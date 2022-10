Motorola G72 ufficiale: è un ottimo medio in 4G

Lo smartphone Motorola Moto G72 debutta ufficialmente in India come telefono di fascia media con connettività solo 4G. Le vendite dovrebbe essere aperte nelle prossime ore e da un primo sguardo alla scheda tecnica ufficiale pubblicata dal marketplace indiano FlipKart, emerge il profilo di un telefono basato su un processore, il MediaTek Helio G99, affiancato da una scheda tecnica equilibrata.

Buono il display con un’ottima frequenza di aggiornamento e luminosità di picco, così come comparto fotografico che consente di scattare immagini e di girare video di buona qualità. Anche la capacità della batteria è ottima e assicura una buona autonomia, abbinata a una ricarica dalla potenza non bassissima per la fascia media.

Motorola Moto G72: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo del nuovo Motorola Moto G72 è il MediaTek Helio G99 (con processo produttivo a a 6 nm) abbinato a tre tagli di memoria: 4/128 GB, 6/128 GB e 8/128 GB.

Il display è di tipo p-OLED HDR10+, da 6,5 pollici e con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. La luminosità di picco è di ben 1.300 nit, quindi lo schermo è ben visibile anche sotto la luce diretta del sole. Il sensore per l’impronta digitale è posto sotto lo schermo.

Sul retro del Motorola Moto G72 troviamo un sensore fotografico principale 108 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è un sensore da 16 MP, con buona apertura focale f/2.2.

La connettività telefonica, come accennato, è solo 4G. C’è il jack da 3,5 mm per le cuffie, il Bluetooth 5.2 per le cuffie wireless, il chip NFC per i pagamenti contactless. La batteria, infine, ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica da 33 W.

Motorola Moto G72: disponibilità e prezzo

Secondo l’ecommerce indiano Flipkart il nuovo smartphone Motorola Moto G72 dovrebbe arrivare a giorni in India. Sappiamo già il suo prezzo: in versione 6/128 GB costerà 18.999 rupie indiane, che corrispondono a poco meno di 240 euro.

Molto probabilmente arriverà anche in Italia, visto che quasi tutta la gamma Motorola Moto G è disponibile nel nostro Paese: il prezzo, tuttavia, sarà ben diverso da quello indiano: basti pensare che, in Italia, il Motorola Moto G62 ha un prezzo di listino di 299 euro. Tuttavia, a differenza del G72 indiano il G62 italiano è un telefono 5G.

E’ possibile, per questo, che Motorola porti in Italia una versione 5G del Moto G72, basata su un chip diverso come, ad esempio, il MediaTek Dimensity 700 5G.