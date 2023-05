Amazon, le migliori offerte della settimana: sconti esagerati

Nuova settimana e nuove offerte su Amazon. Settimana anche molto importante che ci porta alla festa della Mamma in programma per domenica 14 maggio. Se siete in ritardo con il regalo, questo è il momento perfetto per farglielo. Sul sito di e-commerce, infatti, troviamo tantissimi prodotti al minimo storico e si riescono a risparmiare anche centinaia di euro. E di certo non manca la scelta. Questa è anche la settimana buona se dovete acquistare un nuovo smart TV o un nuovo smartphone: ci sono promozioni interessantissime su prodotti top di gamma e si riescono a risparmiare centinaia di euro. Un esempio è lo smart TV Samsung The Frame disponibile con uno sconto top del 60% che fa risparmiare quasi 800€ e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Ma non finsice qui. Per gli appassionati dei videogame, troviamo Fifa 23 con uno sconto del 63%, mentre se siete alla ricerca di un paio di cuffie ci sono le AirPods di seconda generazione a poco più di 100€ grazie allo sconto del 31%. Qui in basso trovate una lista con le migliori promo della settimana su Amazon: basta cliccare sul link per accedere direttamente alla pagina prodotto. Approfittane subito!

In questa lista trovate le migliori promo disponibili questa settimana su Amazon per gli appassionati di elettronica e non solo. Si va dallo smart TV Samsung The Frame, disponibile con uno sconto eccezionale del 60% che fa risparmiare quasi 800€ sul prezzo di listino, fino ai tanti prodotti Amazon per la smart home, comprese le Fire TV Stick, le chiavette multimediali che rendono il tuo televisore intelligente. Per scoprire tutte le offerte, basta cliccare sul link presente qui in alto e vi si aprirà la pagina prodotto. Se, invece, volete approfondire le varie caratteristiche, in basso troverete una breve descrizione.

Con l’inizio di maggio su Amazon sono tornate anche le offerte sui prodotti della smart home dell’azienda statunitense. E come capita spesso in questi casi, si tratta di promo veramente eccezionali. A farla da padrone è sempre lei, la Fire TV Stick, la chiavetta multimediale che trasforma il televisore in uno smart TV e permette l’accesso a un numero di app e di funzionalità praticamente sterminato. In promo troviamo sia il Fire TV Stick 4K sia il Fire TV Stick 4K Max, entrambi con sconti che sfiorano il 50%. Non approfittarne sarebbe un grosso errore.

Se, invece, volete migliorare la sicurezza della vostra abitazione, troviamo in offerta due ottimi prodotti Blink, l’azienda di Amazon specializzata in citofoni smart e in telecamere. Vi suggeriamo la telecamera per l’esterno Blink Outdoor, disponibile con uno sconto del 40%, e il videocitofono Blink Video Doorbell, disponibile con uno sconto del 35%. In entrambi i casi il montaggio e l’installazione sono veramente semplici.

Per gestire tutti questi dispositivi smart bisogna avere uno smart speaker e cosa c’è di meglio dell’Echo Dot di quinta generazione, da poco uscito sul mercato? Oggi lo troviamo anche in offerta con uno sconto del 38% e costa veramente poco. Approfittane subito.

Non possono certo mancare gli smartphone tra le migliori promo hi-tech di questa settimana. E di smartphone ve ne presentiamo ben due. Il primo è l’Oppo Find X5 Lite, uno smartphone con caratteristiche top disponibile al minimo storico e con uno sconto di ben il 30%. Il risparmio è considerevole (150€) e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce. Lo smartphone è dotato di componenti davvero interessanti, come ad esempio uno schermo da 6,43" con refresh rate a 90Hz, una fotocamera principale da 64MP e uno spazio di archiviazione da 256GB. La batteria che si ricarica rapidamente ti accompagna fino a fine giornata.

Uno dei migliori smartphone per rapporto qualità-prezzo che potete trovare in questo periodo su Amazon è il Redmi Note 12 Pro. Da poco uscito sul mercato, oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo si paga meno di 270€. Nella sua fascia di prezzo ha pochissimi rivali: schermo super fluido con refresh rate fino a 120Hz, processore prestazionale, batteria che dura fino a due giorni e che si ricarica rapidamente e infine una fotocamera professionale da 50MP, sensore che solitamente si trova su dispositivi che costano molto di più. Approfittane subito.

Il Galaxy Watch5 è una delle sicurezza di questo 2023: quando si vuole uno smartwatch top di gamma, con funzionalità uniche e versatile, è questo il modello da scegliere. Soprattutto se lo si trova in offerta come oggi con uno sconto del 30% e si risparmiano esattamente 100€. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon. Il Galaxy Watch5 si contraddistingue da tutti gli altri smartwatch per il sensore BioActive in grado di misurare la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e di effettuare anche l’analisi dell’impedenza bioelettrica (misura la quantità di grasso e muscoli scheletrici presenti nel tuo corpo). Per gli appassionati di sport ci sono anche più di 90 modalità di allenamento.

Una delle migliori offerte della settimana non riguarda né uno smartphone né un elettrodomestico per la casa, bensì lo smart TV Samsung The Frame da 50". Lo troviamo al minimo storico con uno sconto eccezionale del 60% e si risparmiano quasi 800€ sul prezzo di listino. Non si tratta di uno smart TV come tutti gli altri, ma di un televisore che all’occorrenza può trasformarsi in un’opera d’arte e abbellire il salotto. Puoi scegliere tra centinaia di dipinti differenti. Un TV così non si è mai visto prima.

Basterebbe citare quanto si risparmia acquistandolo oggi per capire la portata dell’offerta. Ma oltre allo sconto di 5.000€ c’è anche molto di più. Questa settimana su Amazon troviamo in promo speciale lo smart TV Samsung Q950T da 85" con tecnologia QLED e risoluzione 8K. Si tratta di un televisore unico nel suo genere (così come il prezzo finale) disponibile con uno sconto del 57%. Tutte le componenti sono premium, a partire dallo schermo fino ad arrivare allo speciale processore Quantum 8K che effettua anche l’upscaling delle immagini per garantire la migliore qualità possibile.

Un’offerta imperdibile per tutti coloro che sono alla ricerca di un paio di cuffie top di gamma. Su Amazon sono disponibili le AirPods di seconda generazione con uno sconto del 31% e il prezzo è di poco superiore ai 100€. Si tratta di auricolari wireless realizzati con ottime componenti, come ad esempio il chip H1 che le rende super veloci nel collegamento con smartphone, computer e tablet. Le AirPods supportano anche l’assistente vocale Siri e basta un semplice comando per attivarlo. Sono compatibili con qualsiasi smartphone.

Ultime possibilità per acquistare Fifa 23 per console a un prezzo eccezionale. In questi giorni, infatti, lo troviamo su Amazon con uno sconto che arriva addirittura al 63% per la versione PS5. Nonostante sia sulla "cresta dell’onda" da tantissimi anni, Fifa resta ancora il miglior simulatore di calcio per console e PC e questa nuova versione (l’ultima prodotta da EA SPORT) passerà sicuramente alla storia. E quale miglior occasione se non oggi per acquistarlo a un prezzo scontatissimo?

Se amate cucinare, questa è l’offerta che fa per voi. Questa settimana troviamo l‘impastatrice Electrolux Create 5 in offerta con uno sconto top del 44% e si risparmiano 140€ sul prezzo di listino. Si tratta di una promo veramente ottima per un robot da cucina molto versatile e che puoi utilizzare per preparare tantissimi piatti differenti, anche grazie agli accessori presenti nella confezione. Il motore da 1200W è una garanzia e facilita il lavoro.

Altrettanto valida l’offerta che troviamo sulla friggitrice ad aria Electrolux Create 5. Oggi è disponibile con uno sconto del 33% al prezzo più basso di sempre. Si tratta di una friggitrice molto facile da utilizzare, con un design compatto e che offre diverse modalità di cottura. Consente di friggere, grigliare e arrostire utilizzando pochissimo olio. I tempi di cottura sono minimi. Se volete spendere poco, difficilmente troverete una friggitrice ad aria migliore di questa.

Uno dei prodotti smart più desiderati negli ultimi anni è sicuramente il robot aspirapolvere. E oramai su Amazon ne troviamo tantissimi e anche in super promo. Come questo nuovo Ecovacs Deebot T10 dotato di sensori e tecnologie di ultima generazione. Grande potenza di aspirazione, effettua una scansione precisa della tua abitazione e tramite l’app puoi decidere come e quando pulire. Supporta i comandi vocali e ha una batteria di lunga durata.

Se non amate i robot aspirapolvere, questa aspirapolvere senza fili Philips Speed Pro fa al caso vostro. Si tratta di una scopa elettrica top di gamma con un motore molto potente e in grado di aspirare anche il più piccolo granello di polvere. Oggi su Amazon la troviamo con uno sconto del 45% e la si paga praticamente la metà. Un’offerta per la casa da non perdere assolutamente.

