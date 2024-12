Fonte foto: Motorola

Per chi vuole acquistare un telefono Android per Natale che unisca design innovativo e prestazioni elevate, la scelta non può che ricadere su uno smartphone pieghevole.

Tra i prodotti più interessanti sul mercato c’è il Motorola Razr 50, uno dei foldable più recenti di Motorola, caratterizzato da un look elegante e un comparto hardware di fascia medio-alta, l’ideale per l’utilizzo quotidiano e non solo. Parliamo, insomma, della soluzione ideale per chi vuole distinguersi dalla massa ma senza rinunciare alle prestazioni e all’affidabilità di un buon mid-range.

Proprio in queste ore, grazie all’esclusiva offerta su Amazon questo device può essere acquistato a un prezzo d’occasione, con uno sconto del 33%.

Motorola Razr 50– MediaTek Dimensity 7300X– Versione 8/256 GB

Motorola Razr 50: scheda tecnica

Il Motorola Razr 50 ha un display interno LTPO AMOLED che misura 6,9 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.640 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e 3.000 nit di luminosità di picco.

Il display esterno, invece, è un AMOLED da 3,6 pollici, con risoluzione 1.056×1066 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz e luminosità di picco di 1.700 nit. A protezione del pannello esterno un robusto vetro Corning Gorilla Glass Victus.

Il processore in dotazione è un MediaTek Dimensity 7300X a cui si affiancano in questa offerta specifica 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile.

Il comparto fotografico è composto da sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e da un sensore ultra-grandangolare da 13 MP. La fotocamera anteriore è da 32 MP.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6E, il Bluetooth 5.4, l’USB-C 2.0, il chip per l’NFC e le diverse tecnologie per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria ha una capacità di 4.200 mAh, con ricarica via cavo da 30 W e ricarica wireless da 15 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia proprietaria Moto My UX.

Presente, infine, la certificazione IPX8 che attesta che il Motorola Razr 50 è resistente all’acqua, anche in caso di brevi immersioni.

Motorola Razr 50: l’offerta su Amazon

Per portare a casa il Motorola Razr 50 bisogna spendere 899 euro, tuttavia approfittando dell’ottima offerta su Amazon ancora per qualche ora il prezzo scende a 599,25 euro (-33%, -299,75 euro), uno sconto davvero irripetibile che permette di fare, o di farsi, un gran bel regalo di Natale tech.

