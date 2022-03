È ufficiale: Motorola Frontier sarà il primo top di gamma con fotocamera da 200 MP

Secondo le ultime notizie non confermate il Motorola Frontier (questo il suo nome in codice) sarebbe effettivamente dotato di una fotocamera da 200 MP. La prima al mondo su smartphone. Sono rumors, d’accordo ma si fondano su una certezza: Samsung lo scorso anno presentò effettivamente il sensore IsoCell HP1 da 200 MP e ci si aspettava che debuttasse su uno smartphone Xiaomi quest’anno. Ma sappiamo che non è ancora accaduto e che, a quanto pare, non accadrà.

Il che rende davvero probabile che sia proprio il Motorola a diventare il primo device al mondo a adottare la fotocamera 200 MP di Samsung. In effetti, Xiaomi potrebbe passare a un sensore Sony Exmor mentre le notizie non confermate, lanciate attraverso il social cinese Weibo, riprese su Twitter e dal blog Sammobile, insistono sul fatto che Il sensore Samsung HP1 sia stato effettivamente adottato su uno smartphone di prossima uscita. Infatti, tutti gli indizi sembrano confermare questa possibilità: parliamo ovviamente dell’ultimo fiore all’occhiello, il flagship 2022 di Motorola che è apparso in una foto rubata e mostra una evidente scritta nella parte posteriore della scocca: 200 MP HP1 OIS f/2.2. Più chiaro di così…

Motorola Frontier: come sarebbe fatto

Partiamo dal presupposto che per gestire una fotocamera di tale complessità sia necessario un processore molto potente. E infatti, sembra che a bordo del nuovo motorola possa esserci un processore di fascia altissima: il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ accompagnato da 8 GB o 12 GB di RAM. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, ciò che ci si aspetterebbe è che offra un’opzione da almeno 256 GB. Inutile aggiungere che la connettività sarebbe 5G, visto il chip.

Il design generale del dispositivo sarebbe conforme a quanto ci si aspetta da un terminale del 2022, con uno schermo curvo da 6,67 pollici di diagonale e pannello OLED, molto probabilmente di tipo LTPO 2.0, con frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz.

Ma l’elemento di punta, l’asso nella manica per questo 2022 è il sensore da 200 megapixel che avrebbe una dimensione di tutto rispetto, da ben 1/1.12 pollici e, in linea di massima, potrebbe catturare i dettagli più piccoli delle immagini senza troppi problemi e tantissima luce.

Il secondo sensore sarebbe da 50 megapixel e sarebbe per una fotocamera ultra grandangolare. La configurazione della fotocamera si concluderebbe con un teleobiettivo da 12 megapixel e una fotocamera selfie da 60 megapixel.

Per quanto riguarda la batteria, le voci suggeriscono che Motorola Frontier avrà un accumulatore da 4.500 mAh, con ricarica cablata a 125W e wireles a 50W.

Motorola Frontier: prezzo e disponibilità

C’è chi sostiene che il nuovo Motorola Frontier (questo nome però non sembra sia quello definitivo) possa arrivare già a Maggio, almeno in Cina e in concomitanza con la disponibilità dei nuovi processori Qualcomm, chi invece parla di lancio a Luglio sul resto dei mercati, per la versione global.

Ma qualunque sia il periodo di uscita sappiamo già che considerata l’impostazione tecnica, il prezzo sarà molto elevato: probabilmente, in Europa, oltre 1.500 euro.