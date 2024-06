Motorola Razr 50 e Razr 50 Ultra ufficiali: caratteristiche e prezzi

Fonte foto: Motorola

Motorola aggiorna la sua gamma di smartphone pieghevoli con il debutto, per ora solo in Cina, dei nuovi Motorola Razr 50 e Motorola Razr 50 Ultra. Si tratta degli eredi dei Razr 40, svelati lo scorso anno e distribuiti anche in Europa da Motorola. I due nuovi pieghevoli di Motorola arriveranno sul mercato globale nel corso delle prossime settimane.

Motorola Razr 50 Ultra: caratteristiche e prezzo

Il nuovo Motorola Razr 50 Ultra è il top di gamma della nuova serie Razr 50. Lo smartphone è dotato di un display LTPO AMOLED pieghevole, con diagonale di 6,9 pollici, risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 165 Hz. Il pannello ha una luminosità di picco di 3.000 nit.

Sulla scocca esterna c’è un secondo display, con pannello LTPO AMOLED da 4 pollici, con risoluzione di 1.272×1.080 pixel e refresh rate di 165 Hz. Si tratta di una soluzione già introdotta lo scorso anno, con il Razr 40 Ultra, e riproposta da Motorola. Il pannello estero permette di utilizzare lo smartphone anche da chiuso.

Il Motorola Razr 50 Ultra è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, il chip con cui Qualcomm ha proposto ai produttori Android una soluzione alternativa al top di gamma Snapdragon 8 Gen 3, in grado di contenere i costi e di garantire prestazioni eccellenti. Il chip è affiancato a varie combinazioni di RAM (8/12 GB) e storage UFS 4.0 (256/512 gb).

Lo smartphone ha una batteria da 4.000 mAh, con ricarica rapida da 45 W e ricarica wireless da 15 W, e una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel e sensore teleobiettivo da 50 Megapixel con zoom ottico 2x. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14. Il sensore di impronte digitali è laterale.

Il nuovo Razr 50 Ultra è già in vendita in Cina con tre colorazioni (Dill, Navy Blazer e Peach Fuzz) e con prezzi a partire da 5.699 yuan, pari a circa 730 euro, per la versione 12/256 GB.

Motorola Razr 50: caratteristiche e prezzo

Il Motorola Razr 50 ripropone il layout a due display. C’è un display pieghevole LTPO AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 144 Hz oltre a un display esterno AMOLED da 3,6 pollici, con risoluzione di 1.056×1.066 pixel.

Il chip scelto da Motorola per il suo Razr 50 è il nuovo MediaTek Dimensity 7300X, svelato poche settimane da MediaTek e pensato in modo specifico per gli smartphone pieghevoli di fascia media. Il chip in questione è affiancato da 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage UFS 2.2.

La batteria è da 4.200 mAh, con ricarica rapida da 30 W e ricarica wireless da 5 W. Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel, oltre a una fotocamera anteriore da 32 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 e il sensore di impronte digitali è laterale.

Anche il Razr 50 è già in vendita in Cina, con tre colorazioni (Steel Wool, Pumice Stone e Arabesque) e prezzi da 3.699 yuan, pari a circa 475 euro, per la versione 8/256 GB. La versione Ultra, quindi, costa circa il 50% in più rispetto alla versione base del pieghevole di Motorola.