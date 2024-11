Motorola, ecco lo smartphone top da acquistare oggi: sconto vertiginoso

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Motorola in questi ultimi anni si è fatta molto apprezzare nel mercato degli smartphone Android grazie a una grande varietà di modelli che vanno a coprire tutte le fasce di prezzo. Si va dai più economici fino ai top di gamma in grado di sfidare anche i vari iPhone e Samsung Galaxy S. Il meglio di sé, però, Motorola lo dà nella fascia intermedia, quella più difficile da presidiare e con la concorrenza più agguerrita. Il brand statunitense, però, ha lanciato vari dispositivi molto interessanti, come ad esempio il Motorola edge 50 Fusion, smartphone che si posiziona nella fascia tra i medio e i top di gamma e che oggi è disponibile con un ottimo sconto del 34% al prezzo più basso dell’ultimo periodo. Il risparmio netto su quello di listino supera i 150 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate. Per comprarlo spedito direttamente dal sito di e-commerce basta cliccare su questo link.

Cosa lo differenzia rispetto agli altri telefoni della stessa fascia di prezzo? In primis il design e la resistenza. Il Motorola edge 50 Fusion è un telefono che si distingue grazie a uno stile ricercato. Inoltre, ha ricevuto la certificazione IP68 ed è resistente alla polvere e all’acqua. Ottimo processore, fotocamera principale da ben 50 megapixel e la batteria ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. Una promo da Black Friday a pochi giorni dall’inizio ufficiale dell’evento Amazon.

Motorola edge 50 Fusion: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è di quelle speciali. Da oggi su Amazon trovi il Motorola edge 50 Fusion in promo con uno sconto del 34% che fa scendere il prezzo a soli 295,90 euro. Per questo modello si tratta del punto più basso fatto registrare nell’ultimo periodo e una delle migliori offerte di tutto il web. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

La disponibilità del telefono è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2025, in modo da provarlo con tutta calma o per regalarlo in vista del Natale.

Motorola edge 50 Fusion: le caratteristiche tecniche

Con il Motorola edge 50 Fusion il brand statunitense cerca di conquistare una fetta di mercato in un settore finora dominato dai brand cinesi. Lo smartphone non sfigura in nessun paragona, essendo dotato di ottime componenti di ultima generazione e anche di un design che lo rende molto bello da vedere e da tenere in mano. Un dispositivo che si distingue in un mercato in cui oramai i telefoni si somigliano un po’ tutti.

Partiamo da uno degli elementi di spicco dello smartphone: il display pOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, uno dei valori più elevati che puoi trovare nel mercato. Visione immersiva di qualsiasi contenuto e anche ottima qualità del suono. La potenza è assicurata dal processore Snapdragon 7s Gen 2 coadiuvato da 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna.

Non tradisce nemmeno nel comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente un ottimo sensore principale da 50 megapixel supportato da un sensore ultragrandangolare da 13 megapixel, che funge anche da obiettivo Macro Vision per fotografare con maggior qualità i dettagli più piccoli. Il sensore per i selfie, invece, è da 32 megapixel e non ti delude sotto nessun punto di vista.

A chiudere una batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica TurboPower da 68W che impiega poco più di mezzora per assicurare il 100% di autonomia. Insomma, uno smartphone che non teme paragoni e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

