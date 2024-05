Asus ROG Keris II Ace è il nuovo mouse da gaming e, in particolare, per l'esport: ecco le caratteristiche e il prezzo

Fonte foto: ASUS Rog

ASUS ROG ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo ROG Keris II Ace. Si tratta di un nuovo prodotto che va ad arricchire la linea Ace di Asus Rog che comprende gli accessori pensati per il mondo degli eSport. Il mouse è molto leggero (appena 54 grammi) e può essere utilizzato sia in modalità cablata che in modalità wireless (anche tramite Bluetooth). Le vendite del nuovo ROG Keris II Ace partono questa settimana per il mercato italiano. Il mouse è disponibile anche su Amazon.

Asus ROG Keris II Ace: caratteristiche

Il nuovo mouse ASUS ROG Keris II Ace è un mouse da gaming, molto leggero e caratterizzato da una forma ergonomica che, secondo l’azienda, è studiata per garantire un utilizzo continuo durante lunghe sessioni di gaming. Il design è pensato per l’utilizzo con la mano destra. Al momento, non è disponibile una versione per la mano sinistra. Sul fianco, inoltre, sono presenti due tasti laterali.

Oltre alla modalità di utilizzo cablata, con la possibilità di collegare il mouse al computer via USB, c’è anche la modalità wireless (con autonomia fino a 107 ore), con la tecnologia a bassa latenza Rog SpeedNova, utilizzata dall’azienda anche su altre periferiche.

Sfruttando la tecnologia ROG Omni Receiver, inoltre, è possibile utilizzare un solo dongle per collegare sia il mouse che una tastiera. Il mouse può essere collegato anche tramite Bluetooth. Il ROG Keris II Ace è dotato del sensore ottico ROG AimPoint Pro da 42.000 DPI. Si tratta di un sostanziale passo in avanti rispetto al modello precedenza, dotato di ROG AimPoint da 36.000 DPI. Ci sono anche micro switch ottici ROG (testati per 100 milioni di clic, secondo Asus).

Per eliminare il problema del ritardo di risposta, rispetto al click dell’utente, questo mouse da gaming ASUS utilizza il ROG Polling Rate Booster che può gestire frequenze di polling fino a 4000 Hz in modalità wireless e fino a 8.000 Hz in modalità cablata. Quest’accessorio va inserito nella porta USB del computer ed è dotato di una porta USB in cui inserire il ricevitore wireless o il cavo di collegamento del mouse. L’utilizzo dell’accessorio permette di ridurre l’input lag, un aspetto essenziale nel gaming competitivo.

Asus ROG Keris II Ace: prezzo e disponibilità

Il nuovo mouse ROG Keris II Ace è già disponibile in Italia. Il prezzo di listino è di 179,99 euro. Per gli utenti c’è la possibilità di scegliere tra una versione Standard Black e una Moonlight White. Il mouse è acquistabile anche tramite Amazon, in entrambe le versioni.

