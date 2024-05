Tra i produttori di smartphone più apprezzati dal grande pubblico, c’è sicuramente Motorola che nel tempo ha saputo conquistare gli utenti con device di qualità da acquistare al giusto prezzo.

Tra le proposte più interessanti del colosso della tecnologia c’è il Motorola Edge 40 Neo¸ uno dei prodotti di fascia intermedia della generazione precedente, con una buona fotocamera e una grande batteria e che, con le offerte su Amazon ora ha un prezzo che scende addirittura sotto i 300 euro. Uno sconto del genere non capita tutti i giorni e chi ha bisogno di un nuovo smartphone non può sicuramente voltarsi dall’altra parte.

Il Motorola Edge 40 Neo ha un display P-OLED che misura 6,55 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel), refresh rate a 144 Hz e luminosità di picco di 1.300 nit.

Il processore è un MediaTek Dimensity 7030 affiancato in questa offerta specifica da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di l’archiviazione, non espandibile.

Due le fotocamere in dotazione, con un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e uno ultra-grandangolare da 13 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Tra le opzioni di connettività ci sono il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C, il chip per l’NFC e le diverse soluzioni per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, con una ricarica via cavo veloce a 68 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia proprietaria Moto My UX.

Infine il Motorola Edge 40 Neo ha anche la certificazione IP68 che ne attesta la resistenza alla polvere e all’acqua, anche in caso di brevi immersioni.

Il Motorola Edge 40 Neo è uno smartphone di fascia intermedia, con caratteristiche tecniche realmente utili all’utente come la grande batteria, la ricarica molto veloce, la buona fotocamera principale e, soprattutto, la resistenza all’acqua e alla polvere. Tutte funzioni che, nell’uso quotidiano, fanno la differenza e giustificano il prezzo del prodotto.

Il prezzo di listino presso venditori di terze parti è di è di 399,90 euro, ma grazie all’ottima offerta Amazon si scende fino a 294,99 euro (-26%, -104,91 euro), uno sconto davvero molto interessante, l’ideale per chi deve comprare uno smartphone e non vuole spendere cifre esagerate.

