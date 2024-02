Motorola, lo smartphone top a un prezzo mai visto prima: è da comprare subito

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Ci sono occasioni che durano poche ore o pochi giorni e per questo motivo bisogna approfittarne immediatamente, prima che terminino. E su Amazon capita molto spesso di vedere prodotti a metà prezzo: elettrodomestici, piccoli accessori per la casa e molto più raramente gli smartphone. Per questo motivo le poche volte che trovi uno smartphone con uno sconto del 50% o superiore, l’unica cosa da fare è cliccare sul pulsante acquista. A maggior ragione se questo dispositivo è uscito da poco sul mercato e ha le caratteristiche di un top di gamma.

Stiamo parlando della promo disponibile oggi su Amazon per il Motorola edge 40, smartphone in offerta speciale con uno sconto del 51%. Solamente acquistandolo oggi risparmi più di 300 euro sul prezzo di listino e lo paghi quanto un medio di gamma. Ma per quanto ti offre questo smartphone Motorola, il suo valore è molto più elevato. Schermo super fluido e con immagini e colori sempre perfetti, ottimo processore e una fotocamera da 50 megapixel che assicura immagini di livello professionale.

Motorola edge 40: prezzo, sconto e offerta Amazon

A questo prezzo il Motorola edge 40 diventa lo smartphone da acquistare oggi. Su Amazon è disponibile a un prezzo di 292 euro, con uno sconto del 51%. Il risparmio supera i 300 euro e puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out. La spedizione e la consegna avvengono in tempi piuttosto rapidi.

Motorola edge 40: la scheda tecnica

Motorola è sinonimo di affidabilità e di smartphone con ottime caratteristiche e con un rapporto qualità-prezzo invidiabile. Questo Motorola edge 40 segue la stessa filosofia ed è uno dei telefoni più interessanti nella sua fascia di prezzo. A meno di 300 euro è quasi impossibile trovare un telefono con schermo OLED leggermente curvo da 6,55" con risoluzione FHD e refresh rate che può arrivare fino a 144 Hz (un record nella sua fascia di riferimento). Inutile dire che con le app social e i videogame lo smartphone è super fluido e la differenza con uno schermo normale la si nota immediatamente. Sotto la scocca trova posto il processore MediaTek Dimensity 8020 con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Il comparto fotografico è di livello assoluto. Nella parte posteriore trovi un sensore principale da 50 megapixel con a supporto una fotocamera ultra-grandangolare da 13 megapixel con tecnologia Macro Vision che ti permette di effettuare anche scatti ravvicinati. La fotocamera per i selfie, invece, è da ben 32 megapixel ed è garanzia di qualità. Non manca il supporto degli algoritmi di intelligenza artificiale che intervengono nel modificare in tempo reale i colori e i settaggi fotografici. Puoi scegliere anche tra diverse modalità di scatto.

La batteria ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi e c’è anche il supporto alla ricarica Turbo Power da 68W grazie al caricatore presente in confezione. Uno smartphone completo e che di certo non ti deluderà.

