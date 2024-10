Motorola Edge 50 Neo, a questo prezzo è lo smartphone perfetto

Solo poche settimane fa, Motorola ha presentato i nuovi smartphone della serie Edge 50, una bella selezione di device di ottima qualità che vanno a occupare tutte le fasce di prezzo, lasciando all’utente la possibilità di scegliere ciò di cui ha bisogno, con la consapevolezza di aver scelto in ogni caso un prodotto dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Nel segmento più alto troviamo il Motorola Edge 50 Neo, uno smartphone potente e molto versatile con a bordo buona parte delle migliori tecnologie sul mercato come un potente processore Mediatek, un ottimo comparto fotografico e le funzionalità esclusive di Moto AI.

Nonostante il telefono sia arrivato sul mercato da poco è già in super offerta su Amazon dove può essere acquistato a un prezzo davvero interessante che scende sotto i 400 euro.

Motorola Edge 50 Neo – Mediatek Dimensity 7300 – Versione 8/256 GB

Il Motorola Edge 50 Neo ha uno schermo pOLED con Always-On che misura 6,36 pollici, ha una risoluzione Super HD (1.256×2.760 pixel), refresh rate variabile fino a 120 Hz e 3.000 nit di luminosità di picco. A protezione dello schermo un vetro Corning Gorilla Glass 3.

Il processore scelto da Motorola è un Mediatek Dimensity 7300 a cui si affiancano 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile. Con la funzione RAM Boost è possibile ottenere RAM aggiuntiva attingendo dalla memoria intera dello smartphone.

Per quanto riguarda il comparto fotografico abbiamo un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 13 MP con PDAF e un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 10 MP sempre con PDAF e OIS. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Il dispositivo è in grado di utilizzare le funzionalità di Moto AI che, grazie a degli algoritmi basati sull’intelligenza artificiale sviluppati da Motorola, aiuta l’utente a migliorare la qualità delle foto in qualsiasi condizione di utilizzo.

Tra le connessioni ci sono il 5G il WiFi 6E, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, il chip per l’NFC e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti. comparto audio comprende due altoparlanti certificati Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 4.310 mAh, con ricarica TurboPower da 68 W e ricarica wireless da 15 W. Il sistema operativo è Android 14 con la promessa di cinque di aggiornamenti.

Infine, il Motorola Edge 50 Neo ha la certificazione IP68 che ne attesta la resistenza alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni e la certificazione MIL-STD-810H, che garantisce al device di operare anche in condizioni estreme e di resistere a qualsiasi sollecitazione esterna.

Il Motorola Edge 50 Neo ha un prezzo di listino di 429 euro ma grazie alle offerte Amazon per le prossime ore si scende a 365,89 euro (-15%, -63,11 euro) uno sconto molto interessante che rende un po’ più semplice l’acquisto di uno dei device di fascia alta più recenti di Motorola.

