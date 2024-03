Moulinex, la friggitrice ad aria oggi costa la metà: offerta incredibile

Fonte foto: Moulinex

L’elettrodomestico più ricercato per la cucina è sempre lei, la regina delle vendite degli ultimi anni: la friggitrice ad aria. Questo piccolo elettrodomestico per la cucina ha in pochissimo tempo conquistato le cucine di milioni di famiglie italiane, in un modo del tutto inaspettato. I motivi di questo successo sono tanti: grande facilità di utilizzo, multifunzione e soprattutto un prezzo alla portata di tutti. Anche i modelli più avanzati sono disponibili a un prezzo non troppo elevato e quando li trovi in offerta diventano dei veri bestseller. Come capita oggi con la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe, disponibile su Amazon con uno sconto del 56% che fa crollare il prezzo al minimo storico di quest’ultimo periodo.

Si tratta di una friggitrice ad aria versatile e perfetta per la tua cucina. Non occupa troppo spazio e permette di cucinare piatti per 3-4 persone. Puoi preparare veramente di tutto, dalle classiche patatine, fino alla carne o le verdure grigliate. Dalla console dei comandi posizionata nella parte superiore puoi scegliere tra 8 differenti modalità di cottura. L’utilizzo dell’olio viene ridotto al minimo e prepari cibi più gustosi e sani. A questo prezzo è un’occasione da non farsi scappare.

Moulinex Easy Fry Deluxe

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Moulinex Easy Fry Deluxe: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il prezzo della friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe è crollato a soli 99,99 euro grazie allo sconto Amazon del 56%. La paghi meno della metà e approfitti di una delle migliori offerte di questo momento per una friggitrice ad aria. Il risparmio supera i 100 euro e fai un super affare. La disponibilità della friggitrice ad aria è immediata e la consegna viene effettuata anche in meno di ventiquattro ore (dipende da quando e da dove viene effettuato l’ordine). Beneficia dei vantaggi riservati agli utenti Prime e per il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo da quando effettui l’ordine.

Moulinex Easy Fry Deluxe

Moulinex Easy Fry Deluxe: le caratteristiche tecniche

Abbiamo detto più volte che la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe permette di mangiare in modo salutare. Ma cosa significa? Semplicemente che consente di preparare pietanze croccanti e dorate praticamente senza olio, con oltre il 99% in meno di grassi saturi. Questo è possibile grazie alla tecnologia Air Pulse, che produce un vortice di aria calda che fa in modo che la cottura sia uniforme. La temperatura oscilla tra gli 80° e i 200 gradi.

Compatta ma al contempo capiente, la friggitrice ad aria Moulinex consente di cucinare pietanze fino a un massimo di 4-5 persone. Il display con la console dei comandi si trova in alto ed è semplice da utilizzare. Le modalità di cottura sono otto: patatine, cotolette, gamberetti, torte, pizza, pesce, grill e arrosto. Dunque, dal dolce al salato, dagli snack alle cene, dal pranzo al brunch.

Moulinex Easy Fry Deluxe