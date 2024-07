Motorola Moto g54 5G, con l'offerta Amazon l'affare è servito

Il Motorola Moto g54 5G è uno smartphone di fascia medio-bassa, semplice e con una scheda tecnica ideale per l’utilizzo quotidiano. Su Amazon è in super offerta

Fonte foto: Motorola

Acquistare uno smartphone di fascia medio-bassa non vuol dire accontentarsi di un qualsiasi device a patto che il prezzo sia basso e, con un po’ di impegno, anche in questa fascia di prezzo è possibile trovare qualche bella sorpresa, basta sapere dove cercare.

E tra i telefoni che più rispecchiano questa descrizione c’è il Motorola Moto g54 5G un dispositivo con una scheda tecnica immediata e senza eccessi e con tutto il necessario per affrontare al meglio l’utilizzo quotidiano, incluso l’accesso alla rete 5G che in questa fascia di prezzo non è da dare per scontato.

Inoltre, per le prossime ore grazie alle offerte su Amazon, il prezzo arriva al minimo storico e può essere portato a casa per poco più di 150 euro e uno sconto del genere rappresenta un’occasione da non lasciarsi sfuggire che rende un po’ più semplice acquistare un nuovo smartphone.

Motorola Moto g54 5G– MediaTek Dimensity 7020 – Versione 12/256 GB

Motorola Moto g54 5G: scheda tecnica

Il Motorola Moto g54 5G ha un display LCD che misura 6,5 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz.

Il processore all’interno di questo smartphone è un MediaTek Dimensity 7020 a cui si affiancano, per questa offerta specifica, 12 GB di RAM e 256 GB di memoria, che l’utente può espandere fino a 1 TB acquistando scheda microSD.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 16 MP. Certamente non un cameraphone ma grazie al sensore principale è in grado di garantire scatti più che interessanti alle giuste condizioni.

Sul fronte delle connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 5, sono il Bluetooth 5.3, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, il chip per l’NFC e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC. Cosa da non sottovalutare la compatibilità di questo smartphone con le eSIM, una vera rarità in questa fascia di prezzo e sicuramente una caratteristica molto apprezzata. Il comparto audio comprende due altoparlanti certificati Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo da 15 W. Infine il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria My Moto UX.

Motorola Moto g54 5G: l’offerta Amazon

Motorola Moto g54 5G ha un prezzo di listino di 249,90 euro, ma grazie alle ottime offerte su Amazon si può acquistare questo telefono a 156,50 euro (-37%, -93,4 euro) un ottimo sconto che può aiutare gli indecisi a fare questo passo e a cambiare il proprio smartphone con un nuovo modello.

