Fonte foto: Motorola

Uno dei migliori smartphone di fascia media degli ultimi mesi è, senza dubbio, il Motorola Edge 50 Fusion. Si tratta di uno smartphone completo che oggi può essere acquistato a meno di 300 euro, mettendo a disposizione un’ottima scheda tecnica. Come prevedibile, Motorola punta a sfruttare il successo del 50 Fusion con una nuova generazione: è in arrivo, infatti, il Motorola Edge 60 Fusion. I primi dettagli sul nuovo modello di Motorola sono stati pubblicati (forse per errore) su Flipkart, il principale e-commerce indiano, in attesa del lancio ufficiale, programmato nei prossimi giorni. Il nuovo mid-range sarà più potente e avrà un’autonomia superiore rispetto al suo predecessore.

Motorola Edge 60 Fusion: come sarà

La scheda tecnica del nuovo Motorola Edge 60 Fusion comprenderà un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione 1.5K, refresh rate massimo di 144 Hz e una luminosità di picco di 4.500 nits. Il pannello sarà protetto dal Gorilla Glass 7i.

Sotto la scocca, invece, ci sarà il SoC MediaTek Dimensity 7400, una delle ultime novità della gamma MediaTek, con supporto al 5G. Ricordiamo, invece, che il 50 Fusion utilizza il Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Il chip di MediaTek sarà affiancato da varie combinazioni di memoria RAM (8/12 GB) e storage (256/512 GB) come già accade per la generazione precedente. Il modello base partirà da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage.

La batteria, invece, avrà una capacità di 5.500 mAh (500 mAh in più rispetto alla generazione precedente), con supporto alla ricarica rapida da 68 W. Non ci sarà la ricarica wireless, riservata a modelli di fascia superiore della linea Edge 60.

Il comparto fotografico del nuovo mid-range di Motorola comprenderà una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel (Sony LYT 700C) e sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel. Presente anche una fotocamera anteriore da 32 Megapixel. Ci sarà spazio per le varie funzioni della suite Moto AI utili per migliorare gli scatti e per l’editing fotografico.

Dal punto di vista software, il nuovo smartphone di Motorola arriverà sul mercato con Android 15 e la Hello UI. L’azienda garantirà 3 major update e quattro anni di patch di sicurezza (con aggiornamenti fino ad Android 18 e fino al 2029). Lo smartphone sarà certificato IP68/IP69 e MIL-810H.

Motorola Edge 60 Fusion: quando arriva

Il nuovo Motorola Edge 60 Fusion sarà svelato il prossimo 2 aprile. Questa data, per il momento, è valida solo per il mercato indiano. Per l’Europa, molto probabilmente, bisognerà attendere ancora qualche settimana. I nuovi Edge 60, a partire dal Fusion (uno dei più importanti in termini di vendite complessive per Motorola), dovrebbero essere disponibile nel nostro mercato entro la fine del secondo trimestre dell’anno.