Moto G84, a questo prezzo è da comprare subito: sconto incredibile

Motorola è uno dei brand storici nel mondo della telefonia ed è stata anche in grado di effettuare il passaggio dai telefonini old style agli smartphone. E lo ha fatto seguendo la propria filosofia: smartphone iconici con un design riconoscibilissimo e materiali di alta qualità. In questo filone rientra il Moto G84, uno smartphone che si posiziona nella fascia dei medio di gamma, una delle più ambite dai produttori. Un telefono con un’ottima scheda tecnica e da oggi anche con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il merito è dell’offerta shock che trovi su Amazon: grazie allo sconto del 34% lo trovi al minimo storico risparmiando ben 100 euro. Una promo niente male e che testimonia l’attenzione del sito di e-commerce per questa fascia di prezzo.

Il Moto G84 ha tutto quello che richiedi a un dispositivo di questo tipo, a partire da uno schermo fluido e con un’ottima risoluzione. A bordo trovi anche un processore Snapdragon con modem 5G incluso e una fotocamera di livello professionale da 50 megapixel che assicura ottimi scatti e video. Non manca una batteria che dura tutto il giorno e una ricarica rapida che viene in soccorso nei momenti più difficili. Insomma, uno smartphone medio di gamma da acquistare subito, con la garanzia assicurata da Motorola.

Motorola Moto G84 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Minimo storico e offerta imperdibile per il Motorola Moto G84. Lo smartphone lowcost è disponibile con uno sconto del 34% che fa scendere il prezzo a soli 199 euro, con un risparmio netto di 100 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando viene effettuato l’ordine). Per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo, in modo da testare fino a fondo il dispositivo.

Moto G84: le caratteristiche tecniche

Concretezza e affidabilità. Queste le due parole chiave con cui sintetizzare la scheda tecnica dello smartphone lowcost di Motorola. Un dispositivo con cui ti puoi togliere tante soddisfazioni spendendo relativamente poco, come abbiamo appena visto.

Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica partendo dal display. Il Moto G84 è dotato di un display pOLED da 6,5 pollici con risoluzione FHD e colori realistici con contrasti super definiti. La luminosità è elevata, ma a fare la differenza è il refresh rate fino a 120 Hz che lo rende fluido e scattante con qualsiasi contenuto, soprattutto social e videogame. La potenza è assicurata dall’ottimo processore Snapdragon 695 (con modem 5G) con ben 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Per essere uno smartphone lowcost è equipaggiato anche con un ottimo comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Un comparto equilibrato e che assicura foto e video perfetti in ogni situazione. La fotocamera frontale, invece, è da 16 megapixel. Nell’app fotocamera trovi anche il supporto dell’intelligenza artificiale e tanti filtri per impreziosire i tuoi scatti.

Concludiamo con una batteria da ben 5.000mAh che ti accompagna fino a fine giornata e con un utilizzo normale copri fino a due giorni. Nel momento del bisogno poi chiedere l’aiuto della ricarica TurboPower da 30W che impiega poco meno di un’ora per avere il 100% di autonomia.

