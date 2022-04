Moto G e G Stylus 5G: ecco le versioni 2022

Motorola ha presentato ufficialmente i nuovi smartphone Moto G 5G e Moto G Stylus 5G, entrambi in versione 2022. I due smartphone hanno parecchie caratteristiche in comune, come la batteria, la fotocamera principale e il sensore per le impronte digitali. Ad accomunare i due device è anche il prezzo, piuttosto conveniente.

Ad entrambi i telefoni Motorola assicura l’aggiornamento del sistema operativo ad Android 13, in uscita questa estate, oltre alle patch di sicurezza per i prossimi tre anni. Guardandoli da vicino, si scopre che il Moto G 5G (2022) e il Moto G Stylus 5G (2022) non sono altro che i successori, rispettivamente, del Moto G 5G (2020) e Moto G Stylus 5G (2021), smartphone che hanno riscosso un buon successo in diversi mercati. Fra i due, il modello G Stylus 5G con lo stylo (il pennino) in dotazione può essere indicato anche per lavorare in mobilità, considerando il generoso pannello e il buon rapporto qualità-prezzo.

Motorola Moto G Stylus 5G (2022): com’è

Il telefono dispone di un display Max Vision OLED Full-HD+ da 6,8 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz (è uno schermo LTPS). Il comparto fotografico è composto da una cam principale da 50 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. La selfie-cam anteriore è da 16 MP.

A bordo si trova il processore Qualcomm Snapdragon 695 accoppiato a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (espandibile fino 1 TB). Anche sul Moto G Stilo 5G (2022) la batteria è da 5.000 mAh, ma il supporto per la ricarica rapida è di tipo TurboPower 10 Qualcomm Quick Charge 3. Le colorazioni disponibili sono Steel Blue e Seafoam Green.

Motorola Moto G 5G (2022): com’è

Il telefono vanta uno schermo LCD HD+ da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 90Hz e un rapporto schermo-corpo di 20:9. Sul retro presenta un modulo a tripla fotocamera con l’obiettivo principale da 50MP, un ultra grandangolare da 2MP e un sensore di profondità da 2MP. La selfie-cam è da 13 MP.

Alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 700, associato a 6GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione interno (espandibili con scheda microSD), il Moto G 5G (2022) conta su una batteria da 5.000mAh con supporto per la ricarica da 10W. L’unico colore disponibile è il Moonlight Gray.

Prezzi e disponibilità

I telefoni saranno a breve disponibili nei mercati degli Stati Uniti e del Canada. Il Moto G Stylus 5G avrà un prezzo di 499,99 dollari, mentre il Moto G 5G di 399,99 dollari. Non è da escludere che almeno uno dei due, se non entrambi, arrivino anche su altri mercati, magari con altri nomi.