Motorola Edge 50 Neo, con l'offerta Amazon il prezzo è pazzesco

Tra le offerte Amazon per gli smartphone di fascia medio-alta, troviamo in queste ore il Motorola Edge 50 Neo, uno dei device più recenti di Motorola che è arrivato sul mercato con un’ottima scheda tecnica caratterizzata da un processore Mediatek dalle grandi potenzialità, un comparto fotografico di livello, una grande autonomia e, cosa da non sottovalutare, la suite basata sull’intelligenza artificiale di Moto AI.

Parliamo, insomma, di un dispositivo completo sotto tutti i punti di vista, ottimo per l’utilizzo quotidiano ma l’ideale anche per quegli utenti che cercano quel qualcosa in più e puntano su un prodotto di buona qualità, di cui difficilmente ci si pente.

Per le prossime ore questo smartphone è disponibile in offerta su Amazon dove può essere acquistato a meno di 350 euro, uno sconto irripetibile che non si può davvero ignorare.

Motorola Edge 50 Neo – Mediatek Dimensity 7300 – Versione 8/256 GB

Motorola Edge 50 Neo: scheda tecnica

Motorola Edge 50 Neo ha un display pOLED con Always-On da 6,36 pollici, con risoluzione Super HD (1.256×2.760 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e 3.000 nit di luminosità di picco. Sullo schermo un vetro Corning Gorilla Glass 3.

Il processore a bordo è un Mediatek Dimensity 7300 affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, non espandibile. Presente anche la funzione RAM Boost che permette all’utente di ottenere RAM aggiuntiva attingendo dalla memoria interna del dispositivo.

Tre le fotocamere in dotazione, con un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 13 MP e un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 10 MP con PDAF e OIS. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Tornano anche su questo modello le esclusive funzioni basate sull’intelligenza artificiale di Moto AI che, grazie ai sofisticati algoritmi sviluppati da Motorola, aiutano l’utente a migliorare la qualità delle foto scattate.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il 5G il WiFi 6E, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, l’NFC e le diverse opzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. comparto audio è composto da due speaker certificati Dolby Atmos.

La batteria è da 4.310 mAh, con ricarica cablata TurboPower da 68 W e ricarica wireless da 15 W. Il sistema operativo è Android 14 con cinque aggiornamenti di sistema garantiti dal produttore.

Presente, infine, la certificazione IP68 che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni e la certificazione MIL-STD-810H, che garantisce una resistenza estrema del device che può operare anche in condizioni estreme ed è resistente a qualsiasi tipo di sollecitazione esterna.

Motorola Edge 50 Neo: l’offerta su Amazon

Per acquistare il Motorola Edge 50 Neo bisogna spendere 429 euro, tuttavia grazie alle offerte su Amazon per le prossime ore è possibile portare a casa questo smartphone a 342,12 euro (-20%, -86,88 euro) uno sconto davvero da non sottovalutare che potrebbe fare gola a molti.

