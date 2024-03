Moulinex, la friggitrice ad aria a prezzo stracciato: sconto mai visto prima

Fonte foto: Amazon

Semplice, funzionale, capiente, compatta. Questi gli aggettivi che sintetizzano al meglio la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe, un elettrodomestico che funge da alleato ideale per quanti vogliono cucinare in modo salutare senza rinunciare al gusto. Qualche esempio? Il display è posto in alto ed è estremamente intuitivo. Consente di preparare facilmente fino a 8 tipi di pietanze diverse, quindi semplice da usare anche per i neofiti in cucina. Dalle dimensioni estremamente compatte, si inserisce bene in ogni cucina senza occupare particolare spazio. Ciò nonostante permette di preparare pietanze fino a 6 persone.

Bene, oggi puoi fare tua la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe a un prezzo da considerarsi, senza esagerazioni, al minimo storico. Il merito è dello sconto del 64% che ti fa risparmiare quasi 150 euro sul prezzo di listino. Grazie all’immediata disponibilità del prodotto in magazzino, lo otterrai subito a casa e potrai testarlo per 30 giorni. Insomma, tanti vantaggi da non perdere per dare una svolta alle tue cene con gli amici o ai pranzi di tutti i giorni in famiglia.

Moulinex Easy Fry Deluxe: prezzo e sconto su Amazon

Un prezzo veramente speciale quello disponibile oggi su Amazon per la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe. Grazie al mega sconto del 64% presente su Amazon la paghi solamente 79,99 euro, il minimo storico di quest’ultimo periodo e uno dei migliori di sempre. Al momento è una delle friggitrice con il rapporto qualità-migliore migliore di tutto il web. Il risparmio rispetto al prezzo consigliato sfiora i 150 euro e la disponibilità è immediata: la ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e quando effettuate l’ordine). Per fare il reso gratuito avete a disposizione sempre 30 giorni di tempo.

Moulinex Easy Fry Deluxe: le caratteristiche tecniche

Approfondiamo le caratteristiche tecniche della friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe, fino ad ora solo accennate. Partiamo dal vantaggio più importante, quello relativo al fatto che consenta di preparare pietanze croccanti e dorati praticamente senza olio, con il 99% in meno di grassi aggiunti. Quindi, non dovrai rinunciare alla buona tavola. Abbiamo poi detto che permette di preparare fino a 8 pietanze: patatine, cotolette, gamberetti, torte, pizza, pesce, grill e arrosto.

Facile da pulire, anche nella lavastoviglie. Facile da usare, i tastini sono posti sulla parte superiore ed estremamente tattili. Potrai regolare la temperatura da 80°C a 200°C. Dimensioni abbastanza grandi che permettono di cucinare per la famiglia o amici fino a 6 persone. Tutti apprezzeranno le tue novità in cucina grazie alla friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe.

