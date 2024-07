Narwal Freo X Plus, aspirapolvere e lavapavimenti a un prezzo mai visto

Tra i prodotti più gettonati su Amazon ci sono sicuramente i robot aspirapolvere e lavapavimenti, diventati ormai indispensabili per prendersi cura al meglio della propria abitazione, automatizzando le operazioni di pulizia.

E tra i prodotti più interessanti troviamo sull’e-commerce troviamo il Narwal Freo X Plus, un device di fascia intermedia che arriva sul mercato a un prezzo più contenuto rispetto ai modelli di fascia superiore, garantendo comunque una grande affidabilità.

Grazie alle offerte Amazon infatti è possibile portare a casa questo robot con un doppio sconto che porta il prezzo finale a meno di 300 euro, un’occasione irripetibile che potrebbe fare la gioia di molti.

Narwal Freo X Plus – Aspirapolvere e lavapavimenti – Potenza di aspirazione di 7.800 Pa

Narwal Freo X Plus è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di forma circolare venduto con l’apposita base per la ricarica e lo svuotamento del serbatoio interno.

Sotto al robot trovano posto due spazzole laterali rotanti che spingono lo sporco verso la spazzola centrale (che evita la formazione grovigli di peli e capelli) posizionata sulla bocca di aspirazione che ha una potenza di 7.800 Pascal ed è in grado di aspirare qualsiasi tipo di sporcizia da pavimenti, tappeti e moquette.

Sotto l’unità trova posto anche l’apposito mop che, quando vengono rilevati tappeti o altre superfici delicate, può essere sollevato fino a 9 mm, evitando di bagnarle.

Per spostarsi all’interno dell’abitazione il robot utilizza un sistema chiamato Tri-laser che sfruttando i doppi sensori laterali e quelli anteriori è in grado di aggirare gli ostacoli facilmente.

Per gestire le impostazioni del dispositivo, programmare le operazioni di pulizia e mappare l’abitazione si può utilizzare l’applicazione ufficiale Narwal che aiuta l’utente a personalizzare le funzionalità del robot e di impostare anche i comandi vocali.

Per quanto riguarda la stazione di svuotamento e ricarica, è un sistema estremamente compatto che può essere posizionato ovunque e garantisce fino a 7 settimane di immagazzinamento della polvere raccolta dal robot.

Sul fronte dell’autonomia il produttore ha stimato fino a 254 minuti di pulizie, al termine dei quali il robot torna in automatico alla base di ricarica.

Narwal Freo X Plus è uno dei prodotti di fascia intermedia di Nawal e ha un prezzo di listino di 399 euro. Per le prossime ore, grazie all’offerta Amazon si scende fino a 349 euro (-13%, -50 euro) a cui bisogna aggiungere un ulteriore sconto di 70 euro grazie al coupon offerto dall’e-commerce, che porta il prezzo finale a 279 euro.

