Motorola Edge 30 Ultra: il primo top da 200 MP

In un periodo dell’anno dominato dall’arrivo dei nuovi smartphone pieghevoli, vedi Motorola RAZR 2022, Xiaomi Mix Fold 2, Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4, e dei nuovi smartphone con focus sulla potenza bruta, vedi OnePlus 10T e Redmi K50 Extreme Edition, il brand Motorola prova a proporre qualcosa di inedito sul mercato, presentando il primo smartphone con fotocamera da 200 MP: il nuovo Motorola Edge 30 Ultra.

Questa tipologia di sensori di nuova generazione è stata presentata già lo scorso anno da Samsung ma, finora, nessun produttore (neanche Samsung) aveva mai implementato un tale sensore all’interno di uno dei propri dispositivi. A rompere il ghiaccio ci ha pensato Motorola che ha presentato il nuovo Edge 30 Ultra, anche se il modello destinato al mercato cinese si chiama ufficialmente Motorola X30 Pro, fiore all’occhiello della gamma 2022 della casa alata: si tratta di uno smartphone dotato di specifiche tecniche di prim’ordine, anche per quanto riguarda il comparto fotografico; Motorola cerca l’ingresso in grande stile nella ristretta cerchia dei top camera-phone.

Motorola Edge 30 Ultra: specifiche tecniche

Samsung ha presentato, tra 2021 e 2022, due sensori fotografici da 200 MP chiamati rispettivamente ISOCELL HP1 e ISOCELL HP3: dal momento che nemmeno il colosso sudcoreano ha finora deciso di dotare uno dei propri smartphone di punta di questo sensore (potrebbe toccare al Galaxy S23 Ultra del prossimo anno), ci ha pensato Motorola che, con il nuovo Edge 30 Ultra, porta al debutto sul mercato degli smartphone il primo sensore fotografico da 200 MP.

Nello specifico, la scelta è ricaduta sull’ISOCELL HP1, quello più grande e con maggiore qualità dei due, un sensore con formato di 1/1,22", sfruttabile tramite pixel binning di tipologia 4 in 1 (raccoglie le informazioni di quattro pixel in 1) per ottenere foto a 50 MP o, addirittura, di tipologia 16 in 1 per ottenere foto a 12,5 MP.

Completano il comparto fotografico posteriore, triplo, un sensore ultra-grandangolare da 50 MP (angolo di visione a 117°) e un teleobiettivo da 12 MP che consente di ottenere uno zoom ottico 2X. La fotocamera anteriore, invece, è da 60 MP e viene collocata all’interno di un foro circolare e centrato, posizionato nella parte superiore del display.

A proposito di display, Motorola Edge 30 Ultra può contare su un ampio display OLED da 6,67 pollici con risoluzione QHD+, curvo ai bordi (caratteristica tipica di modelli più preziosi della gamma che migliora l’ergonomia dello smartphone), che offre una frequenza di aggiornamento a 144 Hz e una luminosità pari a 1.000 nit. Per godere al meglio dei contenuti multimediali anche dal punto di vista dell’audio, Motorola ha inserito altoparlanti stereo con certificazione Dolby Atmos.

Per spingere il proprio top di gamma, anche Motorola ha optato per lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, un chipset comunissimo (per tante buone ragioni) tra le novità dell’ultimo periodo che puntano su prestazioni da fascia top: al potentissimo ed efficientissimo SoC, Motorola ha affiancato 8 o 12 GB di memoria RAM e 128, 256 o 512 GB di spazio di archiviazione, non espandibili, e un sistema di dissipazione a 11 strati con camera di vapore, utile per mantenere fresco il dispositivo, anche se sotto stress.

Lo smartphone, che supporta le reti 5G ed è completissimo dal punto di vista della connettività, è dotato di una batteria da 4610 mAh capace di ricaricarsi a 125 W via cavo e a 50 W in modalità wireless (disponibile anche inversa a 10 W). Lato software, in conclusione, troviamo la MyUI 4.0 basata su Android 12.

Edge 30 Ultra: prezzi e disponibilità

Motorola Edge 30 Ultra è disponibile in Cina, nelle tre colorazioni nero, blu e bianco, e viene proposto a prezzi davvero interessanti (va comunque tenuto conto che, in caso di arrivo dello smartphone in Italia, i prezzi sarebbero sensibilmente più alti per via delle tasse e dei costi di importazione):

Motorola Edge 30 Ultra, 8/128 GB: 3.499 yuan (503 euro al cambio attuale)

Motorola Edge 30 Ultra, 12/256 GB: 3.999 yuan (575 euro)

Motorola Edge 30 Ultra, 12/512 GB: 4.299 yuan (618 euro)

Come anticipato, il terminale è attualmente commercializzato unicamente sul mercato cinese come Motorola X30 Pro. Non vi sono informazioni precise circa il lancio internazionale che, comunque, dovrebbe avvenire nei prossimi mesi.