.

Galaxy A04s

Power bank

Senza i giusti accessori gli smartphone alcune volte diventano dei dispositivi inutili, soprattutto se sono scarichi. Per questo avere sempre con sé un power bank è molto utile. Questa settimana è in offerta questo modello da 13800mAh che permette di ricaricare fino a due-tre dispositivi contemporaneamente ed è dotato anche di luce LED. Puoi ricaricare il tuo telefono almeno un paio di volte ed occupa pochissimo spazio: lo puoi portare in borsa senza troppi problemi. Con lo sconto del 37% lo paghi meno di 20 euro.

Power bank

Garmin fenix 7x Solar

Gli smartwatch sono tra i dispositivi più ricercati in questo periodo dell’anno e riceverne uno in regalo fa sempre molto piacere. Questa settimana trovi in offerta uno dei modelli più acquistati del Black Friday, disponibile nuovamente in offerta e al minimo storico. Stiamo parlando del Garmin fenix 7X Solar, un orologio smart particolarissimo. Realizzato con materiali super resistenti (ha superato tutti i test militari USA per la resistenza e l’impermeabilità), è dotato anche di una lente che cattura i raggi del sole e li trasforma in energia extra per la batteria. In questo modo l’autonomia supera anche i 30 giorni. Per gli appassionati dell’avventura ci sono tantissime app dedicate agli sport all’aperto, come ad esempio lo sci alpinismo, la mountain bike, il surf e tanto altro. I tanti sensori presenti sotto la scocca monitorano continuamente i principali parametri vitali e forniscono una panoramica del tuo stato di salute. Grazie allo sconto di oggi risparmi quasi 300€ e puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero.

Garmin fenix 7X Solar

TicWatch Pro 3 Ultra

Una delle migliori offerte di questa settimana. Basta questo per introdurre il TicWatch Pro 3 Ultra, orologio che trovi su Amazon con uno sconto del 58% al minimo storico. Lo paghi meno della metà e risparmi più di 200€ sul prezzo di listino. Ha una batteria a lunghissima durata e una particolare tecnologia che permette di utilizzare un doppio display. Le modalità di allenamento sono più di 20 e comprendono tutti gli sport più praticati, a partire dalla corsa e dal ciclismo. A bordo trovi il sistema operativo WearOS di Google e tutta la suite di app di Mountain View, comprese quelle per la produttività e Google Maps. Un vero affare da non farsi scappare.

TicWatch Pro 3 Ultra

Smart TV LG 43 pollici

Cosa si acquista solitamente a Natale? Lo smart TV. Su Amazon trovi promozioni molto interessanti su diversi modelli e noi ne abbiamo selezionata una delle migliori. Riguarda lo smart TV LG da 43 pollici disponibile con uno sconto del 36% che paghi meno di 350€. Si tratta di un modello lanciato nel 2023 con un ottimo processore, uno schermo ad altissima definizione e con tutte le classiche modalità speciali sviluppate da LG per i suo smart TV, compresa quella per film e serie TV. A bordo il sistema operativo webOS 23, uno dei migliori e che supporta tutte le principali piattaforme di streaming.

Smart TV LG 43 pollici

Soundbar Samsung HW-B650

Altra super offerta di questa settimana su Amazon. L’ottima soundbar Samsung HW-B650 con subwoofer wireless incluso è in promo con uno sconto speciale del 41% e risparmi più di 100€ sul prezzo di listino. Si tratta del minimo storico e la paghi meno del Black Friday. Compatibile con qualsiasi smart TV e la colleghi al televisore tramite Bluetooth o cavo HDMI. Suono uniforme e bilanciato che avvolge tutta la stanza con bassi profondi grazie al subwoofer. Potenza di 430W.

Soundbar Samsung HW-B650

Videogame

Questa settimana Amazon ci delizia anche delle ottime promo su alcuni dei migliori titoli Electronic Arts usciti in questi ultimi mesi e anni. Non può mancare Ea Sport FC 24, il nuovo videogame di simulazione calcistica che ha sostituito Fifa e che ha avuto subito un grandissimo successo. Altri giochi interessanti: Star Wars Jesi: Survivor, F1 23, Dead Space, Need for Speed Unbound e EA Sport UFC 5. Ottime idee regalo per Natale.

EA Sport FC 24

Star Wars Jesi: Survivor

F1 23

Dead Space

Need for Speed Unbound

EA Sports UFC 5

It Takes Two

De’ Longhi Icona Vintage

La passione degli italiani e delle italiane: bere un buon caffè a colazione, dopo i pasti e durante le pause da lavoro. E per farlo bisogna avere anche una buona macchina espresso, come questa De’Longhi Icona Vintage, che abbina a un design molto particolare anche la facilità di utilizzo. La macchina è compatibile sia con la polvere di caffè sia con le cialde e permette di preparare altre gustose bevande come il cappuccino. Con lo sconto del 38% fai un super affare.

De’ Longhi Icona Vintage

Telecamera Blurams

Proteggere la propria abitazione con una telecamera di sicurezza è diventato oramai molto economico, soprattutto se si sfrutta una delle tante promo disponibili ogni settimana su Amazon. Come ad esempio l’offerta disponibile sulla telecamera Blurams che trovi con uno sconto del 44% e paghi meno di 25€. Immagini in altissima definizione, visione notturna e sensori per il tracciamento del movimento. Non manca l’audio bidirezionale che ti permette di parlare con le persone presenti in casa. Compatibile con Alexa e Google Assistente.

Telecamera Blurams

Xiaomi Robot Vacuum E12

Il robot aspirapolvere è diventato oramai un elettrodomestico utilissimo nella vita di tutti i giorni: pulisce il pavimento senza nessun supporto da parte nostra e gli ultimi modelli sono anche in grado di lavarlo. Come questo Xiaomi Robot Vacuum E12 in offerta al minimo storico con uno sconto del 38%. Lo paghi meno di 150€ e fai un super affare: al momento uno dei migliori per rapporto qualità-prezzo. Grande potenza di aspirazione, 3 livelli di regolazione dell’acqua e lo puoi controllare da remoto con lo smartphone o l’assistente vocale Alexa o Google Assistente.

Xiaomi Robot Vacuum E12

Moulinex Easy Fry & Grill

Chiudiamo con un’offerta top con doppio sconto per la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry & Grill. Infatti, oltre allo sconto del 30% presente in pagina, trovi un coupon del valore di ben 30€ che fa scendere il prezzo praticamente alla metà. Una friggitrice ad aria dalle dimensioni contenute, ma che permette di cucinare pietanze per tre-quattro persone. Tecnologie all’avanguardia per cucinare e grigliare patatine, carne, verdura e tantissimi altri piatti.

Moulinex Easy Fry & Grill