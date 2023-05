Motorola Edge 40 ufficiale: caratteristiche e prezzo

Motorola arricchisce la gamma Edge 2023: dopo la presentazione del top di gamma premium Motorola Edge 40 Pro, ora tocca al medio gamma Motorola Edge 40 "liscio". Un telefono annunciato per il mercato globale e già disponibile in Italia, con una scheda tecnica da fascia media piena, senza velleità di rivaleggiare con dispositivi di fascia superiore.

Visto il prezzo di listino, potremmo definire Motorola Edge 40 come un emblema della situazione attuale: specifiche molto simili a quelle viste sui telefoni dell’anno scorso, ma a prezzo un bel po’ più alto. Funziona così il mercato 2023 e Motorola non fa (né può fare) eccezione con il suo Motorola Edge 40.

Motorola edge 40 – MediaTek Dimenity 8020 – Versione 8/256 GB

Motorola Edge 40: caratteristiche tecniche

Il cuore di Motorola Edge 40 è il chip MediaTek Dimenity 8020, che non è altro che un Dimensity 1100 con il nome cambiato. Stiamo parlando di un chip di fascia media presentato da MediaTek a gennaio 2021, che in questo caso è affiancato da 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage di tipo UFS 3.1.

Il display è un OLED da 6,55 pollici, con refresh rate da 144 Hz e una buona luminosità di picco di 1.200 nit. La risoluzione è la classica Full HD+ (1.080×2.400 pixel, per 402 punti per pollice di densità). Nel foro centrale dello schermo è inserita la fotocamera per i selfie e le videochiamate, con sensore da 32 MP e ottica leggermente grandangolare.

Sul retro, invece, troviamo 2 sensori fotografici: il principale da 50 MP con stabilizzatore ottico e un grandangolare da 13 MP. Si tratta di una soluzione molto concreta, che fa a meno di inutili sensori macro a bassissima risoluzione per risparmiare qualche euro sul prezzo finale del dispositivo.

Il chip Dimensity 8020/1100 non è nuovissimo ma, come tutti i Dimensity, offre la connessione 5G, il WiFi 6e e il Bluetooth 5.2. Su Motorola Edge 40 c’è anche il chip NFC per i pagamenti contactless ma non c’è la presa per il jack audio.

La batteria è da 4.400 mAh, con una ricarica veloce a 68W. Una chicca di Motorola Edge 40, infine, è la certificazione IP68 che è tutt’altro che scontata in fascia media.

Motorola Edge 40: prezzo e disponibilità

Motorola Edge 40 è già disponibile in Italia, sul sito del produttore o in preordine su Amazon, in entrambi i casi con uno sconto di lancio pari a una settantina di euro. Il prezzo di listino della versione 8/256 GB, infatti, è di 599,9o euro ma al momento è in sconto a 529,90 euro per chi lo preordina subito.