Neato D10, robot aspirapolvere top a metà prezzo: offerta irripetibile

Gli aspirapolveri robot sono da tempo uno degli elettrodomestici smart più apprezzati dagli italiani. Compatti ed estremamente utili, consentono di ridurre il tempo che dedichiamo quotidianamente alle pulizie di casa. Se ancora non si ha un aspirapolvere smart e si è alla ricerca di uno dei migliori aspirapolvere robot, non ci si deve lasciar sfuggire l’offerta top odierna di Amazon.

Il Neato D10, lanciato ufficialmente a inizio 2021, è il top di gamma del produttore statunitense e, grazie all’offerta incredibile di oggi su Amazon, può essere acquistato a un prezzo decisamente interessante. Dotato di filtro HEPA e di tre modalità di pulizia, assicura igiene profonda in tutta l’abitazione. E grazie alla batteria a lunga durata, sarà sufficiente una sola carica per pulire tutta casa più volte.

Neato Robotics D10: caratteristiche e funzionalità

Riconoscere un aspirapolvere smart di Neato è tutt’altro che difficile. A differenza degli altri robot, infatti, quelli del produttore statunitense hanno una caratteristica forma a “D" che, secondo i tecnici Neato, consente di ottenere una pulizia più profonda su tutte le superifici. Angoli compresi. La spazzola a spirale posizionata sul lato dritto dell’aspirapolvere è decisamente più grande rispetto a quella della concorrenza, pulendo così superfici più ampie con una singola passata.

Grazie alle sue tre modalità di pulizia – Eco, Turbo e Max – il Neato D10 è in grado di assicurare una pulizia profonda e di eliminare anche lo sporco più ostinato. E se non si sa per quale delle tre modalità optare, allora è il caso di affidarsi alla modalità Auto-selezione: l’aspirapolvere smart passa dall’una all’altra a seconda della superficie e del livello di sporco che si trova ad affrontare. In questo modo sarà possibile ottimizzare i consumi del dispositivo smart e avere fino a 300 minuti di autonomia. Con una sola carica è così in grado di aspirare e pulire fino a 250 metri quadrati di superficie. Il Neato D10 monta poi un filtro “True HEPA", capace di catturare fino al 99,97% delle particelle sospese in aria (fino a 0,3 micron), inclusi spore di muffa, allergeni e virus vari.

Il laser intelligente presente nella parte alta dell’aspirapolvere robot consente poi di realizzare mappe ultraprecise della propria abitazione e, grazie alla sincronizzazione con lo smartphone, impostare aree di esclusione dove l’aspirapolvere non dovrà passare. Sempre dall’app, poi, sarà possibile far partire a distanza il robot (anche se siamo in ufficio o magari in vacanza) e impostare routine di pulizia. Così facendo, sarà possibile scegliere in anticipo giorno e orario delle pulizie di casa, con il Neato D10 che si attiva automaticamente all’orario prestabilito.

Neato, il robot aspirapolvere top in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Grazie all’offerta top di oggi su Amazon, l’aspirapolvere robot di fascia alta del produttore statunitense è più conveniente che mai. Il Neato D10 è disponibile con uno sconto del 50% sul listino e costa 351,49 euro. Un prezzo mai visto prima d’ora sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza: il costo dell’aspirapolvere smart è infatti al minimo storico e non è detto che resti così a lungo. Se cercavate una nuova “aiutante domestica" motorizzata, dunque, è il caso di non indugiare oltre.

Neato Robotics D10, robot aspirapolvere con filtro HEPA e autonomia di 300 minuti