Moto G85 in offerta al minimo storico: l'offerta è sbalorditiva

In tema di smartphone medio di gamma con un rapporto qualità-prezzo elevato, Motorola in questi anni ci ha sempre deliziato con ottimi dispositivi. E anche in questo 2024 ha voluto mantenere viva la tradizione con il nuovo Moto G85, smartphone medio di gamma che strizza l’occhio alla fascia superiore, mantenendo, però, un prezzo alla portata di tutti. Ancora di più grazie all’offerta disponibile oggi su Amazon che ti permette di acquistarlo con uno sconto del 31% che fa abbassare il prezzo al minimo storico e lo fa diventare uno dei migliori affari che puoi fare in questo inizio di ottobre. Risparmi più di 100 euro e per un telefono da poco uscito sul mercato si tratta di un risparmio che non si vede sempre.

Il Moto G85 ha tutto quello che ci si aspetta solitamente da un dispositivo di questo genere, a partire da uno schermo luminoso e con ottimi colori e da un processore che non ti delude mai, nemmeno con le app più impegnative, come ad esempio i videogiochi. Il comparto fotografico si basa sull’ottimo sensore da 50 megapixel che troviamo in tantissimi smartphone usciti quest’anno. La batteria con una capacità da 5.000mAh è la naturale conclusione della scheda tecnica di un telefono pensato per funzionare bene in ogni fase della giornata.

Moto G85 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Se siete alla ricerca di un ottimo affare per acquistare il vostro nuovo smartphone, questa è la promo che fa per voi. Su Amazon trovi il Moto G85 a un prezzo di 242 euro, con uno sconto del 31% rispetto a quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto e che si attiva in fase di check-out. Il risparmio netto sul prezzo di listino, invece, supera i 100 euro. Un’ottima cifra per un telefono da poco uscito sul mercato. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine), mentre per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo.

Moto G85: la scheda tecnica

Motorola si conferma ancora una volta una delle aziende da tenere in considerazione quando si tratta di scegliere uno smartphone medio di gamma. Il Moto G85 è un telefono che non teme confronti ed è caratterizzato anche da un design premium, grazie a cornici praticamente ridotte al minimo che lo rendono anche compatto, nonostante un display ampio.

Partiamo proprio dallo schermo nella descrizione della scheda tecnica dello smartphone. Il Moto G85 è dotato di un display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz per un utilizzo più fluido nella vita di tutti i giorni. La qualità delle immagini è elevata e Motorola ha lavorato anche sul comparto audio che ti permette di ascoltare i contenuti video con un’elevata qualità del suono. Prestazioni ottime grazie al processore Snapdragon 6s Gen 3 con 12 gigabyte di RAM e una memoria interna di 256 gigabyte espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda micro SD.

Il comparto fotografico è una garanzia grazie al sensore principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine e fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel. La fotocamera per i selfie è da 32 megapixel per scatti perfetti in ogni situazione. Nell’app fotocamera trovi anche tanti filtri da utilizzare per impreziosire i tuoi scatti e alcuni strumenti utili per la post produzione che correggono piccole imprecisioni.

La batteria da 5.000 mAh è una garanzia e arrivi a fine giornata senza troppi problemi. Con la ricarica rapida TurboPower da 30W impieghi poco più di un’ora per avere il 100% di autonomia.

