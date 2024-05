Motorola Razr 40 Ultra, un ottimo pieghevole a un prezzo super

Tra i device più ambiti dai consumatori ci sono sicuramente i foldable, i nuovissimi smartphone pieghevoli che con il loro innovativo fattore di forma hanno portato una bella novità nel settore.

Oltre a questo, però, parliamo anche di un comparto tecnico di fascia alta, che sta gradualmente raggiungendo quello dei top di gamma più "classici", aumentando non poco il valore di questi dispositivi e attirando ad essi anche gli utenti più esigenti.

Bisogna dire che non si parla di dispositivi economici e questi prezzi così elevati, spesso, possono scoraggiare le persone che preferiscono ripiegare su soluzioni altrettanto potenti ma più economiche, rinunciando chiaramente all’idea di un pieghevole.

Con Amazon, però, acquistare un foldable diventa un po’ più semplice e tra le offerte più interessanti dell’e-commerce troviamo quella per il Motorola Razr 40 Ultra che può essere acquistato al minimo storico, scendendo addirittura sotto i 700 euro.

Motorola Razr 40 Ultra – Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 – Versione 8/256 GB

Il Motorola Razr 40 Ultra ha un display principale pOLED che misura 6,9 pollici, ha una risoluzione FHD+ (2.640×1.080 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 165 Hz e luminosità di picco di 1.400 nit. Lo schermo esterno, invece, è un pOLED da 3,6 pollici, con risoluzione 1.056×1.066 pixel e refresh rate di nuovo fino a 144 Hz.

Il processore scelto da Motorola è un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a cui si affiancano 8 GB di RAM e 256 GB di memoria, non espandibile. Due le fotocamere in dotazione, con la principale da 12 MP (f/1.5) con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS) e una ultra-grandangolare da 13 MP (f/1.5). La fotocamera frontale è da 32 MP (f/2.4).

Le opzioni di connettività comprendono il 5G, il WiFI 6E, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, l’NFC, l’USB-C 2.0 e le varie opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti. Sul fronte dell’audio, invece, ci sono due altoparlanti certificati Dolby Atmos e compatibili con l’Audio spaziale Qualcomm Snapdragon Sound e tre microfoni.

La batteria è da 3.800 mAh con ricarica cablata da 30 W e ricarica wireless a 5 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia proprietaria MyUX. Infine lo smartphone è certificato IP52, ed è dunque resistente alla polvere e alle gocce d’acqua.

Il Motorola Razr 40 Ultra è un device di fascia medio-alta, con una scheda tecnica che può garantire prestazioni più che interessanti. Tra le specifiche spicca sicuramente l’ottimo processore Qualcomm che, seppur non più recentissimo, ha già dato ampiamente prova delle sue potenzialità. Più che buoni anche i due display che, come tutti gli OLED, garantiscono colori brillanti e neri assoluti.

Il prezzo di listino da venditori di terze parti è di 1.199 euro ma con le offerte Amazon si scende a 667 euro (-44%, -532 euro), uno sconto davvero irripetibile, che rende questo foldable decisamente più accessibile.

