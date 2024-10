Miss Fallaci, la serie su Oriana Fallaci con Miriam Leone

Attesa da tempo, la serie Miss Fallaci arriverà prossimamente in tv: ecco il trailer e tutti i dettagli su trama, cast e presentazioni in anteprima

Fonte foto: Minerva Pictures

È l’attrice Miriam Leone a vestire i panni di Oriana Fallaci nella serie tv di prossima uscita Miss Fallaci, che racconta una parte della storia della celebre giornalista e scrittrice italiana. Presentata alla Festa del Cinema di Roma, la novità sarà disponibile prossimamente su Rai 1 e su Rai Play.

Nata nel 1929 a Firenze, Fallaci è ricordata tra le altre cose per essere stata la prima donna italiana ad andare al fronte come inviata speciale ed è morta nel 2006 nella città in cui è nata. La serie a lei dedicata è ambientata negli anni Cinquanta; dunque, si concentra sugli inizi della carriera della giornalista.

La trama di Miss Fallaci

La trama di Miss Fallaci si basa in parte su I sette peccati di Hollywood e Penelope alla guerra, due libri scritti dalla stessa Fallaci, e vuole ripercorrere in particolare i primi passi di Fallaci nel mondo del giornalismo.

Nella serie tv il pubblico vedrà dunque una giovane Oriana lavorare per il giornale L’Europeo e scontrarsi con un ambiente composto quasi esclusivamente da uomini che alle colleghe giornaliste lasciano per lo più spazio nelle pagine di moda o gossip.

Il momento giusto per farsi strada in questo mondo maschilista arriva quando Fallaci ha l’opportunità di raccontare per la prima volta la società americana degli anni Cinquanta. Durante il viaggio da inviata scriverà ritratti di personalità eccezionali.

Inizia così la sua strada verso il successo, che la porterà a diventare una delle più importanti e riconosciute giornaliste italiane. Una strada su cui, però, Fallaci ha sacrificato una parte della sua vita personale.

Ecco il poster della nuova serie che andrà in onda sulla Rai #missfallaci con Miriam Leone pic.twitter.com/QCzYpK5MPf — Loris kirito caruso (@loriscaruso8) September 23, 2024

Il cast di Miss Fallaci

Come detto, la giornalista Oriana Fallaci è interpretata da Miriam Leone. Nel cast di Miss Fallaci ci sono inoltre Maurizio Lastrico, Francesca Agostini, Jóhannes Jóhannesson, Ken Duken, Rosanna Gentili, Giordano De Plano, Francesco Colella e Leonardo Lidi.

La serie tv in otto episodi, che era attesa da tempo, è scritta da Viola Rispoli, Thomas Grieves, Laura Grimaldi, Alice Urciuolo e Alessandra Gonnella. Quest’ultima è tra l’altro l’autrice e la regista di A cup of coffee with Marilyn, il corto su Oriana Fallaci da giovane che ha ispirato la serie tv.

La serie è diretta da Luca Ribuoli (già noto per Call My Agent Italia), Giacomo Martelli e Alessandra Gonnella e si è avvalsa della consulenza di Edoardo Perazzi, nipote ed erede di Oriana Fallaci.

Il trailer di Miss Fallaci

La serie Miss Fallaci è ambientata tra New York, Londra e Los Angeles, ma in realtà queste location sono state ricreate a Roma, dove si sono svolte tutte le riprese.

Questo il trailer della serie tv.

Quando esce Miss Fallaci

La serie tv Miss Fallaci sarà presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e arriverà prossimamente su Rai 1 in prima visione e in streaming su Rai Play. La data esatta non è ancora stata annunciata.