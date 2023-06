Moulinex, l'impastatrice non è mai stata così economica: prezzo crollato

Impasti per pizza e pane. O per dolci, a seconda dei gusti. Aiutante infaticabile per preparare creme con le quali farcire torte, cornetti e dolci di ogni tipo. Insomma, un sous-chef sempre pronto ad aiutarvi tra i fornelli, esaudendo ogni vostro desiderio o fantasia culinaria. O quasi.

L’impastatrice planetaria Moulinex Masterchef Grande è infatti molto più di quello che sembra. Oltre a essere utilissima nella preparazione di impasti e preparati sia dolci sia salati, può essere utilizzata anche per sminuzzare ingredienti e molto altro ancora. Un elettrodomestico capace di trasformarsi in robot da cucina tuttofare, versatile ed estremamente valido. Oltre che decisamente conveniente: grazie all’offerta top di oggi su Amazon, infatti, potrete approfittare di uno sconto incredibile, con il prezzo che crolla al punto più basso di sempre su Amazon.

Moulinex Masterchef Grande Impastatrice Planetaria con cestello da 6,7 litri

Moulinex Masterchef Grande: caratteristiche e funzionalità

Dotata di un potente motore da 1.500 Watt e di 8 velocità selezionabili, l’impastatrice Moulinex Masterchef Grande vi sarà utile nelle occasioni più disparate. Il cestello da 6,7 litri in acciaio inox, infatti, può contenere fino a 2,6 kg di composti per dolci e 2,2 kg di impasti per pane in una sola volta: potrete così realizzare torte a più piani, o sfornare fino a 10 pizze per cene con amici e parenti.

Tra gli accessori troviamo poi tre differenti fruste grazie alle quali impastare, miscelare e montare. Ti basterà scegliere l’accessorio più adatto a seconda dell’impasto che dovrai preparare – tra gancio, frusta a foglia e sbattitore – impostare la velocità adatta e lasciare che la Moulinex Masterchef Grande faccia il suo lavoro.

Ma non è tutto. L’impastratice planetaria Moulinex, insomma, vi tornerà utile non solo quando dovrete creare impasti dolci o salati o preparare creme. Grazie ai vari attacchi e prese, infatti, potrete sfruttarne la potenza per trasformarla in un robot da cucina vero e proprio . La versione in offerta su Amazon è dotata di un frullatore da montare su una delle quattro prese elettriche presenti sulla planetaria, ma la lista di accessori opzionali è piuttosto lunga.

Moulinex, sconto imperdibile sull’impastatrice professionale

Grazie all’impastatrice planetaria Moulinex Masterchef Grande potrete dunque dare libero sfogo alla vostra fantasia tra i fornelli, sfruttandone tutte le potenzialità per realizzare impasti di ogni genere, creme e qualunque altra preparazione vi venga in mente. Il tutto a un prezzo a dir poco eccezionale. Acquistandolo oggi approfitterete di uno sconto del 65% sul listino, grazie al quale risparmiare oltre 450 euro sul prezzo consigliato. La pagherete "solamente" 299,99 euro, contro i 764,00 euro del prezzo consigliato: un affare da non lasciarsi scappare.

