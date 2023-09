Offerta cashback Samsung su Amazon: le migliori offerte della settimana

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Per gran parte degli italiani e delle italiane le vacanze sono terminate e si ricomincia con la vita di tutti i giorni. E per rendere meno traumatico il ritorno alla normalità, Amazon ci viene in soccorso con tantissime nuove offerte, tra cui il "Back to School", l’iniziativa pensata per il ritorno a scuola e dove troviamo decine di dispositivi tech (soprattutto tablet e computer) al minimo storico e con sconti interessantissimi. A rubare l’attenzione è anche la promo cashback Samsung: chi acquista uno smartphone della gamma Galaxy S23 in questi giorni ottiene un rimborso fino a 300€. In questo modo è possibile acquistare il Galaxy S23 Ultra al minimo storico con uno sconto che supera i 700€ (sommando anche la promo attiva su Amazon).

Come ogni settimana noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo di questa settimana: le trovate nell’elenco qui in basso: basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto su Amazon. Non perdete questa opportunità.

OFFERTE BACK TO SCHOOL

Amazon, le migliori offerte della settimana

Nella lista qui in alto abbiamo raccolto le migliori promo tech (e non solo) disponibili su Amazon questa settimana. Come sempre abbiamo fatto un mix tra dispositivi hi-tech, come smartphone, tablet, computer e smartwatch, ed elettrodomestici o dispositivi per la casa. In alcuni casi, come ad esempio la promo cashback Samsung sulla gamma Galaxy S23, vi consigliamo di approfittarne immediatamente: la richiesta è molto alta e le scorte potrebbero terminare prestissimo. Altra promo da non farsi scappare riguarda il Redmi Note 11 Pro+: solo questa settimana lo troviamo con uno sconto eccezionale del 56% e risparmi più di 300€. Per chi è alla ricerca di elettrodomestici per casa, c’è solo l’imbarazzo della scelta tra l’impastatrice Kenwood in offerta con uno sconto del 37% e la macchina per il caffè De’Longhi disponibile a metà prezzo.

Se volete approfondire le caratteristiche dei singoli prodotti, qui in basso trovate una breve descrizione, se, invece, volete scoprire immediatamente l’offerta, cliccate su uno dei link qui in alto.

Galaxy S23: offerta cashback Samsung, ecco come funziona

Quale miglior modo di aprire questo mese di settembre se non con una promo cashback Samsung sulla gamma Galaxy S23? Questa settimana potete acquistare su Amazon il Galaxy S23, il Galaxy S23+ oppure il Galaxy S23 Ultra in offerta con un doppio sconto che permette di risparmiare centinaia di euro. Come funziona la promo? Molto semplice: allo sconto fisso presente su Amazon e che varia in base al modello, si aggiunge il rimborso garantito da Samsung.

100€ per il Galaxy S23

per il Galaxy S23 200€ per il Galaxy S23+

per il Galaxy S23+ 300€ per il Galaxy S23 Ultra.

Lo sconto supera addirittura i 700€ per il Galaxy S23 Ultra e lo paghi meno di 800€. Un prezzo eccezionale per quello che da molti è considerato uno dei migliori smartphone Android disponibili sul mercato. A tutto questo bisogna anche aggiungere la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto e offerto da Amazon. Sulle caratteristiche c’è poco da dire: performance top, fotografie di livello professionale e tecnologie avanzatissime. Non approfittarne sarebbe un grosso errore.

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Redmi Note 11 Pro+

Se il budget non vi permette di spendere più di 500€ per l’acquisto del vostro nuovo smartphone, non vi dovete preoccupare. Su Amazon è disponibile un’offerta pensata appositamente per voi. Questa settimana è possibile acquistare lo smartphone top Redmi Note 11 Pro+ con uno sconto del 56% al prezzo più basso di sempre. Una promo incredibile per un dispositivo che non bada a compromessi: ottimo processore MediaTek Dimensity 920, schermo super fluido con refresh rate fino a 120Hz e una fotocamera professionale da 108MP. Difficile chiedere di più a questo prezzo. Si candida a essere una delle migliori promo della settimana.

Redmi Note 11 Pro+

Power bank

Non solo smartphone. Ma anche accessori. Questa settimana troviamo in promo questo utilissimo power bank da 13800mAh con il quale ricaricare il proprio dispositivo almeno un paio di volte. Dispone di due uscite con il quale ricaricare velocemente il proprio dispositivo ed è compatibile con qualsiasi tipologia di telefono. Dispone anche di un piccolo schermo che mostra il livello di ricarica. Solo questa settimana lo trovi con un doppio sconto e costa meno di 20€. Utilissimo da avere sempre nella borsa con sé.

Powerbank

Suunto 9 Peak

Non tutti gli smartwatch sono uguali e questo Suunto 9 Peak lo dimostra. Si tratta di uno sportwatch top di gamma con funzionalità e applicazioni pensate appositamente per gli appassionati degli sport avventurosi e delle escursioni in mezzo ai boschi. Realizzato con materiali premium e resistenti alle cadute, ai graffi e anche all’acqua. I sensori di ultima generazione, oltre ad avvertirti quando stanno per cambiare le condizioni meteo, monitorano costantemente anche i principali parametri vitali, tra cui la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno del sangue. È dotato anche di oltre 80 app per gli esercizi fisici. Questa settimana lo trovi con uno sconto del 40% al minimo storico e risparmi ben 200€ sul prezzo di listino.

Suunto 9 Peak

Smart TV Hisense 43"

Non potevamo non citare degli smart TV. E questa settimana troviamo in promo ben due modelli, entrambi con caratteristiche ottime. Partiamo da questo Hisense QLED con schermo da 43" e con una risoluzione 4K. Televisore lowcost con un ottimo pannello e con un sistema operativo tra i più rodati tra quelli disponibili sul mercato. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming tra cui le varie Amazon Prime Video, Netflix e DAZN. Le dimensioni sono abbastanza contenute e lo puoi posizionare sia nel salotto sia in camera o in cucina. Lo puoi anche controllare da remoto con l’assistente vocale Alexa. Grazie allo sconto del 41% lo paghi solamente poco più di 300€ e risparmi ben 200€ sul prezzo di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Hisense 43 pollici

Smart TV LG QNED da 50"

Se siete alla ricerca di un televisore un po’ più grande e con una qualità maggiore delle immagini, questo è il modello e l’offerta che fa per voi. Questa settimana è disponibile il televisore LG QNED da 50" con uno sconto di ben il 42% e il risparmio supera i 400€. Si tratta di uno smart TV con a bordo il sistema operativo webOS 23, uno dei migliori tra quelli disponibili sul mercato, e che supporta praticamente ogni tipo di applicazione o piattaforma di streaming. Ottimo anche il processore che sfrutta l’intelligenza artificiale per offrire la miglior qualità possibile delle immagini. Design ultraslim che occupa pochissimo spazio.

LG QNED 50 pollici

Computer portatile SGIN

Una promo da non farsi scappare per il ritorno a scuola. Questa settimana troviamo questo PC portatile SGIN con schermo da 15,6", 8GB di RAM e SSD da 256GB in offerta con uno sconto eccezionale del 72% che fa risparmiare quasi 700€. A poco più di 250€ è difficile trovare di meglio, soprattutto per uno studente che vuole spendere poco o per chi si sta approcciando al mondo del lavoro con dei lavoretti nel mondo digital. Approfittatene subito, le scorte potrebbero terminare molto presto.

Computer portatile SGIN

PlayStation 5

La regina delle console della next gen al minimo storico su Amazon. Tra le offerte per il ritorno a scuola c’è anche la PlayStation 5 disponibile con uno "sconto IVA" che permette di risparmiare ben 100€. E per un dispositivo che fino a pochissimo tempo fa era praticamente impossibile da trovare sul mercato è una promo davvero eccezionale. Sulla PS5 c’è poco da dire: Sony ha scelto le migliori componenti hardware presenti sul mercato e le ha ottimizzate per la sua console. Se stavate aspettando il momento giusto per acquistarla, non fatevi scappare questa promo.

PlayStation 5

HP Envy 6020e

Altra offerta "Ritorno a scuola" molto interessante. Questa settimana troviamo la stampante lowcost HP Envy 6020e con uno sconto eccezionale del 47%, praticamente la paghi la metà. Si tratta di una stampante multifunzione con la quale, oltre a stampare, puoi anche scansionare e fotocopiare documenti di qualsiasi genere, fino a una dimensione A4. La periferica si connette anche alla rete Wi-Fi domestica e puoi stampare da remoto con lo smartphone o il PC. Acquistandola oggi a questo super prezzo puoi ottenere un anno di garanzia supplementare e 3 mesi del servizio Instant Ink iscrivendoti a HP+.

HP Envy 6020e

Striscia LED Tp-Link Tapo

Vuoi rendere unica la tua abitazione? Acquista oggi questa striscia LED Tp-Link Tapo da 5 metri che ti aiuta a personalizzare il salotto o la camera della tua casa. La puoi controllare da remoto con il telecomando presente nella confezione, oppure con l’app per lo smartphone. Compatibile sia con Alexa sia con Google Assistant. Grazie allo sconto del 33% è la più venduta nella sua categoria: non farti scappare questa super opportunità.

HP Envy 6020e

Kenwood Chef XL

Quale è uno degli elettrodomestici più utili da avere in cucina per un appassionato? Naturalmente l’impastatrice, ancora meglio se tecnologicamente avanzata e disponibile con uno sconto eccezionale. Esattamente quello che accade questa settimana con la planetaria Kenwood Chef XL, un modello top di gamma con una ciotola da ben 7 litri e con tre diversi ganci per la miscelazione con cui puoi preparare tantissime pietanze differenti. Inoltre, la puoi personalizzare con ben 25 accessori opzionali. Con lo sconto del 37%, oltre ad approfittare del minimo storico di quest’ultimo periodo, risparmi anche 200€. Amazon permette anche di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Kenwood Chef XL

De’Longhi Magnifica S

Per bere un buon caffè come quel del bar, l’unica opzione è acquistare una macchinetta top di gamma come questa De’Longhi Magnifica S. Oggi è in offerta speciale su Amazon con un doppio sconto che ce la pagare praticamente la metà e risparmi ben 250€ sul prezzo di listino. Puoi scegliere tra il caffè corto o lungo, aroma forte o leggero, puoi usare i chicchi o la polvere di caffè. Puoi preparare un cappuccino o un’altra delle bevande disponibili. Insomma, una macchina semi-professionale che ti regala grossissime soddisfazioni. A questo prezzo è un errore non approfittarne.

De’Longhi Magnifica S

iRobot Roomba e5154

Chiudiamo con uno degli elettrodomestici per la casa più amati degli ultimi anni: il robot aspirapolvere. Oggi troviamo in offerta uno dei modelli medio di gamma più acquistati e desiderati: l’iRobot Roomba e5154, disponibile su Amazon con uno sconto di ben il 39% rispetto a quello di listino. Acquistandolo oggi risparmi 150€ e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Ha tutto quello che si richiede a un dispositivo di questo genere, a partire da un sistema di pulizia Dirt Detect che permette una pulizia profonda e accurata dell’abitazione. Adatto ai peli degli animali. Puoi anche controllarlo da remoto collegando alla rete Wi-Fi domestica.

iRobot Roomba e5154