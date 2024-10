Moto G85, con lo sconto Amazon il prezzo crolla: offerta shock

Fonte foto: Motorola

Questo mese di ottobre si chiude alla grande con una serie di promo che permettono di approfittare di nuove offerte con sconti molto interessanti. In ambito smartphone, una delle offerte che sta catturando maggiormente l’attenzione è il Moto G85, telefono medio di gamma di Motorola da poco uscito sul mercato e che trovi su Amazon con uno sconto del 36% e al prezzo più basso di sempre. L’occasione è veramente ghiotta: risparmi 130 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il prezzo a rate.

Con questo smartphone Motorola cerca di guadagnare ulteriore spazio nella fascia dei medio di gamma. E le basi ci sono tutte. Il Moto G85 si presenta con una scheda tecnica molto interessante: schermo con un’altra frequenza di aggiornamento, processore prestazionale e un comparto fotografico con sensore principale da 50 megapixel. La batteria è una garanzia e ti permette un utilizzo intenso del telefono per tutta la giornata e non resterai senza carica. Al prezzo a cui lo troviamo oggi è un vero affare da non farsi scappare.

Moto G85 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

È lo smartphone medio di gamma che devi acquistare oggi. Il Moto G85 è disponibile su Amazon a un prezzo di 221,99 euro con un ottimo sconto del 36%. La bontà del telefono è evidenziata dal numero di unità vendute nell’ultimo mese: più di 500. Il risparmio netto è di circa 130 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità dello smartphone è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimo, mentre per il reso gratuito hai i classici 14 giorni di tempo.

Moto G85: le caratteristiche tecniche

Il Moto G85 è uno smartphone che cattura subito l’attenzione, grazie a un design con delle linee senza soluzione di continuità che ne rendono immersivo l’utilizzo. Il merito è nell’attenzione nei dettagli, ma anche dello schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che rende lo smartphone più fluido nell’utilizzo quotidiano, soprattutto con le app social. Ottimo anche il comparto audio con bassi 4 volte più potenti rispetto al normale. Prestazioni eccellenti grazie al processore Snapdragon 6 Gen 3 supportato da 12 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna.

Motorola ha puntato anche su un comparto fotografico completo e versatile in modo da accontentare anche gli utenti più esigenti. Nella parte posteriore trovi un sensore principale da 50 megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel. Per i selfie puoi sfruttare l’ottimo sensore frontale da 32 megapixel. Nell’app fotocamera hai a disposizione tante modalità di scatto che ti aiutano a migliorare la qualità degli scatti e dei video e a sperimentare sempre nuove soluzioni.

Chiudiamo con una batteria (quasi) inesauribile da 5.000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. E con la ricarica rapida da 30 W impieghi poco meno di un’ora per avere il 100% di autonomia.

