Monitor da gaming Asus ROG Strix XG27ACS e XG27UCS, schede tecniche e prezzi

Asus ha presentato ufficialmente due nuovissimi monitor per il gaming: l’Asus ROG Strix XG27ACS e l’Asus ROG Strix XG27UCS, entrambi già disponibili in Italia

Parliamo di due prodotti sviluppati per garantire a tutti i gamer un’esperienza di gioco di altissimo livello, coniugando un design moderno e tante funzionalità avanzate pronte a soddisfare anche i giocatori Pro, quelli che cercano solo device di fascia alta e che non scendono a compromessi.

Entrambi i monitor, inoltre, utilizzano la tecnologia GamePlus che sfrutta complessi algoritmi basati sull’intelligenza artificiale per analizzare i contenuti sullo schermo in tempo reale e regolare al meglio le impostazioni per una resa visiva in game di altissimo livello.

Asus ROG Strix XG27ACS: scheda tecnica e prezzi

L’Asus ROG Strix XG27ACS è un monitor con pannello Fast IPS da 27 pollici con tecnologia antiriflesso, risoluzione 2.560×1.440 pixel, refresh rate a 180 Hz e un tempo di risposta di 1 ms (GTG). Il contrasto è 1.000:1, con una gamma di colori DCI-P3 al 97%. Il monitor è compatibile anche col formato HDR10.

Presenti inoltre le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light, a garanzia di basse emissioni di luce blu e TÜV Rheinland Flicker Free, con la possibilità di regolare in automatico la luminosità del pannello in corrente continua, eliminando gli sfarfallii nella gamma da 0 a 3000 Hz.

Lo schermo è certificato anche VESA AdaptiveSync Display 180Hz¸che attesta che il pannello garantisce un refresh rate elevato e una bassa latenza, e VESA DisplayHDR 400, che certifica la piena compatibilità con l’HDR.

Tra le connessioni abbiamo una porta USB-C, un ingresso HDMI 2.0, il jack da 3,5 mm e una display port 1.4.

Presenti anche le funzionalità Nvidia G-Sync e AMD FreeSync utili per sincronizzare il refresh rate dello schermo con il numero di fotogrammi per secondo delle relative schede video, Variable Refresh Rate (VRR), che permette per adattare la frequenza di aggiornamento del televisore a quella del gioco in riproduzione, Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) che, invece, riduce ulteriormente l’effetto scia.

Inoltre con Asus Variable Overdrive 2.0 il display è in grado di modificare dinamicamente l’impostazione di overdrive in base alle variazioni del frame rate, così da eliminare ghosting e qualsiasi altra imperfezione sullo schermo.

Infine il pannello Asus DisplayWidget Center consente di regolare e gestire tutte le impostazioni del monitor tramite un’interfaccia grafica utilizzabile con il mouse anziché con il classico menu OSD.

Il nuovo Asus ROG Strix XG27ACS è già disponibile sul sito ufficiale di Asus al prezzo di 379 euro.

Asus ROG Strix XG27UCS: scheda tecnica e prezzi

L’Asus ROG Strix XG27UCS è uno schermo con pannello LED sempre da 27 pollici con tecnologia antiriflesso, risoluzione 3.840×2.160 pixel, frequenza di aggiornamento di 160 Hz e un tempo di risposta di 1 ms (GTG). Il contrasto è 1.000:1, con una gamma di colori DCI-P3 al 95%. Anche stavolta è garantita la piena compatibilità col formato HDR10.

Presenti anche in questo caso le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, VESA AdaptiveSync Display 160 Hz e VESA DisplayHDR 400.

Le opzioni di connettività comprendono una USB-C, un ingresso HDMI 2.1 (ottimo anche per essere utilizzato con le moderne console), l’ingresso per il jack da 3,5 mm, l’USB-C Power Delivery a 15 W e una display port 1.4.

Tornano anche su questo modello Nvidia G-Sync e AMD FreeSync il Variable Refresh Rate (VRR), l’Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) e Asus Variable Overdrive 2.0, con tutte le impostazioni gestibili dall’utente dal pannello Asus DisplayWidget Center.

Anche l’Asus ROG Strix XG27UCS è già disponibile sul sito ufficiale di Asus al prezzo di 569 euro.