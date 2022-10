Motorola prepara un nuovo smartwatch: è Moto Watch 200

Motorola potrebbe presto lanciare un nuovo dispositivo, il Moto Watch 200, un nuovo smartwatch dopo Moto Watch 100, lanciato a fine 2021. Quello degli smartwatch è un mercato secondario per Motorola, tanto che il Moto Watch 100 è prodotto su licenza da un’altra azienda, la ebuynow ecommerce Ltd. La stessa azienda ora produrrà il nuovo modello e sappiamo già alcune caratteristiche tecniche.

Moto Watch 200: come sarà

Grazie alla certificazione FCC (Federal Communications Commission), alcune delle caratteristiche del nuovo smartwatch di Motorola sono state rivelate. Identificato con il nome in codice MOSWZ200, il Moto Watch 200 ha una scocca dalla forma rettangolare con angoli arrotondati e due pulsanti alla destra del quadrante. Si tratta di un design molto diverso da quello del Moto Watch 100 (in foto), che presentava una forma circolare.

Moto Watch 200 avrà il GPS integrato, la scocca in alluminio, un sensore per la frequenza cardiaca, connettività Bluetooth LE e grado di impermeabilità fino a 5 ATM e sarà in grado, stando alla documentazione depositata alla Federal Communications Commission, di monitorare l’attività fisica e il sonno, oltre a tenere sotto controllo il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2).

Sebbene non sia indicato espressamente all’interno della cartella della FCC, il dispositivo indossabile di Motorola dovrebbe avere come sistema operativo il Moto Watch OS proprietario.

Moto Watch 100, infatti, ha a bordo una batteria da 355 mAh, con ricarica da 0 al 100% in 1 ora, e fino a 14 giorni di autonomia. Dal Moto Watch 200 ci si aspettano dati simili.

Moto Watch 200: prezzo e disponibilità

Il Moto Watch 200 potrebbe debuttare nelle prossime settimane, probabilmente a metà novembre (ad un anno dal predecessore, quindi). Sull’arrivo in Italia, purtroppo, al momento non sono emerse indicazioni. Ma il precedente Moto Watch 100 è arrivato in Italia, quindi c’è da sperare nell’arrivo anche di Moto Watch 200.

Per quanto riguarda il prezzo, il Moto Watch 200 potrebbe essere di circa 100 dollari. Ricordiamo che il precedente modello, il Moto Watch 100 fu annunciato a 99,99 dollari ed è arrivato in Italia a 109,99 euro.