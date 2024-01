Fonte foto: Motorola

Motorola continua il programma di rinnovamento della sua famiglia di smartphone con il lancio di due nuovi modelli: arrivano sul mercato i nuovi Motorola Moto G04 e Motorola Moto G24. Si tratta di due modelli di fascia bassa che debuttano con Android 14 già preinstallato e con un prezzo molto accessibile.

Motorola Moto G04: caratteristiche tecniche e prezzo

Il Motorola Moto G04 è il nuovo entry level della gamma Moto G. Lo smartphone ha un display IPS LCD da 6,6 pollici, con risoluzione HD+ (720×1.600 pixel) e refresh rate di 90 Hz. Tra le specifiche troviamo il chip Unisoc T606. Si tratta di un chip molto basilare, con CPU octa core dotata di due core Cortex A75 da 1,6 GHz e sei core Cortex A55 da 1,6 GHz, realizzato con processo produttivo a 12 nm. Questo SoC è stato utilizzato da Motorola già nel 2021, sul Moto E20.

Tra le specifiche troviamo anche 4 GB di memoria RAM, 64 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh, con ricarica da 15 W. Da notare anche una fotocamera posteriore singola da 16 Megapixel e una fotocamera anteriore da 5 Megapixel. Lo smartphone, certificato IP52, ha il jack audio da 3,5 mm e integra un sensore di impronte digitali laterale. C’è anche il chip NFC. Il sistema operativo è Android 14.

Il Motorola Moto G04 viene venduto in Italia con un prezzo di 129,90 euro.

Motorola Moto G04

Motorola Moto G04

Motorola Moto G24: caratteristiche tecniche e prezzo

La seconda novità di casa Motorola è rappresentata dal Motorola Moto G24. Il modello in questione si posiziona in una fascia più alta rispetto a G04. Tra le specifiche troviamo il SoC MediaTek Helio G85, con processo produttivo a 12 nm e CPU octa core composta da due core Cortex A75 da 2 GHz e sei core Cortex A55 da 1,8 GHz. Anche in questo caso, il chip è già stato utilizzato da Motorola nel 2021, con il Moto G31.

La scheda tecnica include un display IPS LCD da 6,6 pollici, con risoluzione HD+ e refresh rate di 90 Hz e un foro per la fotocamera anteriore. Ci sono, inoltre, 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre a una batteria da 5.000 mAh, con ricarica da 15 W. C’è anche la certificazione IP52.

Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel per le macro, e una fotocamera anteriore da 8 Megapixel. A completare le specifiche troviamo un sensore di impronte digitali laterale, il chip NFC e il jack audio da 3,5 mm. Il sistema operativo è Android 14.

Al momento, non è ancora noto il prezzo in Italia del nuovo Motorola Moto G24. Lo smartphone dovrebbe essere commercializzato con un prezzo di circa 150 euro.