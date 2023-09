Motorola Edge 40, prezzo stracciato: è da comprare subito

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Questa ultima settimana di settembre non poteva aprirsi in modo migliore. Da oggi, infatti, troviamo su Amazon uno dei migliori smartphone top lanciati in questo 2023 a un prezzo mai visto prima. Stiamo parlando del Motorola Edge 40, dispositivo con una scheda tecnica super interessante e disponibile sul sito di e-commerce con uno sconto di ben il 44% che te lo fa pagare praticamente la metà. Per uno smartphone che strizza l’occhio ai migliori telefoni lanciati quest’anno si tratta di un’offerta da non farsi scappare. Un vero e proprio best-buy che trovi allo stesso prezzo di un medio di gamma.

Motorola ha fatto le cose per bene e ha dotato questo telefono di un ottimo processore octa-core che assicura prestazioni elevate con qualsiasi applicazione e di uno schermo super fluido e con una luminosità molto elevata. Ottimo anche il comparto fotografico impreziosito da un sensore principale da 50MP di livello professionale. Non manca una batteria che ti accompagna fino a fine giornata e che puoi ricaricare velocemente grazie alla tecnologia TurboPower da 68W. Approfittane subito, la promo potrebbe scadere molto presto.

Motorola Edge 40: la scheda tecnica

Motorola è oramai una certezza nel mondo degli smartphone Android. E il merito va innanzitutto alle componenti che il colosso statunitense sceglie per i suoi dispositivi. Uno degli elementi che lo contraddistingue da tutti gli altri telefoni è lo schermo e su questo Motorola Edge 40 troviamo un display OLED da 6,55" leggermente curvo e con un refresh rate fino a 144Hz. Inutile dire che la fluidità e la scorrevolezza sono elevatissime, soprattutto con le app social e con i videogame. Sotto la scocca trova posto il potente processore MediaTek Dimensity 8020 con a supporto 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Ottimo anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 50MP e un sensore ultragrandangolare da 13MP. La qualità degli scatti e dei video è elevatissima e ogni foto è nitida e ricca di dettagli. Grazie all’intelligenza artificiale i video in movimento sono super stabili, mentre le foto scattate al buio sono luminose e definite. La fotocamera frontale da 32MP ti aiuta a scattare selfie già pronti per essere caricati sui social.

Con la batteria da 4400mAh hai un’autonomia che dura tutto il giorno e con la ricarica rapida TurboPower da 68W hai il 100% di autonomia in meno di mezzora. Ottima anche l’interfaccia utente che si basa su una versione quasi pure di Android.

Motorola Edge 40 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super offerta con un super sconto per il Motorola Edge 40, smartphone che, come abbiamo appena visto, non ha paura di essere paragonati ai top di gamma lanciati negli ultimi mesi. Oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 338€, con uno sconto di ben il 44% rispetto a quello consigliato. Praticamente è come se lo si pagasse la metà e il risparmio è superiore ai 250€. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Per la consegna bisogna aspettare solamente qualche giorno. Una promo così non la si vedeva da tempo su Amazon.

