Moto G85, con lo sconto unico di Amazon lo paghi pochissimo

Siamo entrati nel mese di dicembre da qualche giorno e si avvicina sempre di più il Natale. Momento in cui si pensa a cosa regalare a partner, amici, famigliari e parenti e inevitabilmente si finisce per parlare di smartphone. Il telefono nuovo è nella posizione numero uno tra i regali da fare a Natale, ma non è sempre così semplice trovare il modello perfetto. Oggi viene in nostro soccorso Amazon con un’offerta molto allettante che riguarda il Moto G85, smartphone medio di gamma da poco uscito sul mercato e che trovi con uno sconto eccezionale del 40% che fa crollare il prezzo. Per un telefono con una scheda tecnica molto interessante si tratta di una promo da non farsi sfuggire per nessun motivo.

Il Moto G85 è uno smartphone interessante dotato di un design ricercato e di uno schermo grande e luminoso, soprattutto in confronto con gli altri dispositivi della stessa fascia di prezzo. Ottime le performance e non manca un comparto fotografico con il quale puoi toglierti delle grandi soddisfazioni. Insomma, uno smartphone equilibrato e impreziosito da una batteria a lunghissima durata. L’acquisto perfetto per cominciare al meglio questo ultimo mese dell’anno.

Moto G85: prezzo, offerta e sconto Amazon

Con lo sconto natalizio di Amazon, il Moto G85 è disponibile su Amazon a un prezzo di 197,13 euro e risparmi ben il 40% rispetto a quello di listino. Lo sconto totale è elevato e supera i 130 euro. Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di qualche giorno. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che attivi in fase di pagamento. Come per tutti i telefoni acquistati in questo periodo, per il reso hai tempo fino al 15 gennaio. Questo vuol dire che da un lato hai più di 40 giorni per provarlo e dall’altro che lo puoi acquistare oggi e regalarlo per Natale senza avere il timore di non poterlo restituire. Una promo veramente speciale da non farsi scappare.

Moto G85: la scheda tecnica

Uno smartphone con alcune caratteristiche dei telefoni di fascia superiore e le mette a disposizione di un pubblico più ampio. Il Moto G85, infatti, è il primo telefono di questa gamma a essere progettato con il design Endless Edge che permette una visione più immersiva dei contenuti e una quasi totale assenza delle cornici laterali. Lo schermo è uno dei punti forti del dispositivo. A bordo un display pOLED da 6,67 pollici che si estende fino a i bordi e con un refresh rate che raggiunge i 120 Hz per un utilizzo più fluido nella vita di tutti i giorni. Ottimo anche il comparto audio grazie a bassi 4 volte più potenti e definiti. Prestazioni assicurate dal processore Snapdragon 6 Gen 3 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Interessante anche il comparto fotografico grazie a un doppio sensore posto nella parte posteriore. La fotocamera principale è da 50 megapixel ed è accompagnata da un sensore ultragrandangolare da 8 megapixel che puoi utilizzare anche per gli scatti macro. Per i selfie, invece, hai a disposizione una fotocamera da 32 megapixel che assicura scatti perfetti. Nell’app fotocamera trovi tanti filtri con cui migliorare le foto ed eliminare piccole imperfezioni.

Chiudiamo con la batteria da 5.000mAh diventata oramai uno standard su telefoni di questo tipo. La ricarica rapida TurboPower da 30W impiega circa un’ora per assicurare il 100% di autonomia.

