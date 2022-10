Motorola Moto G72 arriva in Italia: quanto costa

Dopo pochi giorni dalla presentazione in India, Motorola Moto G72 è stato finalmente ufficializzato anche in Europa. Questo significa che a breve il medio di gamma della compagnia di Lenovo approderà sul mercato italiano. Si tratta di un buon dispositivo, molto equilibrato, ma che ha un prezzo di lancio probabilmente eccessivo a causa della connessione 4G. Quest’anno, purtroppo, è così: il prezzo medio dei telefoni è in crescita e bisogna attendere le offerte migliori. Sarà così anche per Motorola Moto G72.

Motorola Moto G72: com’è

Motorola Moto G72 è uno smartphone di fascia medio-bassa con display OLED FHD+ da 6,6 pollici HDR10+, con refresh rate fino 120Hz e rapporto schermo-corpo dell’86,45%. Il processore è il MediaTek Helio G99, accompagnato a 6/8 GB di RAM DDR4x e 128 GB di memoria interna UFS 2.1, espandibile con microSD.

Moto G72 ha un sensore fotografico principale da 108 MP (f/1,7), una fotocamera grandangolare e di profondità da 8 MP (f/2,2) e una macro da 2 MP (f/2,4). La selfie camera da 16 MP (f/2,45) è inserita nel foro al centro dello schermo.

Moto G72 è uno smartphone solo 4G, ma ha il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, il chip NFC, il jack da 3,5mm e logicamente anche il GPS. L’audio è stereo, compatibile Dolby Atmos, e ci sono 2 microfoni.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e la ricarica ha una potenza di 33 W. Il sistema operativo del nuovo telefono di fascia medioàbassa di Motorola ha Android 12.

Motorola Moto G72: prezzo e disponibilità

Il Moto G72 arriverà in Italia nelle prossime settimane, al prezzo di 329,90 euro nella variante con 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno e con due opzioni di colore Meteorite Black e Polar Blue. A quel prezzo non sarà inizialmente allettante, ma prevediamo che andrà successivamente in sconto: con un prezzo inferiore di una cinquantina di euro sarà un ottimo compromesso.