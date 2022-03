Motorola G22 ufficiale: è il nuovo low cost

A sorpresa il Motorola Moto G22, smartphone entry level della casa alata, è stato portato ufficialmente sul mercato Europeo e dunque anche in Italia. Il modello è comparso sul sito ufficiale e a questo punto il telefono è atteso sul mercato italiano nelle prossime settimane, a un prezzo che si prevede abbastanza contenuto, vista la scheda tecnica.

Dopo diversi anni passati tra le seconde linee dei produttori di smartphone Android, quest’anno non solo Motorola è riuscita a proesentate un top di gamma vero (Motorola Edge 30 Pro), ma è anche stata la prima a portare sul mercato, anche italiano, uno smartphone con il chip Qualcom Snapdragon 8 Gen 1. Ciò non vuol dire, però, che Motorola voglia abbandonare la fascia media e quella bassa del mercato e l’arrivo, anche in Italia, di Motorola G22 lo conferma. Ecco, quindi, un nuovo telefono 4G Motorola economico che va benissimo per navigare, fare video chiamate o guardare le serie Tv preferite senza spendere (almeno così supponiamo) troppo.

Motorola Moto G22: caratteristiche tecniche

Il processore scelto da Motorola per il G22 è il MediaTek Helio G37, con 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione espandibile a 1 TB con scheda microSD. Su questa base Motorola ha innestato uno schermo da 6,5 pollici con risoluzione HD+, pannello LCD IPS e frequenza di refresh a 90 Hz.

La configurazione delle fotocamere è quadrupla: sensore principale da 50 MP, grandangolare da 8 MP e altri due sensori (macro e profondità) da 2 MP. Come sempre, in caso di configurazioni del genere, a lavorare realmente è quasi sempre la coppia dei primi due sensori (e in particolare il primo), mentre gli altri due sono più per il marketing che per la fotografia.

La fotocamera frontale per i selfie è da 16 MP, la batteria è da 5.000 mAh con ricarica a 15 W, l’audio è mono e il lettore di impronte si trova lateralmente. Sistema operativo Android 12, che notoriamente Motorola lascia quasi stock a parte qualche piccola personalizzazione delle gesture.

Motorola Moto G22: disponibilità e prezzi

Motorola Moto G22 è già presente sul sito Web italiano di Motorola, in tre colori: Cosmic Black (nero), Ice Blue (Blu) e Pearl White (bianco). Tuttavia, non è ancora possibile acquistarlo e neanche prenotarlo, quindi non c’è ancora un prezzo ufficiale.

Ma una stima la possiamo azzardare tenendo conto del precedente Motorola Moto G20: il nuovo telefono economico 2022 di Motorola dovrebbe costare circa 170 euro.