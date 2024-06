Navigatore Beeline Moto, con l'offerta Amazon costa davvero poco

Fonte foto: Beeline

L’estate è alle porte e, per tutti gli appassionati delle due ruote, questo vuol dire ritorno on the road a bordo della propria moto.

E quando si decide di partire per un viaggio o, semplicemente, si vuole passare una giornata diversa, visitando posti nuovi, ciò che non può mancare è un navigatore satellitare indispensabile per non perdersi e raggiungere la propria destinazione.

Sulle moto, però, il discorso non è così semplice come può sembrare e al fianco delle classiche soluzioni da smartphone, poco pratiche su una plancia di dimensioni ridotte, trovano posto diverse alternative sviluppate proprio per i motociclisti.

Tra le soluzioni più interessanti il navigatore Beeline Moto, un dispositivo che si aggancia al manubrio della moto, mostrando al guidatore in modo semplice e coinciso tutte le informazioni sul percorso. Piccolo, pratico ed efficiente, grazie agli sconti su Amazon può essere acquistato a un prezzo da non sottovalutare.

Beeline Moto – Navigatore per moto – Versione con scocca in metallo

Navigatore Beeline Moto: scheda tecnica

Il navigatore per moto di Beeline è un dispositivo estremamente compatto (ha un diametro di 49,8 mm) e con un peso davvero irrisorio (circa 80 grammi per l’edizione con scocca in metallo e 30 grammi per quella in plastica), l’ideale per essere fissato al manubrio della moto e rappresentare un ingombro minimo.

Parliamo di un dispositivo dal design semplice e davvero minimal, che si adatta alla perfezione alla moto senza eccessi, al punto da sembrare davvero parte della dotazione del veicolo. Il fissaggio può avvenire in modi diversi, così da adattarsi a qualsiasi tipologia di moto: si può usare il supporto a clip, da fissare comodamente al manubrio con i robusti elastici in dotazione, oppure tramite un altro supporto modulare che si attacca alla carena tramite un adesivo 3M.

Ha uno schermo LCD circolare Memory in Pixel transflettivo, con retroilluminazione a LED, risoluzione: 208×208 pixel e 287 PPI. A protezione del device un vetro temperato.

Per collegare il navigatore a uno smartphone Android o iOS compatibile si utilizza il Bluetooth 4.0. Fatto questo non resta che sincronizzare il device col proprio telefono (dove è stata scaricata l’app ufficiale per la navigazione), impostare la destinazione e il gioco è fatto.

Interessante notare il funzionamento di questo prodotto che è ben diverso da quello di un navigatore più classico, come Google Maps. In questo caso, infatti, visto anche il display di dimensioni contenute l’interfaccia è ridotta all’osso, mostrando una freccia con la direzione da seguire e, molto schematicamente, tutte le informazioni utili per la navigazione, come le prossime svolte, ad esempio.

Chiaramente, rispetto al già citato Maps, si tratta di un sistema di navigazione molto più essenziale, ma comunque completo, che consente ai motociclisti di mantenere gli occhi sulla strada e di avere comunque a disposizione indicazioni precise.

La batteria ha una capacità di 400 mAh per un’autonomia stimata di circa 30 ore senza retroilluminazione, che scende a 10 ore utilizzando la retroilluminazione LED. Il dispositivo è anche certificato IP67, ed è quindi in grado di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Navigatore Beeline Moto: l’offerta Amazon

Il navigatore Beeline Moto ha un prezzo di listino di 151,91 euro ma con le offerte Amazon è possibile portare a casa questo utilissimo dispositivo a 132,93 euro (-12%, -18,98 euro), un piccolo sconto che permette di risparmiare qualcosina sul prezzo finale.

Beeline Moto – Navigatore per moto – Versione con scocca in metallo