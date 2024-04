Motorola Edge 50 Fusion ufficiale: scheda tecnica e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Al fianco dei top di gamma Edge 50 Pro e Ultra, Motorola ha presentato anche il suo nuovo medio gamma, il Motorole Edge 50 Fusion in arrivo nelle prossime settimane

Nell’evento di ieri, Motorola ha presentato ufficialmente anche per l’Italia i nuovissimi Motorola Edge 50 Ultra e Motorola Edge 50 Pro, due smartphone di fascia alta arrivati sul mercato con una scheda tecnica dalle grandi potenzialità, caratterizzata da processori di nuova generazione e da un comparto fotografico davvero molto interessante.

Al fianco dei due modelli top, però, trova posto anche uno smartphone di fascia media il Motorola Edge 50 Fusion, un prodotto con specifiche tecniche più modeste rispetto ai fratelli maggiori, ma comunque molto interessanti, che migliorano nettamente quanto fatto col precedente Motorola Edge 40 Fusion, mantenendo il prezzo più accessibile.

Inoltre, anche su questo device troviamo le funzionalità di Moto AI e la certificazione Pantone che attesta che lo schermo e le fotocamere in dotazione rispettano i rigidi requisiti imposti da Pantone LLC in tema di riproduzione dei colori.

Motorola Edge 50 Fusion: scheda tecnica

Il nuovo Motorola Edge 50 Fusion ha un display pOLED che misura 6,7 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 144 Hz e luminosità di picco a 1.600 nit. Sullo schermo un vetro Corning Gorilla Glass 5, utile per proteggere il device da graffi e urti accidentali.

Il processore scelto da Motorola è un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 a cui si affiancano 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile. Presente la funzione RAM Boost che permette all’utente di ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna dello smartphone (se disponibile).

Due le fotocamere in dotazione, con un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un sensore ultra-grandangolare da 13 MP. La fotocamera frontale è da 13 MP.

Anche su questo dispositivo, come già visto sui Motorola Edge 50 Ultra e Motorola Edge 50 Pro, è presente Moto AI, l’intelligenza artificiale proprietaria sviluppata per migliorare in post produzione le foto scattate dall’utente.

Sul fronte delle connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, il chip per l’NFC, l’USB-C 2.0 e i diversi sistemi per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Il comparto audio è composto da due speaker certificati Hi-Res Audio, compatibili anche con Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica rapida via cavo a 68 W. Il sistema operativo è Android 14.

Infine è presente anche stavolta la certificazione IP69¸che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Il Motorola Edge 50 Fusion sarà in vendita in Italia già dalle prossime settimane, in tre colorazioni: Forest Blue, Hot Pink e Marshmallow Blue. Il prezzo suggerito è di 449 euro.