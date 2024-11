Miss Austen, cosa sappiamo del period drama sulle sorelle Austen

Fonte foto: PBS/X

È attesa nel 2025, anno del 250esimo anniversario della nascita della celebre scrittrice inglese, la serie tv Miss Austen, period drama dedicato appunto a Jane Austen e a sua sorella Cassandra. Nata nel 1775 e morta nel 1817, Jane Austen ci ha lasciato opere indimenticabili, come Orgoglio e pregiudizio, Emma, e Ragione e Sentimento. Da questi e altri romanzi dell’autrice sono già stati tratti numerosi film e serie tv; questa volta però a finire sullo schermo è una vicenda avvenuta in seguito alla morte di Jane e che coinvolge la sorella Cassandra.

La trama di Miss Austen

La trama di Miss Austen si svolge su due linee temporali. La prima si colloca intorno al 1830, quindi molti anni dopo la morte di Jane, mentre Cassandra viaggia per raccogliere tutte le lettere spedite dalla sorella: una corrispondenza privata che potrebbe mettere in cattiva luce Jane e rovinare la sua reputazione, se dovesse finire nelle mani sbagliate, e che Cassandra intende quindi distruggere.

La seconda linea temporale invece porta gli spettatori nel passato, quando Jane e Cassandra erano ragazze. Mentre Cassandra visita l’amica Isabella per recuperare alcune lettere che la sorella Jane aveva spedito a quest’ultima, infatti, non può fare a meno di lasciarsi trasportare dalla nostalgia e dai ricordi degli anni intensi, difficili e affettuosi condivisi con la sorella.

Il cast e le prime foto di Miss Austen

Keley Hawes interpreta Cassandra Austen da adulta, mentre Synnøve Karlsen è Cassandra da giovane. Patsy Ferran veste i panni della giovane Jane. Rose Leslie (già in Il trono di spade) è invece Isabella, l’amica che sta per perdere la casa e che Cassandra va a trovare per consolarla, ma soprattutto con l’intenzione di recuperare la corrispondenza privata di Jane.

Nel cast del period drama ci sono anche Alfred Enoch (già in Le regole del delitto perfetto), Phyllis Logan, Max Irons, Calam Lynch, Jessica Hynes, Kevin McNally, Mirren Mack e Liv Hill.

A heart-breaking story of sisterly love. ✍️ A first look at upcoming drama #MissAusten which will retell the life story of of Jane Austen's sister, Cassandra Austen. Coming to @masterpiecepbs on May 4th and @BBCOne in 2025. ⭐️ #KeeleyHawes, #JessicaHynes, #MirrenMack,… pic.twitter.com/rIraHwRqWS — Independent Talent (@ITG_Ltd) November 14, 2024

Il libro da cui è tratta la serie Miss Austen

La serie tv Miss Austen è basata sull’omonimo romanzo bestseller di Gill Hornby, pubblicato in Italia da Neri Pozza. Il romanzo è basato sulla corrispondenza privata tra Jane e Cassandra Austen e, oltre a raccontare il legame tra le due sorelle, getta una nuova luce sulla celebre autrice, che nelle pagine è raccontata appunto attraverso lo sguardo di Cassandra.

Quando esce la serie Miss Austen

Le riprese di Miss Austen sono attualmente in corso e la serie tv è attesa in tv su PBS a maggio 2025. Non è ancora noto quando e su che piattaforma sarà disponibile in Italia.