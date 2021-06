Motorola Edge, in arrivo tre nuovi modelli: Berlin, PStar e Kyoto

Già anticipati via Twitter dal leaker Evan Blass, Berlin, PStar e Kyoto sarebbero le tre novità che Motorola ha in serbo per il prossimo futuro. Naturalmente non si tratta dei nomi definitivi con cui conosceremo i tre smartphone Android una volta sul mercato, quanto piuttosto dei tre nomi progettuali con cui vengono identificati durante la fase di progettazione.

I tre Motorola, che in assenza della nomenclatura definitiva chiameremo appunto Berlin, PStar e Kyoto e che farebbero parte della famiglia di smartphone Edge, sono stati intercettati dai “cacciatori" di indiscrezioni che ne hanno rivelato parte delle caratteristiche tecniche. Il più potente dei tre sarebbe il Motorola Edge Berlin, forte del recente chip Snapdragon 778G di Qualcomm già impiegato negli Honor 50 e per il quale sarebbe prevista anche una variante pensata specificatamente per il mercato nord americano – Berlin NA – con una differente composizione del gruppo fotocamere, allo stato attuale difficilmente spiegabile. Si dice che Berlin NA sarà verosimilmente un’esclusiva dell’operatore Verizon mancante del superzoom invece presente nella variante per il mercato globale.

Specifiche di Motorola Edge Berlin (e Berlin NA)

Motorola Edge Berlin e la variante per il mercato USA Berlin NA sarebbero identici sotto ogni aspetto, fatta eccezione – come detto – per le fotocamere posteriori: una principale da 108 megapixel, una ultra grandangolare con funzioni macro da 16 megapixel nella variante “global" e da 8 megapixel in quella USA, un teleobiettivo – con zoom ancora ignoto – da 8 megapixel invece assente su Berlin NA e sostituita da un piccolo sensore da 2 megapixel per la rilevazione della profondità di campo.

Identiche le restanti specifiche anticipate dalle indiscrezioni: chip Snapdragon 778G, fotocamera frontale da 32 megapixel e tre colorazioni: Emerald Green, Stout Brown e White.

Specifiche di Motorola Edge PStar

Di Motorola Edge PStar è rimasto ignoto il chip che lo alimenterà, ma il fatto che le voci abbiano suggerito l’impiego del modem X55 5G di Qualcomm fa pensare che possa essere impiegato uno Snapdragon 865 o 870. Ci sarebbero poi tre possibilità di scelta in termini di memoria RAM – 6, 8 o 12 GB – e due di spazio di archiviazione – 128 o 256 GB.

Tre le fotocamere al posteriore di Motorola Edge PStar, pare le medesime di Motorola Edge Berlin in variante globale: sensore principale da 108 megapixel, ultra grandangolare da 16 megapixel e infine il teleobiettivo da 8 megapixel. Da 16 megapixel la fotocamera frontale, tre le colorazioni previste: black, white e blue.

Specifiche di Motorola Edge Kyoto

Decisamente limitate invece le informazioni diffuse dai bene informati su Motorola Edge Kyoto, che sono limitate alle fotocamere. In aggiunta a quella frontale per i selfie da 32 megapixel, ci sarebbe al posteriore un gruppo composto da tre sensori: il principale da 108 megapixel, un ultra grandangolare da 8 megapixel e infine un sensore per la rilevazione della profondità di campo da 2 megapixel.

Nessuna info sulla presentazione

Motorola Edge Kyoto sembra essere il componente più economico dei tre, anche se non è possibile affermarlo con certezza alla luce dei dati risicati che sono stati diffusi. Non c’è alcuna informazione sui tempi di rilascio con i tre che potrebbero anche essere ufficializzati in periodi dell’anno diversi.