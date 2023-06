Secondo uno studio gli utenti americani di iPhone non sanno come fare molte cose sul proprio telefono e lo chiedono a Google

Diverse società di analisi del mercato ci dicono, già da qualche mese, che sempre più utenti Android stanno passando ad iPhone. Questa tendenza sembra confermata dal fatto che, in un mercato smartphone sostanzialmente fermo o addirittura in calo (dipende dalle varie regioni del mondo), Apple comunque vende più smartphone di prima.

Ciò può voler dire solo una cosa, cioè che qualcuno sta mettendo da parte il suo smartphone Android in favore di un iPhone con iOS. Uno scenario che, tra l’altro, confermerebbe l’apparentemente (ma solo apparentemente) strano studio fatto da greensmartphones.com (un sito americano di comparazione smartphone) sul numero medio mensile di ricerche fatte dagli utenti su Google per alcune chiavi di ricerca. In pratica il sito ha scoperto che moltissime persone cercano su Google come fare qualcosa su iPhone.

Android è più intuitivo di iOS

Greensmartphones non ha molti dubbi e afferma, senza mezzi termini, che “Android è più intuitivo di iOS“. Questo perché, mediamente, ci sono molte meno ricerche “how to“ relative alle funzioni di Android rispetto alle ricerche su funzioni equivalenti di iOS. E ciò anche se, negli Stati Uniti, ci sono più smartphone Android che iPhone di Apple.

Ecco alcuni esempi di comparazione tra le ricerche degli utenti, che fanno capire quante persone cercano “come fare per” su un iPhone:

Come registrare lo schermo: Android 24.000 – iOS 84.000

Come registrare una chiamata: Android 12.200 – iOS 28.000

Come bloccare un numero: Android 13.600 – iOS 33.000

Come ripristinare le impostazioni di fabbrica: Android 8.400 – iOS 61.000

Come trasferire foto da un computer: Android 6.400 – iOS 15.000

Ci sono, poi, anche alcune chiavi di ricerca più cercate dagli utenti Android che da quelli iOS. Ad esempio:

Come fare uno screenshot: Android 88.000 – iOS 30.000

Come scansionare un QR Code: Android 28.000 – iOS 19.000

Si tratta di nuovi utenti iOS?

Tra queste ricerche ce n’è una che fa riflettere: come ripristinare le impostazioni di fabbrica. Pochissimi utenti Android fanno questa ricerca, al contrario di un bel p’ di utenti iOS. Potrebbe trattarsi di nuovi utenti iOS, che hanno appena comprato o ricevuto in dono un iPhone di seconda mano e che vogliono “piallarlo” prima di iniziare a usarlo.

Gli stessi nuovi utenti potrebbero essere quelli che cercano come fare le cose di base su iOS, visto che venendo da Android non lo sanno ancora. Oppure, come dice greensmartphones, la cosa è molto più semplice e non c’è poi tanto da spiegare: iOS è più complicato da usare rispetto ad Android.