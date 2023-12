Motorola RAZR 40 Ultra, il prezzo è eccezionale: sconto mai visto prima

Fonte foto: Motorola

Il Motorola RAZR è un telefono che ha fatto la storia della telefonia. Il suo design a conchiglia e le sue funzioni innovative trasformarono il mercato della telefonia nei primi anni del nuovo millennio. Non è un caso che l’azienda statunitense ha riutilizzato lo stesso brand per il lancio del suo primo smartphone pieghevole, avvenuto oramai un paio di anni fa. Una vera novità per il mercato, diventata rivoluzionaria con il nuovo Motorola RAZR 40 Ultra. Lanciato da pochi mesi, è uno degli smartphone pieghevoli più performanti e utili tra quelli disponibili sul mercato. Motorola ha valorizzato il design a conchiglia, utilizzando uno schermo pieghevole e utilizzando alcune delle migliori componenti sul mercato.

Uno smartphone che per Natale è in offerta anche a un super prezzo. Il merito è della promo natalizia di Amazon che fa scendere il prezzo al minimo storico e permette di risparmiare quasi 400 euro su quello di listino. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Un’occasione più unica che rara per fare un vero affare e portarsi a casa uno smartphone che viene direttamente dal futuro.

Motorola RAZR 40 Ultra: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il prezzo del Motorola RAZR 40 Ultra è una di quelle occasioni alle quali è difficile dire di no. Oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 31% che lo fa scendere a 830,11€, il più basso mai raggiunto sul sito di e-commerce. Il risparmio è davvero interessante: quasi 400 euro. Il telefono pieghevole è già disponibile per l’acquisto e la consegna avviene in pochissimi giorni. Come per tutti i prodotti acquistati in questi giorni, il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio per darti modo di regalarlo per Natale e avere tutto il tempo necessario per rispedirlo indietro.

Motorola RAZR 40 Ultra: la scheda tecnica

Rispetto ai modelli precedenti, il Motorola RAZR Ultra 40 presenta novità tutt’altro che trascurabili. La più importante la trovi nella parte esterna, dove il Motorola ha deciso di dotare il suo smartphone pieghevole con uno schermo pOLED da ben 3,6 pollici. Display che puoi utilizzare per fare tantissime attività differenti senza dover aprire lo smartphone: sono stati sviluppati dei widget ad hoc per scattare immagini e registrare video utilizzando le due fotocamere esterne, gestire la riproduzione musicale su Spotify, accedere alle app che si utilizzano con più frequenza e anche guardare velocemente dei video su YouTube. Insomma, uno schermo polifunzionale e che rende il Motorola RAZR Ultra 40 veramente unico.

Una volta aperto, ti accoglie uno schermo pOLED da 6,9 pollici ad alta risoluzione con refresh rate fino a 165 Hz che rende tutto più fluido e scorrevole. Si tratta di uno dei valori più alti che trovi sul mercato. Non manca un comparto tecnico di livello assoluto: processore Snapdragon 8+ Gen 1 con a supporto 8GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Quanto basta per avere il massimo della potenza e anche tutto lo spazio a disposizione per salvare immagini e video.

A proposito di immagini e video, il Motorola RAZR Ultra 40 è dotato anche di un ottimo comparto fotografico. Nella parte esterna trovi una doppia fotocamera con un sensore da 12 megapixel e l’altro da 13 megapixel. La fotocamera per i selfie è da 32 megapixel. Grazie al suo design unico, puoi dare libero sfogo alla tua fantasia e trovare inquadrature che non sono possibili con gli altri dispositivi.

La batteria ti accompagna fino a fine giornata e grazie alla ricarica rapida da 33W puoi avere velocemente della carica extra nel momento del bisogno. Lo smartphone ha superato anche diversi test di resistenza.

